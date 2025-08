Nurkowie znaleźli hiszpańskiego korsarza z XVIII wieku wśród czterech wraków statków

„Widoczność na rzece Cape Fear jest stale dość słaba” – mówi Cory van Hees, student studiów podyplomowych z zakresu nauk morskich na Uniwersytecie Wschodniej Karoliny (ECU), który wraz z kolegą nurkowym Evanem Olingerem próbował zmierzyć szerokość nabrzeża z XVIII wieku.

„Evan próbował znaleźć północny kraniec nabrzeża, ale stracił orientację z powodu warunków. Zamieniliśmy się rolami i to samo przydarzyło się mnie podczas mojej próby.

„Błądząc, natknąłem się na kilka drewnianych ram ledwo wystających z gliniastego błota, z ledwo widocznymi śladami desek na powierzchni. Nie rozumiałem, na co patrzę w tamtej chwili, ale wiedziałem, że powinienem przekazać tę drewnianą konstrukcję wykładowcom”.

Tego samego dnia dr Jason Raupp potwierdził, że to, co widział van Hees, było częścią wraku statku, prawdopodobnie należącego do hiszpańskiego korsarza La Fortuna od 1748 r. „To było trochę przytłaczające” – mówi van Hees.

On i Olinger pracowali wcześniej tego lata nad pozostałościami kolonialnego nabrzeża w Brunswick Town / Fort Anderson State Historic Site w Karolinie Północnej, znanym jako BTFA.

Brunswick Town, ważny port kolonialny w XVIII wieku, został spalony przez wojska brytyjskie podczas amerykańskiej wojny o niepodległość i nigdy nie został odbudowany. W następnym stuleciu, podczas wojny secesyjnej, znaczna część opuszczonej osady została zasypana wałami ziemnymi, podczas budowy Fortu Anderson.

Mozaika przedstawiająca „hiszpański atak” na Brunswick autorstwa Claude’a Howella (Brunswick 1726)

Prawdopodobne szczątki La Fortuna były wśród czterech wraków statków odkrytych i zarejestrowanych wzdłuż linii brzegowej BTFA tego lata podczas prac terenowych prowadzonych przez badaczy i studentów z ECU Program Studiów MorskichRozpoczęto również prace nad odzyskaniem części odsłoniętych i w związku z tym zagrożonych drewnianych elementów statków w celu ich konserwacji.

28 września 1748 roku, pod koniec wojny o ucho Jenkinsa (znanej w Ameryce jako wojna króla Jerzego) La Fortuna i inny statek, La Loretta, przybył z Kuby, aby zaatakować Brunswick Town.

Lokalna milicja zmusiła Hiszpanów do powrotu na ich statki, a podczas odwrotu prawdopodobnie wybuchł pożar La Fortunaproszek 's magazyn, co spowodowało eksplozję statku w pobliżu nabrzeży kolonialnych. Brytyjskie zwycięstwo było ostatecznym starciem w wojnie.

Naukowcy z ECU badają przedmioty wydobyte na powierzchnię (program studiów morskich ECU)

Wskazówka dotycząca cyprysu

Próbki drewna zebrane z wraku zidentyfikowano jako cyprys pochodzący z południowej Kalifornii lub Ameryki Środkowej, co sugeruje, że statek został zbudowany w XVIII wieku przez Hiszpanów Karaiby kolonie.

La Fortuna był jedynym odnotowanym historycznie wrakiem hiszpańskiego statku w tym rejonie. Wrak znajduje się w pobliżu miejsca, w którym 18 lat temu nurek wydobył armatę z XVIII wieku.

Wstępna analiza wskazuje, że spośród trzech pozostałych wraków jeden prawdopodobnie służył do rekultywacji terenu nabrzeża, drugi zaś może być kolonialnym statkiem płaskodennym, używanym do transportu ludzi i towarów między portem a pobliskimi plantacjami.

Odzyskane drewno na brzegu (Program Studiów Morskich ECU)

Czwarty wrak był ledwo widoczny i jak dotąd nie został zidentyfikowany. Zidentyfikowana infrastruktura portowa obejmuje dwa drewniane nabrzeża i groblę nad dawnym terenem bagiennym, a także szereg pojedynczych artefaktów.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani tymi ważnymi miejscami, ponieważ każde z nich pomoże nam lepiej zrozumieć rolę BTFA jako jednego z najwcześniejszych kolonialnych miast portowych w stanie” – mówi kierownik zespołu, dr Raupp, adiunkt w Katedrze Historii i Studiów Morskich ECU. „Te zatopione kolonialne elementy nabrzeża są niezwykle dobrze zachowane”.

Czynniki ryzyka

Pozostałościom grozi jednak erozja linii brzegowej spowodowana pogłębianiem kanału, falami i sztormami. Obecnie chroniona jest jedynie północna połowa BTFA.

Drewno cyprysowe z wraku gotowe do konserwacji (program studiów morskich ECU)

To, co zostało znalezione, przetrwało tak dobrze, ponieważ było pokryte bagnami, ale szczątki są odsłonięte i ulegają erozji. Dlatego nurkowie z zespołu podjęli się awaryjnego wydobycia ponad 40 belek z rzekomego… La Fortuna miejsce do przechowywania i konserwacji.

Zachowane w „niezwykłym stopniu”, niektóre belki nadal noszą ślady narzędzi szkutniczych. Trwają analizy konstrukcji każdego z czterech wraków.

Divernet w przeszłości informował o pracach Uniwersytetu Wschodniej Karoliny nad wrakiem statku pirackiego Okręt flagowy Czarnobrodego dotychczasowy Zemsta Królowej Anny.