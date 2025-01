Nurkowanie przez 7 kontynentów ustanowiło rekord świata

Amerykański nurek Barrington Scott ustanowił zweryfikowany rekord Guinnessa w zakresie najszybszego nurkowania na wszystkich siedmiu kontynentach.

Limit czasu do pokonania wynosił 30 dni, ale Scott, znany również jako BJ, dokonał tego wyczynu w mniej niż 20 dni. Jego podróż dookoła świata trwała 19 dni, 19 godzin i 40 minut, między 13 listopada a 3 grudnia ubiegłego roku.

Scott w Tajlandii (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

„Ustanowienie tego rekordu to coś więcej niż osobiste osiągnięcie, to świadectwo odporności, eksploracji i piękna podwodnego świata naszej planety” — mówi Scott. „Mam nadzieję, że zainspiruje to innych — zwłaszcza w społeczności czarnoskórej — do uprawiania sportów wodnych i przygód”.

Jako zwolennik reprezentacji w sportach wodnych Scott mówi, że zależy mu na zwiększeniu różnorodności w branży nurkowania, w której Afroamerykanie stanowią zaledwie 5–8% siły roboczej.

Uzdrawianie i cel

Scott, od 2021 r. trener PADI Master Scuba Diver, jest również wykwalifikowanym szefem kuchni, freediverem, autorem książek dla dzieci i fotografem. Dorastał w I Love New YorkZanim przeprowadził się do Phoenix w Arizonie, mieszkał w Bronksie, ale obecnie większość czasu spędza w Tajlandii, którą, jak twierdzi, wybrał jako bazę wypadową ze względu na możliwości nurkowania, a także jej kulturę i piękno.

Twierdzi, że jako dziecko fascynował się światem przyrody, który można było oglądać w takich kanałach telewizyjnych jak National Geographic i Discovery.

Po spędzeniu czasu w rodzinie zastępczej i zakończeniu służby wojskowej w Afganistanie jako monter polowy w US Marines, opisuje znalezienie „uzdrowienia i celu” poprzez miłość do nurkowania, która zaczęła się w 2015 roku. Nauczył się nurkować na Bahamach, a od tego czasu sport ten zabrał go do ponad 35 krajów.

Nowy rekord Guinnessa

Zamierzał zebrać 50,000 XNUMX dolarów amerykańskich poprzez sponsorów i darowizny na rzecz swojego Guinness World Records i mówi, że jego błyskawiczna podróż przez siedem kontynentów dostarczyła mu wielu „niepowtarzalnych” przeżyć w różnych ekosystemach morskich, od krystalicznie czystych wód Antarktydy po rafy koralowe Australii.

Dodał, że każde nurkowanie podkreślało pilną potrzebę ochrony środowiska morskiego.

„Jedno z moich najbardziej pamiętnych nurkowań miało miejsce w Hondurasie z przyjaciółmi, ale ta wyprawa nauczyła mnie, że przesuwanie granic możliwości może otworzyć drzwi, którymi inni mogą pójść w ich ślady” – mówi Scott.

Mówi, że zamierza nadal inspirować podróżujących samotnie i dzielić się poradami podróżniczymi za pośrednictwem swojego Instagrama Bj.thetraveller, promując jednocześnie zrównoważoną turystykę i ochronę środowiska morskiego.

