Steve Backshall zabiera Ocean Down Under

Prezenter telewizyjny, autor, podróżnik i wszechstronny facet Steve Backshall zabierze swój występ na żywo Ocean do Australii w 2025 roku.

Po występie na głównej scenie targów GO Diving Show ANZ w Sydney we wrześniu, Steve wraca do Australii, aby wyruszyć w trasę po siedmiu różnych miejscach ze swoim uznanym, inspirującym show Ocean, którego podtytuł trafnie brzmi „urzeczywistnianie morskich marzeń”.

Ocean Steve’a Backshalla to list miłosny do najwspanialszego środowiska na naszej planecie – i świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o tym, co musimy zrobić, aby ratować nasze morza.

Jako gwiazda popularnego programu telewizyjnego Deadly 60, Steve ożywia swoją charakterystyczną energię poprzez akrobacje, eksperymenty, rekwizyty, najnowocześniejszą naukę i materiały filmowe z dwóch dekad spędzonych w telewizji. Od białych rekinów po wielkie wieloryby, od fok po ławice sardynek, od orek po osobliwości głębin, uchwycił ikony Wielkiego Błękitu w oszałamiających szczegółach.

To fantastyczna okazja dla fanów w każdym wieku, aby zanurzyć się głęboko w cudownym świecie pod falami. Obowiązkowa atrakcja dla całej rodziny!

Jego trasa po Australii obejmuje:

9 stycznia – Perth, Riverside Theatre

11 stycznia – Adelaide, AEC Theatre

13 stycznia – Brisbane, QPAC

15 stycznia – Newcastle, Civic Theatre

16 stycznia – Sydney, Teatr Enmore

17 stycznia – Teatr Canberra

18 stycznia – Melbourne, Hamer Hall

Bilety już w sprzedaży tutaj.

Powrót do Blighty

Nie martw się, jeśli przegapiłeś październikową i listopadową trasę koncertową Steve’a po Wielkiej Brytanii, powraca on na główną scenę Idź pokaz nurkowania w NAEC Stoneleigh w dniach 1-2 marca jako główny mówca.

Bilety dwa w cenie jednego są już dostępne w sprzedaży na to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu nurkowym w Wielkiej Brytanii.