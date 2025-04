Po raz pierwszy zaobserwowano międzygatunkowe dzieciobójstwo delfinów

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 10: 17 am

Pierwsza odnotowana obserwacja delfinów butlonosych, które zjednoczyły się, aby zabić cielę delfina pospolitego, pojawiła się w zatoce Cardigan w zachodniej Walii. Pasażerowie i załoga na statku do obserwacji delfinów Dreamcatcher 18 kwietnia byliśmy świadkami rzadkiego przypadku „międzygatunkowego dzieciobójstwa”.

Rejsy statkiem New Quay prowadziła dla turystów rejsy z obserwacją delfinów w ramach współpracy z organizacją charytatywną Fundacja Sea Watch, a jej fotografka i przewodniczka po dzikiej przyrodzie Sarah Michelle Wyer mogła uchwycić zdjęcia, podczas gdy stażysta badawczy SWF Dylan Coundley-Hughes uzyskał nagranie wideo ataku.

Załoga łodzi obserwowała żyjące w zatoce Cardigan butlonose, gdy w oddali zauważyła większą grupę, która zaczęła wynurzać się z wody.

Początkowo myśleli, że delfiny gonią się nawzajem, ale szybko zdali sobie sprawę, że wyrzucają z wody coś mniejszego – prawdopodobnie rybę lub morświna – i pływają wokół niego.

(Sarah Michelle Wyer)

„Gdy zbliżyliśmy się, zorientowaliśmy się, że to nie był duży łosoś, lecz, ku naszemu zaskoczeniu i smutkowi, był to młody delfin zwyczajny, który nie przetrwał ataku” – donosi New Quay Boat Trips.

Firma podkreśliła, że ​​osoby znajdujące się na statku nie mogły ani nie powinny były zrobić nic, co mogłoby zakłócić naturalne zachowanie – „chociaż było to trudne do oglądania”.

Delfiny pospolite, które nie rosną tak duże jak delfiny butlonose, można spotkać dalej na południe wokół Pembrokeshire, ale rzadko w rejonie New Quay, według firmy. Obecnie zastanawia się, czy wrogość zamieszkujących je delfinów butlonose wobec cielęcia może wyjaśniać ich nieobecność.

(Sarah Michelle Wyer)

Szczątki cielęcia delfina zostały wydobyte przez łódź i Program badań nad wyrzuconymi na brzeg waleniami w Wielkiej Brytanii przeprowadzał post mortem badanie.

Fundacja Sea Watch rutynowo monitoruje delfiny Cardigan Bay pod kątem statusu ochrony i ochrony. „Wiadomo, że delfiny butlonose, zwłaszcza samce, polują na morświny i inne młode delfiny butlonose, ale nie na młode delfiny pospolite – co czyni to spotkanie „międzygatunkowym dzieciobójstwem”, zabijaniem niemowląt jednego gatunku przez przedstawicieli innego gatunku” – stwierdziła organizacja charytatywna.

Również w Divernet: Park delfinów na Malcie: czy to zoo czy cyrk?, BDMLR gotowy na delfiny wyrzucone na brzeg w Kornwalii, Masowe wyrzucenie delfinów na brzeg Anglesey, BDMLR ostrzega ludzi, aby nie wypuszczali wyrzuconych na brzeg ssaków z powrotem do morza