Solomon Airlines uruchamia pierwszą trasę trans-tasmańską

at 5: 21 am

Loty Solomon Airlines rozpoczynające się 21 lutego 2025 Auckland–Brisbane od 238 NZD w jedną stronę, 513 NZD w obie strony

Linie lotnicze Solomon Airlines świętują otwarcie pierwszego transtasmańskiego połączenia lotniczego z Auckland do Brisbane

„Oferta cenowa na loty linii lotniczych Solomon Airlines z Auckland do Brisbane” od 238 dolara nowozelandzkiego w jedną stronę i 513 XNUMX NZD powrót (wliczając podatki). Specjalne ceny to najniższe ceny lotów full-service, jakie są obecnie dostępne między Nową Zelandią a Australią.

Linie lotnicze Solomon Airlines będą latać z Auckland do Brisbane samolotem Airbus A320 oferującym 12 miejsc w klasie biznes

Konfiguracja 2 x 2 i 138 miejsc w klasie ekonomicznej w konfiguracji 3 x 3. Czas lotu wynosi 3 godziny i 45 minut.



„Oferta cenowa na loty linii lotniczych Solomon Airlines z Auckland do Brisbane” są w sprzedaży do wyczerpania zapasów i obejmują:

Pełna obsługa linii lotniczych, pyszne posiłki, przekąski, napoje, doskonała obsługa w trakcie lotu

Hojny bezpłatny limit bagażu rejestrowanego* wynoszący 30 kg na osobę w klasie ekonomicznej, 40 kg w klasie biznes

Limit bagażu podręcznego: 7 kg w klasie ekonomicznej i 10 kg w klasie biznes

Lot IE 725 będzie realizowany w piątki z wylotem z Auckland o 6.30:07.15 rano i przylotem do Brisbane o XNUMX:XNUMX rano, aby umożliwić pełny dzień roboczy lub transfery do innych miejsc w Australii lub dalej na Wyspy Salomona

Tego samego dnia dostępne są połączenia do Honiara i Munda, bram do głównych destynacji turystycznych w prowincjach zachodniej i Isabel

Świetna okazja, aby wypróbować lokalne linie lotnicze Pacific, uwielbiane przez wielu narodowe linie lotnicze Wysp Salomona

*Dodatkowe limity bagażu obowiązują członków Belama Plus i posiadaczy taryf w pełni elastycznych

Linie lotnicze Solomon Airlines poinformowały, że nowa trasa stanowi ważny element nowego międzynarodowego rozkładu lotów.



„Z radością uruchamiamy nasze pierwsze loty trans-tasmańskie, oferując Nowozelandczykom nową możliwość wyboru linii lotniczej bezpośrednio do Brisbane, a osobom podróżującym na Wyspy Salomona wygodne połączenie tego samego dnia przez Brisbane do naszych międzynarodowych portów lotniczych w Honiara i Munda” — powiedział John Wopereis, dyrektor handlowy w Solomon Airlines.



„Loty Auckland-Brisbane w obu kierunkach są zaplanowane tak, aby zapewnić doskonałą łączność, dzięki czemu podróżowanie stanie się łatwiejsze i tańsze dla podróżujących w celach biznesowych i turystycznych, a także dla pracowników RSE i osób podróżujących w ruchu VFR – osób odwiedzających przyjaciół i rodzinę w Australii, Nowej Zelandii i na Wyspach Salomona” – powiedział.



„Choć spodziewamy się, że wiele osób skorzysta z lotu w celu podróży z punktu A do punktu B, usługa ta płynnie łączy się również z naszymi lotami z Brisbane do Munda i Honiara, umożliwiając podróż tego samego dnia z Nowej Zelandii przez Brisbane do niektórych z głównych ośrodków turystycznych Wysp Salomona w prowincjach Zachodniej i Isabel” – dodał.

„Ta trasa jest częścią naszego rozszerzonego międzynarodowego rozkładu lotów, który ma na celu usprawnienie połączeń regionalnych, poprawę efektywności operacyjnej i zapewnienie pasażerom i ładunkom płynnej podróży” – powiedział pan Wopereis.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz flysolomons.com lub śledź nas, aby otrzymywać najnowsze informacje o liniach lotniczych Solomon Airlines, na Facebooku Linie lotnicze Solomon, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn