Kolczaste posiłki rekinów mogą być ratunkiem dla glonów

Niezrażone tymi kolcami, niektóre rekiny najwyraźniej nie znajdują nic bardziej nieodpartego niż zajadanie się przekąską w postaci jeżowca – a naukowcy z australijskiego University of Newcastle uważają, że odkrycie może okazać się kluczowe w ocaleniu lasów wodorostów przed masowym wyniszczaniem przez jeżowce.

Jeżowce o długich kolcach (Centrostefanus rodgersii) reagują na ocieplenie oceanów w Australii, rozprzestrzeniając się na południe, na wody u wybrzeży Victorii i Tasmanii.

Morza w tym regionie ocieplają się w tempie prawie czterokrotnie przekraczającym średnią światową, a jeżowce zjadają glony i bezkręgowce na swojej drodze, drastycznie zmniejszając powierzchnię występowania glonów, z których żywią się inne organizmy morskie.

Zawsze uważano, że głównym drapieżnikiem jeżowców jest langusta wschodnia (Sagmariasus verreauxi), którego liczebność spadła z powodu nadmiernych połowów, ale obecnie odradza się w tym rejonie. Jednak obecność homarów nie wydawała się powstrzymywać inwazji jeżowców, więc naukowcy postanowili głębiej zbadać tę relację drapieżnik-ofiara.

Co jeżowce Centrostephanus rodgersii mogą zrobić z kelpem (John Turnbull)

Byli zdumieni tym, co odkryli, gdy przywiązali 100 jeżowców do bloków na zewnątrz kryjówki homarów u wybrzeży Wollongong, pozostawiając wiele kamer wideo, aby nagrywały to, co działo się przez każdą z kolejnych 25 nocy. Do oświetlenia sceny użyto czerwonego światła filtrowanego, ponieważ bezkręgowce nie lubią białego spektrum światła.

„Spodziewaliśmy się, że nasze kamery uchwycą homary jedzące jeżowce” – mówi doktorant Jeremy Day – „ale w rzeczywistości homary nie wykazywały większego zainteresowania jeżowcami i zjadały ich zaledwie 4%. Często były filmowane, jak przechodzą obok jeżowców w poszukiwaniu innego pożywienia”.

O wiele bardziej zainteresowane jeżowcami okazały się rekiny białogłowe. „Oba rekiny rogate (Heterodontus galeatus) i rekiny Port Jackson (H. portusjacksonii) wszedł do jaskini i zjadł 45% jeżowców”, donosi Day. „To sugeruje, że rekiny były pomijane jako drapieżniki jeżowców w Nowej Południowej Walii”.

Wybredny smakosz: langusta wschodnia (Richard Ling)

Rekiny najwyraźniej nie miały problemu ze zjedzeniem dużych jeżowców, co robiły „czasem w kilku łykach”, według Daya. „Nasze odkrycia sugerują, że różnorodność drapieżników jedzących duże jeżowce jest szersza, niż myśleliśmy – i może to okazać się dobrą wiadomością dla ochrony naszych lasów wodorostów”.

Okazuje się, że w rzeczywistości istniało niewiele dowodów empirycznych potwierdzających pokutujące od dawna przekonanie, że homary są najgorszym koszmarem jeżowców.

Chociaż ustalono już, że siedliska wodorostów można poprawić, chroniąc lub przywracając drapieżniki jeżowców, naukowcy uważają teraz, że obrońcy przyrody mogli wspierać niewłaściwego drapieżnika. Ich Badania naukowe właśnie ukazał się w Frontiers.

