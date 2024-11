RAID uzupełnia brakujące ogniwa w nitroxie i dekoderze

Firma Dive RAID International wprowadziła dwa nowe kursy mające na celu połączenie programów technicznych i rekreacyjnych – Nitrox Plus i Decompression Diver.

RAID-y Nitrox Plus kurs jest przeznaczony dla nurków rekreacyjnych, którzy chcą wydłużyć swój czas pod wodą i zdobyć wiedzę na temat nurkowania technicznego, ale bez konieczności dokonywania dużych inwestycji w nowy sprzęt, twierdzi RAID. Chodzi o wykorzystanie dwóch butli (pojedynczej i stopnia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dodatkowego gazu do 40 m rekreacyjnego limitu, a także o naukę najskuteczniejszego sposobu jego konfiguracji i użytkowania.

Kurs koncentruje się na stosowaniu nitroksu podczas nurkowań z przystankami bezpieczeństwa trwającymi maksymalnie 10 minut, przy uwzględnieniu konserwatywnego współczynnika gradientu.

Nurek dekompresyjny jest zaprojektowany jako „łagodne wprowadzenie” do nurkowania dekompresyjnego z etapami, z użyciem sidemount lub twinset, i umożliwia nurkowanie do 40 m z użyciem trzech butli, dwóch z gazem dennym i jednej z gazem dekompresyjnym o zawartości tlenu od 50 do 100%. Kurs można połączyć ze szkoleniem RAID sidemount lub twinset.

Uczestnicy muszą być doświadczonymi nurkami w wodach otwartych w wieku co najmniej 18 lat, mającymi na koncie co najmniej 30/25 godzin nurkowania w specjalnościach Deep, Nitrox (lub Nitrox Plus) i Explorer 30 lub Advanced 35. Kurs mogą prowadzić instruktorzy RAID Deco 40 lub wyżsi.

Od studentów oczekuje się wykonania co najmniej jednego nurkowania w wodach zamkniętych i co najmniej czterech nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych w ciągu co najmniej trzech godzin. Jedno lub więcej z nich musi być nurkowaniem dekompresyjnym.

Bezpłatne certyfikaty reagowania w sytuacjach awaryjnych

Tymczasem dla swoich trenerów, RAID oferuje bezpłatny certyfikat instruktora pierwszej pomocy i instruktora tlenoterapii pod warunkiem złożenia wniosku przed końcem kwietnia 2025 r.

Celem jest „obecność dobrze wyszkolonych ratowników pierwszej pomocy i ratowników tlenowych podczas każdego nurkowania, w każdym miejscu, na całym świecie” – mówi agencja – dzięki czemu nurkowanie stanie się „trochę bezpieczniejsze”.

Do końca 2025 r. wszyscy specjaliści ds. przywództwa RAID mają mieć oba certyfikaty. Dla obecnych instruktorów RAID, którzy jeszcze ich nie uzyskali, punkty będą dostępne bezpłatnie do końca kwietnia, po czym kandydaci będą musieli zapłacić równowartość 50 USD za każdy z nich.

Również w Divernet: „BĄDŹ NAJLEPSZYM KUMPLEM EVER!” MÓWI RAJD, INSTRUKTORZY NURKOWANIA RAID ZAPROSZENI DO ZAJĘCIA SIĘ FREEDIVINGIEM, PRZEWODNIKI KURSÓW RAID DIVERSÓW OC DO 100M