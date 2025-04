Nurkowie eksplorują statek Nelsona „Eggs & Bacon” u wybrzeży Urugwaju

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 8: 57 am

Ulubiony okręt admirała Lorda Horatio Nelsona HMS Agamemnon zbudowano ją z 2,000 dębów New Forest na terenie dzisiejszego specjalnego dziedzictwa kulturowego Buckler's Hard w hrabstwie Hampshire, gdzie rozpoczęto jej budowę w 1781 r.

Pozostałości historycznego statku leżą u wybrzeży Urugwaju, a w zeszłym miesiącu międzynarodowy zespół nurków zebrał się na miejscu wraku, aby przeprowadzić badania archeologiczne, które ujawniły więcej, niż się spodziewano. Tymczasem nurkowie w Wielkiej Brytanii mają teraz okazję odwiedzić bezpłatną wystawę o statku w Buckler's Hard i dowiedzieć się więcej o tym, jak jest eksplorowany.

Brytyjscy nurkowie z University of Southampton, Maritime Archaeology Trust, Bournemouth University i Buckler's Hard nawiązali współpracę z urugwajskim uniwersytetem UDELAR dla misji.

HMS Agamemnon w trakcie budowy w Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Załoga 64-działowego okrętu liniowego uznała, że ​​łatwiej jest nazwać go „Jajkami i Bekonem” niż wymówić imię mitycznego greckiego króla. HMS Agamemnon Służył w Royal Navy przez prawie 30 lat, m.in. w bitwie pod Trafalgarem w 1805 r., a jego misja zakończyła się w czerwcu 1809 r. po opadnięciu na nieznaną dotąd mieliznę u ujścia rzeki Plate.

Statek był wówczas w złym stanie i chociaż większość załogi i zapasów została uratowana, uznano go za nie do naprawienia. Miejsce to zostało ponownie odkryte w 1993 r., około 800 m od brzegu, na głębokości zaledwie 10 m.

Prawa burta nienaruszona

Mimo trudnej widoczności pod wodą, odwiedzający archeolodzy morscy przeprowadzili dokładne badanie fotogrametryczne, aby umożliwić im stworzenie trójwymiarowego modelu wraku. Praca wykazała, że ​​znaczna część AgamemnonPrawa burta pozostała nienaruszona, a jej miedziane śruby mocujące są nadal widoczne wśród ocalałych belek.

Montague o wraku Agamemnona (Beaulieu Enterprises Ltd)

„Zawsze marzyłem o zobaczeniu tego wraku, jako HMS Agamemnon „To jedyny na świecie ocalały wrak statku zbudowanego w Buckler's Hard” — powiedziała Mary Montagu-Scott, dyrektor Buckler's Hard, która w XVIII wieku była prężnie rozwijającą się stocznią zajmującą się budową okrętów wojennych.

Zbudowano tam ponad 50 drewnianych statków dla Royal Navy, w tym Euryalus i Swifture, która również brała udział w bitwie pod Trafalgarem.

„Istnieje nadzieja, że ​​w tym roku odbędzie się ponowna wizyta na wraku w celu przeprowadzenia drugiego badania, tym razem obejmującego większy obszar i mającego na celu odnalezienie burty portu, przy jednoczesnym monitorowaniu postępującego pogarszania się stanu belek” – powiedział Montagu-Scott.

Darmowa wystawa

Model HMS Agamemnon na wystawie w Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

W miejscu, w którym rozpoczęła się kariera statku, Buckler's Hard jest obecnie miejscem bezpłatnej wystawy zatytułowanej HMS Agamemnon – żeglowanie po legendzieOpowiada historię prac prowadzonych w celu zachowania historycznego wraku statku, który uważano za zagrożony erozją, ingerencją poszukiwaczy skarbów i rozkładem spowodowanym przez robaki okrętowe.

„Stworzyłam tę wystawę w Buckler's Hard, aby promować i opowiadać historię tego, jak będziemy współpracować między narodami, aby zachować pozostałości dla przyszłych pokoleń” — mówi Montagu-Scott. „Ta historia może zjednoczyć nasze narody, dzielić się historią, nauką i wiedzą oraz rozwijać i celebrować naszą przyjaźń poprzez archeologię morską”.

Wioska Buckler's Hard (Beaulieu Enterprises Ltd)

Uważa się, że nazwa Buckler's Hard pochodzi albo od nazwiska rodziny Buckler, zamieszkującej ten obszar od lat 1660. XVII wieku, albo od książąt Buccleuch, przodków rodziny Montagu. „Hard” było określeniem stałego lub naturalnego miejsca do lądowania, powszechnie używanego wzdłuż południowego wybrzeża Anglii.

Kurs Twardy Buckler wioska nad rzeką Beaulieu to obiekt dziedzictwa kulturowego, do którego wstęp jest bezpłatny, w tym dostęp do Agamemnon wystawa w Warsztat stoczniowy a także Shipwright's Cottage i St Mary's Chapel. Na terenie obiektu znajduje się również hotel i restauracja.

Obowiązują opłaty parkingowe. Wstęp do muzeum Buckler's Hard, w którym znajduje się bogata kolekcja artefaktów i wystaw odzwierciedlających historię marynistyki, kosztuje 6 funtów dla osób dorosłych, przy czym dostępne są ulgi i zniżki.

Również w Divernet: Wciągający świat archeologii podwodnej, MAST ratuje muzealne wraki statków, Zdobycie przez nurków dział Tudor spowodowało konflikt brytyjsko-irlandzki, Tonące uczucie Mary rose