Cofanie czasu: Meduzy, które starzeją się w odwrotnym kierunku

Dla nurków, którzy czują swój wiek podczas trudniejszych nurkowań i chcieliby cofnąć zegar do swojego szczytu, nie odrzucajcie tej możliwości. Wygląda na to, że przynajmniej niektóre stworzenia widziane podczas waszych nurkowań są w stanie to zrobić, więc wyobraźcie sobie, gdyby ich zdolność mogła zostać powtórzona!

Badacze Joan Soto-Angel i Pawel Burkhardt z Uniwersytet w Bergen w Norwegii odkryto gatunek meduzy grzebieniowej, Mnemiopsis leidyi, ma zdolność do odwrócenia swojego cyklu życia, zawracając z dorosłości do stadium larwalnego. Zła wiadomość jest taka, że ​​do napędzania tego procesu wymagany jest silny stres.

W rzeczywistości inny gatunek, Turritopsis dohrnii, był już znany z tego, że potrafił przeobrazić się z dorosłej meduzy w polipa, co zapewniło mu miano „nieśmiertelnej meduzy”, jednak nowe odkrycie pokazuje, że ta umiejętność nie jest wyjątkowa.

„Wykazaliśmy, że dojrzałe stadia płatowe M leidyi są w stanie powrócić do stadium larwalnego Cydippida po okresie stresu”, mówi Soto-Angel. „Fakt, że znaleźliśmy nowy gatunek, który używa tej osobliwej 'maszyny do podróży w czasie', rodzi fascynujące pytania o to, jak powszechna jest ta zdolność w całym zwierzęcym drzewie życia”.

Niezwykłe zdolności

Galaretki grzebieniowe, lub żebropławy, był wcześniej kojarzony z regeneracją i inną niezwykłą zdolnością: rozmnażaniem płciowym nawet na etapie larwalnym.

Kiedy Soto-Angel zauważył, że dorosły M leidyi galaretka, zwana też orzechem morskim, zniknęła ze zbiornika, pozostawiając tylko larwę, on i Burkhardt postanowili sprawdzić, czy mogą kontrolować warunki umożliwiające takie przywrócenie.

Sekwencja poklatkowa pokazująca odwrotny rozwój w przypadku lobectomii M leidyi meduza (Uniwersytet w Bergen)

Aby to osiągnąć, 65 zdrowych dorosłych orzechów morskich trzymano w zbiornikach w izolacji i głodzono przez dwa tygodnie, zanim zaczęto je karmić tylko raz w tygodniu, a później co dwa dni. Piętnastu z nich chirurgicznie usunięto dorosłe płaty, co stanowiło dodatkowy czynnik stresu.

Meduzy zaczęły się kurczyć, te, które nadal miały płaty, wchłaniały je z powrotem do swoich ciał. „Obserwowanie, jak powoli przekształcają się w typową larwę Cydippida, jakby cofały się w czasie, było po prostu fascynujące” – mówi Soto-Angel.

„W ciągu kilku tygodni nie tylko zmieniły się ich cechy morfologiczne, ale także wykazywały zupełnie inne zachowania żywieniowe, typowe dla larw Cydippid”.

Starożytna cecha

Eksperyment wykazał, że chociaż siedem z 50 wygłodzonych meduz powróciło do pełnej postaci larwalnej, to większa część meduz z usuniętymi płatami, a zatem bardziej zestresowanych – sześć z 15 – dokonała tego ponownie.

Meduzy grzebieniowe należą do najwcześniejszych linii ewolucyjnych zwierząt, dlatego uważa się, że odwrotny rozwój może być starożytną cechą królestwa zwierząt.

„To fascynujące odkrycie otworzy drzwi do wielu ważnych odkryć” – mówi Burkhardt. „Ciekawe będzie odkrycie mechanizmu molekularnego napędzającego odwrotny rozwój i tego, co dzieje się z siecią nerwową zwierzęcia podczas tego procesu”.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

