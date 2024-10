Monty Halls współpracuje z HX przy projekcie The Big Blue Bag

Firma HX (wcześniej znana jako Hurtigruten Expeditions) ogłosiła ekscytujące nowe partnerstwo ze znanym biologiem morskim, prezenterem, felietonistą magazynu Scuba Diver i Idź pokaz nurkowania ulubiony Monty Halls nazywał się Projekt Big Blue Bag.

Wielki niebieski Torba Projekt (który będzie realizowany na lądzie w Wielkiej Brytanii) będzie wspierany darowizną od HX Foundation – organizacji charytatywnej, która wspiera, promuje i napędza zmiany środowiskowe i pozytywne zmiany społeczne w miejscach, do których płynie HX. Darowizna zostanie przeznaczona na finansowanie pilotażu tej innowacyjnej inicjatywy obywatelskiej, która ma zrewolucjonizować zaangażowanie społeczeństwa w ochronę środowiska morskiego.

Wielki niebieski Torba Projekt ma na celu umożliwienie osobom w każdym wieku i z różnych środowisk bezpośredniego przyczynienia się do ochrony dróg wodnych i oceanów. Uczestnicy/społeczności na lądzie otrzymają specjalnie zaprojektowany „Big Blue Torba', który zawiera łatwe do naśladowania protokoły, umożliwiające im zbieranie ważnych danych na temat zdrowia morskiego, w tym zanieczyszczenia mikroplastikiem, bioróżnorodności gatunków, temperatury wody i śmieci przybrzeżnych. Zebrane dane zostaną przesłane do globalnej, ogólnodostępnej bazy danych, przyczyniając się do ważnych badań, które informują o działaniach na rzecz ochrony przyrody na całym świecie.

Jeden z Wielkich Błękitów Torba Projekt „Wielki błękit” Torby'

To partnerstwo – ogłoszone podczas inauguracyjnej konferencji Expedition Cruise Network (ECN), na której Monty i przewodniczący fundacji HX Tudor Morgan byli „inspirującymi mówcami” – idealnie wpisuje się w misję HX polegającą na ochronie życia morskiego i podnoszeniu świadomości na temat wyzwań środowiskowych, co również wpisuje się w misję fundacji HX "Finansowanie i współpraca z projektami, badaczami i entuzjastami na całym świecie, którzy pomagają poszerzać wiedzę, zwiększać świadomość i podejmować działania na rzecz naszych wrażliwych ekosystemów. Projekt jest przykładem społecznego podejścia do ochrony środowiska i zdrowia oceanów.

Monty Halls, założyciel The Big Blue Torba Project wyraził swój entuzjazm: „Jesteśmy podekscytowani połączeniem sił z HX i HX Foundation. Dostarczając narzędzi i wiedzy potrzebnych do ochrony naszych mórz, tworzymy globalny ruch zarządców oceanów. To partnerstwo nie tylko zwiększy świadomość, ale także umożliwi lokalnym społecznościom przybrzeżnym w Wielkiej Brytanii przejęcie odpowiedzialności za ich środowiska morskie.

„Nie możemy się doczekać rozpoczęcia prac i otrzymania darowizny od Fundacji HX, która będzie kontynuacją pierwotnej koncepcji, którą rozpoczęliśmy na Wyspie Man (Wyspa Man jest Biosferą UNESCO – objętą programem Man and the Biosfera), gdzie Worki są testowane po pierwszej donacji dokonanej na początku tego roku”.

Monty Halls wraz z Chloe Couchman, wiceprezesem ds. komunikacji w HX i członkiem zarządu fundacji HX Foundation, zainaugurują pilotażowy projekt The Big Blue Bag na konferencji ECN

Projekt Big Blue Bag ma na celu rozszerzenie się na ogólnokrajową inicjatywę w Wielkiej Brytanii, z długoterminowym celem globalnego zasięgu, przynosząc naukę obywatelską do społeczności przybrzeżnych. Finansowanie HX Foundation wesprze rozwój cyfrowy platforma i produkcja ponad 50 współmarkowych Big Blue Torby, które zostaną dostarczone do ponad 50 różnych społeczności w Wielkiej Brytanii.

Działania w ramach projektu Big Blue Bag Project odzwierciedlają podobne działania, jakie HX już wykonuje na statkach dla gości, w tym udostępnia najnowocześniejsze centra naukowe i organizuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki obywatelskiej podczas wszystkich rejsów. Firma zapewnia również ponad 1,800 bezpłatnych noclegów w kabinach naukowcom-gościom każdego roku.

Dyrektor zarządzający HX Foundation, Henrik A. Lund, dodał: „Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Montym Hallsem w ramach projektu The Big Blue Bag. Ta inicjatywa jest zgodna z naszym celem jako fundacji angażowania społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody, a jednocześnie pogłębiania naszego zaangażowania w ochronę życia morskiego. Projekt jest potężnym narzędziem zarówno edukacji, jak i działania, inspirującym jednostki do wywierania znaczącego wpływu”.

Ta współpraca wzmacnia przywództwo HX Foundation w ochronie środowiska morskiego i stanowi odważny krok naprzód w działaniach na rzecz ochrony środowiska prowadzonych przez społeczność. Dzięki wsparciu HX Foundation i doświadczeniu Monty'ego Hallsa, The Big Blue Bag Project ma szansę stać się jednym z najbardziej ekscytujących ruchów obywatelskiej nauki w Wielkiej Brytanii do 2025 r., przynosząc namacalne rezultaty dla zdrowia oceanów i bioróżnorodności.

