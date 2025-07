Angielskie koniki morskie pojawiają się tłumnie

at

at 8: 00 am

Jednym z gatunków morskich, który tego lata najwyraźniej ma się świetnie w Anglii, jest konik morski, aczkolwiek oddani wolontariusze, którzy pomogli doprowadzić do tej sytuacji, doceniliby, gdyby inni nurkowie nie zdecydowali się na wizytę, aby zobaczyć to na własne oczy.

W pierwszym tygodniu lipca nurkowie z Zaufanie konika morskiego przeprowadzili badanie na południowo-zachodnim wybrzeżu w ramach pracy nad filmem dokumentalnym i byli zdumieni, że natknęli się na nie mniej niż 17 koników morskich w jednym miejscu. Około połowa z nich była samcami, a większość z nich, co dobrze wróży przyszłości populacji, była w ciąży.

Tylko raz wcześniej eksperci fundacji zaobserwowali większą liczbę koników morskich podczas jednego nurkowania, co był 22 odnotowano w Studland Bay w 2020 roku pod koniec blokady Covid, jak podano w raporcie Divernet w tamtym czasie. Trust oszacował, że stanowiły one mniej niż połowę całkowitej liczby koników morskich zamieszkujących to miejsce, chociaż w ciągu kilku tygodni populacja się rozproszyła.

Założyciel i dyrektor generalny Seahorse Trust, Neil Garrick-Maidment, przewodził ostatniemu nurkowaniu i jako pierwszy zauważył koniki morskie. Był odpowiedzialny za wyłowienie dwóch gatunków rodzimych dla Wielkiej Brytanii, kolczastego (Hipokamp guttulatus) i konik morski krótkopyski (H hipokamp) chronione na mocy ustawy o dzikiej przyrodzie i obszarach wiejskich z 2008 r.

Dwa koniki morskie widziane podczas ostatniego nurkowania badawczego (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Aktywne poszukiwanie tych chronionych gatunków poprzez nurkowanie lub snurkowanie bez licencji Marine Management Organisation (MMO), na podstawie których nurkowie Seahorse Trust mogą działać, jest niezgodne z prawem. Jednak każdy nurek, który przypadkowo natknie się na konika morskiego, jest proszony o zgłoś obserwację tak aby można było je odzwierciedlić w Krajowej Bazie Danych Koników Morskich (NSD).

Sukces cumowania ekologicznego

Seahorse Trust założył British Seahorse Survey w 1994 r., co czyni go najdłużej trwającym ciągłym badaniem tego typu na świecie. Dane dotyczące obserwacji są wprowadzane do NSD, części World Seahorse Database.

Czynnikiem, który wydaje się obecnie korzystny dla brytyjskich koników morskich, są ekologiczne cumy instalowane przez Seahorse Trust, Boatfolk i Studland Bay Marine Partnership, mające na celu zapobieganie uszkodzeniom siedlisk trawy morskiej przez kotwice i łańcuchy łodzi.

Eco-mooringi wykorzystują elastyczne podnośniki zamiast łańcuchów i podnoszą się wraz z przypływem, aby zapobiec ciągnięciu wzdłuż dna morskiego. System jest drogi, jego utrzymanie kosztuje około 100,000 XNUMX funtów rocznie, chociaż opłaty za cumowanie dla użytkowników łodzi i darowizny pomagają pokryć wydatki.

