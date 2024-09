Kobiety włamują się do nowozelandzkich i koreańskich zespołów nurkowych

Po raz pierwszy kobiety-nurkowie awansowały jednocześnie do marynarki wojennej Nowej Zelandii i Korei Południowej

Dwie kobiety dołączają do żołnierzy Królewskiej Marynarki Wojennej Nowej Zelandii (RNZN) HMNZS Matataua Jednostkę walki przybrzeżnej tworzą nurek Petra Dye-Hutchinson i porucznik Bethany Ward, które ukończyły kurs nurków obronnych wraz z ośmioma mężczyznami w bazie morskiej Devonport w Auckland.

Pięć miesięcy trening obejmuje wojskowy sprzęt i techniki nurkowania, środki ochrony przeciwminowej, konserwację podwodną i naprawę uszkodzeń bojowych, wyburzanie, usuwanie ładunków wybuchowych oraz techniki poszukiwawcze.

Kobiety ukończyły już wcześniej kurs, ale żadna z nich nie została pełnoetatowym nurkiem.

„Znaczenie osiągnięć porucznika Warda i nurka Dye-Hutchinson jest znaczące” – powiedział komandor Trevor Leslie, HMNZS Matatauadowódca. „Ale teraz dla tych dwóch nurków to normalna sprawa, ponieważ podejmują się konsolidacji trening i wyruszają na operacje ze swoimi towarzyszami z HMNZS Matataua.”

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 lat, z Auckland, dołączyła do armii w 2015 r. i została ratownikiem, ale przeniosła się do marynarki po rozpoczęciu kursu Defence Divers. „Nigdy wcześniej nie nurkowałam, ale w połowie kursu po prostu to uwielbiałam” – mówi.

Pochodzący z Plymouth w Anglii 26-letni porucznik Ward służył w Royal Navy, po czym odbył wymianę z RNZN jako wachtowy na HMNZS Canterbury – zamiana jednej bazy Devonport na inną.

Por. Bethany Ward Porucznik Mun Hee-Woo (patrz poniżej) Zdolna nurk Petra Dye-Hutchinson

„Chciałam zostać nurkiem w Marynarce Wojennej odkąd skończyłam 16 lat” – mówi. „Widziałam nurków trening w Wielkiej Brytanii i zapytali: „Czy dziewczynkom wolno to robić?”. Odpowiedzieli: „Tak, mamy kobiety nurkujące”.

„Mamy długie dni i jesteśmy stawiani w niewygodnych sytuacjach. Często nie wiemy, co będzie dalej, zwłaszcza w obliczu zmian pływów i pogody. Naprawdę trzeba iść z żywiołami, ale uwielbiam, jak wszechstronny jest ten handel.

„Podoba mi się fakt, że jest to społeczność ludzi pracujących na naprawdę wysokim poziomie zawodowym, różnorodność codziennych obowiązków i to, że jest to wyzwanie fizyczne”.

„Najlepsze w uczeniu się czegoś trudnego jest to, że w pewnym momencie czujesz się jak dziecko, a potem nagle coś zaskakuje i robisz to dobrze” – powiedziała Able Diver Dye-Hutchinson.

„Szczególnie pod wodą, to jest moment w zespole, kiedy wszystko się łączy i rozwiązujesz problem. Wtedy rzeczy, które były naprawdę trudne, stają się drugą naturą”.

Przełom w Korei Południowej

Porucznik Mun w trening

Tymczasem w Republice Korei jednostka Sea Salvage & Rescue Unit (SSU) Marynarki Wojennej właśnie przyjęła pierwszą kobietę-nurka. Wojsko tego kraju aktywnie stara się o szersze rozmieszczenie kobiet z powodu obaw o niski wskaźnik urodzeń w kraju, a w 2022 r. złagodziło swoją poprzednią politykę, aby umożliwić im dołączanie do załóg okrętów podwodnych.

Po intensywnym 12-tygodniowym programie trening Kurs, porucznik (stopień młodszy) Mun Hee-woo właśnie ukończył kolejny kurs kwalifikacyjny wraz z 63 innymi studentami Batalionu Ratowniczego Haenan i został badaczem głębinowych okrętów podwodnych. Uznaje się, że ma on siłę i umiejętności wymagane do wykonywania podwodnych misji ratowniczych.

„Byłam pewna, że ​​mogę ukończyć szkolenie” – powiedziała koreańskiej prasie. „Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, że jestem kobietą, gdyby ktoś mu tego nie powiedział, ponieważ ścięłam włosy na krótko”.

Porucznik Mun powiedziała, że ​​to wiek, a nie płeć, utrudnił jej zadanie – mając 27 lat, była o osiem lat starsza od swojego najmłodszego kolegi, co utrudniło jej szybką regenerację po treningu fizycznym.

Pierwsza połowa kursu koncentruje się na rozwijaniu podstawowej wytrzymałości i umiejętności pływania, z około siedmioma godzinami ćwiczeń praktycznych dziennie, obejmującymi bieganie na dystansie do 9 km i gimnastykę.

W trzecim i czwartym tygodniu kandydaci mają za zadanie przepłynąć 5.5 km w morzu bez ochrony termicznej oraz kolejne 7.5 km z ochroną termiczną. płetwy i maska w celu zwiększenia wytrzymałości pływackiej i umiejętności przetrwania na morzu, przeplatane teorią i ćwiczeniami ratowniczymi.

Por. Mun: Wyzwaniem był wiek, a nie płeć

W drugiej połowie kursu nurkowie rozwijają swoją wytrzymałość, biegając 10 km dziennie i wykonując ćwiczenia fizyczne, a także wykonując operacje RIB i trenując nurkowanie. Tygodnie od 8 do 11 koncentrują się na nurkowaniu do około 40 m, a także na technikach oddychania, ucieczkach awaryjnych, pomocy osobistej i szkoleniu poszukiwawczym.

Porucznik Mun ukończył studia na kierunku wychowanie fizyczne i studia morskie, a dwa lata temu wstąpił do Marynarki Wojennej, gdzie służył jako marynarz na statku eskortowym Daegu, wówczas jako kierownik planowania w Naval Education Command – ale zawsze z marzeniem o zostaniu nurkiem. Zgłosiła się na kurs w kwietniu tego roku.

„Jestem dumna, że ​​jestem członkiem oddziału ratunkowego o najwyższym poziomie zdolności ratownictwa morskiego na świecie” – powiedziała. „Zawsze będę dążyć do ochrony życia obywateli i żołnierzy oraz przyczyniać się do rozwoju operacji ratownictwa morskiego”.

Kolejnym wyzwaniem będzie 14-tygodniowy kurs uzupełniający, który obejmuje nurkowanie na głębokość 90 m z wykorzystaniem systemów zasilanych z powierzchni.

