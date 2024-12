Nowa generacja dziennika nurkowego online

Podczas gdy niektórzy ludzie nadal zadowalają się wyciąganiem staromodnego papierowego dziennika nurkowego i siadaniem po nurkowaniu, aby zapisywać szczegóły ostatniego nurkowania, coraz więcej nurków zwraca się w stronę bardziej zaawansowanych, bardziej interaktywnych metod prowadzenia rejestru nurkowań – a nowy internetowy dziennik nurkowy od www.divelogs.com może pochwalić się całą gamą innowacyjnych funkcji.

Wersja 3 internetowego dziennika nurkowego jest w pełni zintegrowana z rozległą bazą danych map świata zawierającą miejsca do nurkowania. Dzięki temu użytkownik może łatwo śledzić swój sprzęt, nurkowania i wyprawy. Ponieważ wszystko odbywa się online, dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie po prostu się logując.

Podstawą tego łatwego w użyciu produktu – zaprojektowanego do działania na smartfonach i dużych komputerach stacjonarnych – jest zaawansowany, w pełni edytowalny dziennik nurkowania oparty na siatce, który został zaprojektowany od samego początku, aby zaoszczędzić Ci czasu i wysiłku oraz usprawnić wprowadzanie danych. Zawiera on najwyższej jakości niestandardowe filtrowanie i edycję kopiuj-wklej w wielu nurkowaniach jednocześnie – tak jak Excel.

Dziennik nurkowy to coś więcej niż tylko prosty zapis Twoich nurkowań. Jest wypełniony po brzegi innowacyjnymi funkcjami, takimi jak możliwość wyszukiwania miejsca nurkowego z obszernej biblioteki lokalizacji, uzyskiwania dostępu do bazy danych Fish ID premium DiveLogs lub zarządzania używanym sprzętem.

Internetowy dziennik nurkowy umożliwia importowanie danych z wielu różnych formatów plików i aplikacji, a także eksportowanie wszystkich danych w standardowym formacie pliku UDDF.

Edycja siatki, podobnie jak w programie Excel

DiveLogs Mike Fenney powiedział: „Poświęcamy tak dużo czasu, pieniędzy i wysiłku na nurkowanie! Internetowy dziennik nurkowy to prawdziwa okazja, aby wyjść poza podstawy, kiedy, gdzie i co zrobiłem podczas moich nurkowań. Powinien być czymś więcej niż tylko zapisem – powinien pomagać nam przeżywać te nurkowania w naszych wspomnieniach, dostrzegać trendy w szerszym obrazie tego, jak możemy (i zrobiliśmy!) się poprawić, i poczuć, jak wiele z tej wielkiej niebieskiej planety już zbadaliśmy. I powinien być łatwy i szybki w użyciu.

„To zawsze był nasz cel divelogs.com. Wielką niebieską planetę, którą stworzyliśmy wiele lat temu z naszymi pięknymi kafelkami mapy bazowej (widok tego na pełnowymiarowym monitorze jest czymś wyjątkowym). Szybki i łatwy w użyciu pojawił się w wersji 3 z pierwszym na świecie w pełni edytowalnym dziennikiem nurkowania online, który zachowuje się jak Excel.

„Teraz najnowsze funkcje wersji 3.1 naszego internetowego dziennika nurkowego skupiają się na dwóch pozostałych: wspomnieniach (przeglądanie zdjęć i filmów osadzonych w nurkowaniach) oraz trendach ogólnego obrazu dzięki nowemu modułowi analitycznemu (ze wszystkich wykresów, które stworzyliśmy podczas testowania modułu analitycznego, to właśnie możliwość zobaczenia zależności między wskaźnikiem SAC a przenoszonym ciężarem pokazała poziom dostępnych spostrzeżeń)”.

Twoje dane są bezpiecznie przechowywane i tworzone ich kopie zapasowe na dedykowanym serwerze DiveLogs w brytyjskim centrum danych. Ponieważ obiekt jest przyjazny dla środowiska, korzysta w 100% z energii odnawialnej.

Standardowy internetowy dziennik nurkowań jest bogaty w funkcje i nie ma limitów liczby wprowadzanych nurkowań, ale dostępne są funkcje premium – takie jak dostęp do bazy danych Fish ID (o której wspomniano powyżej) i zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć – za roczną subskrypcję, która kosztuje 20 GBP (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie).

Można uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju danych analitycznych, w tym do danych dotyczących zużycia gazu, maksymalnej głębokości, wskaźnika SAC i innych.

Redefiniowanie dziennika nurkowego

Sercem wersji 3 jest internetowy dziennik nurkowań, który jest przechowywany w zaawansowanej siatce z wieloma sposobami szybkiej edycji i importowania nurkowań, a także zawiera interaktywne wykresy profili, a także ścisłą integrację z listą sprzętu i mapą bazową, aby zapewnić Ci mnóstwo informacji na temat używanego sprzętu i miejsc nurkowania – wszystko na wyciągnięcie ręki.

Możesz dodawać, importować i usuwać nurkowania w internetowym dzienniku nurkowym, wprowadzać profile komputerów nurkowych, dodawać komentarze, zdjęcia i filmy, a także wyświetlać alerty i zmiany gazów, zarządzać towarzyszami nurkowania, edytować sprzęt nurkowy używany podczas nurkowań i łączyć to wszystko z bazą danych miejsca nurkowego.

Możesz łatwo zarządzać swoimi zdjęciami i filmami w DiveLogs

Poznaj swój sprzęt

Nie pamiętasz, jakiego sprzętu użyłeś podczas ostatniego nurkowania? Masz problem z przypomnieniem sobie, jakie ciężarki były potrzebne? Oddzielna siatka sprzętu zawiera cały Twój własny sprzęt do nurkowania i wszelkie przedmioty wypożyczone, co pozwala Ci tworzyć grupy sprzętu, dodawać i edytować listy sprzętu do nurkowania oraz przeglądać historię użytkowania sprzętu.

Możesz uzyskać dostęp do bazy danych Fish ID i dowiedzieć się, gdzie zaobserwowano konkretne gatunki

Odkryj nasz wodny świat

Podstawową cechą wersji 3 internetowego dziennika nurkowego jest pięknie zaprojektowana i bardzo interaktywna baza danych mapy świata. Integruje się ona w pełni z dziennikiem nurkowym, dodając zupełnie nowy wymiar, gdy odwołujesz się do poprzednich nurkowań. Jest to jednak o wiele więcej niż tylko sposób oznaczania miejsc, w których nurkowałeś. Jest to również duży i rosnący zasób, który może pomóc Ci znaleźć kolejne miejsce do nurkowania – i możesz pomóc innym użytkownikom dziennika nurkowego, zostawiając recenzje, dzięki czemu będą mogli zdecydować, czy to konkretne miejsce nurkowe jest dla nich.