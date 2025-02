Wygraj wycieczkę dla dwóch osób do Grenady na targi GO Diving Show

3: 12 pm

Chcesz wygrać wycieczkę dla dwóch osób do karaibskiego raju nurkowego na Grenadzie? – no cóż, dla odwiedzających Idź pokaz nurkowania w ten weekend masz szansę wygrać tę niesamowitą nagrodę. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że udasz się na stronę Stoisko PureGrenada (860) i Aquanauts Grenada stoisko (410) na wydarzeniu.

Na obu stoiskach będą wyświetlane konkursowe kody QR – zeskanuj je, aby mieć szansę na wygranie tej wspaniałej wycieczki i dowiedz się więcej od zespołów PureGrenada i Aquanauts Grenada o wyspie, jej mieszkańcach i nurkowaniu. Szczęśliwi zwycięzcy zostaną powiadomieni w tygodniu po pokazie.

Ta wspaniała nagroda – dzięki uprzejmości Czysta Grenada, Ośrodek True Blue Bay Boutique Resort i Aquanauci Grenada – obejmuje loty powrotne w klasie ekonomicznej liniami British Airways, siedmiodniowy pobyt w True Blue Bay Boutique Resort w ramach noclegu ze śniadaniem oraz pakiet nurkowy Aquanauts Grenada (bezpłatny pakiet dziesięciu nurkowań dla pierwszego nurka i 50% zniżki na pakiet dziesięciu nurkowań dla drugiego nurka).

Jeden z wielu wodospadów, które czekają na Ciebie na Grenadzie

Grenada jest jednym z najgorętszych miejsc nurkowych na Karaibach, z niesamowitym widokiem na powierzchnię, historią i kulturą. Z kolorowymi rafami koralowymi, spektakularnymi wrakami statków, ekscytującymi nurkowaniami dryfowymi i wyjątkowym podwodnym parkiem rzeźb – Grenada, Carriacou i Petite Martinique mają wszystko. Z ponad 50 miejscami intrygujących podwodnych cudów do odkrycia, nic dziwnego, że nurkowie o wszystkich poziomach z całego świata są przyciągani na wyspę – prawdziwy raj dla nurków!

True Blue Bay Boutique Resort to czterogwiazdkowy, przyjazny rodzinom obiekt położony w St Georges. True Blue Bay, będący własnością rodziny Fielden i przez nią zarządzany, jest idealny dla osób poszukujących autentycznego grenadyjskiego doświadczenia. Hotel jest idealny dla osób, które chcą zanurzyć się w samej Grenadzie. Żywy i przyjazny Boutique Resort oferuje 70 wygodnych i zachwycająco zaprojektowanych pokoi gościnnych.

Odkryj „Stolicę wraków statków na Karaibach” ze swoją nową rodziną Aqua! Aquanauts Grenada to rodzinny i przyjazny dla środowiska sklep nurkowy, który koncentruje się na bezpieczeństwie i niezapomnianych przeżyciach. Z wrakami, rafami i rzeźbami do eksploracji, Grenada naprawdę ma coś dla każdego nurka. Aquanauts Grenada oferuje darmowy Nitrox 30% plus współczynniki nurkowania 4:1 – 6:1, aby zapewnić najwyższej klasy wrażenia z nurkowania.

Część rzeźby A World Adrift u wybrzeży Carriacou

NB: Daty wyłączone z promocji – od 30 czerwca do 8 lipca 2025 r., od 6 do 13 sierpnia 2025 r. oraz od 15 grudnia 2025 r. do 4 stycznia 2026 r. Wykluczenia – sprzęt do wypożyczenia, dodatkowe nurkowania, ulepszenia i/lub inne wydatki. Oferta nie dotyczy żadnego innego pakietu nurkowego. Wstęp jest otwarty dla osób dorosłych powyżej 25 roku życia. Nagroda jest ważna przez rok od daty losowania.

Steve Backshall gwiazdą pokazu nurkowania GO Diving Show

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyny konsumpcyjny sklep nurkowy i podróżować show w Wielkiej Brytanii – powraca do NAEC Stoneleigh 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i obiecuje weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z kręceniem technicznych nurkowań do programów telewizyjnych. Listę wszystkich mówców, w tym godziny, można znaleźć tutaj.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers.

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna?

W weekend, w którym odbywa się pokaz, bilet jednodniowy w kasie biletowej będzie kosztował 25 funtów, więc zarezerwuj go wcześniej i zaoszczędź trochę pieniędzy!!

Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego ośrodka/klubu.

Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!