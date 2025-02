Katastrofa statku Eagle uratowała szkockie skarby na 166 lat

Odkrycie wraku statku latem ubiegłego roku u wybrzeży Arran, najbardziej wysuniętej na południe zachodniej wyspy Szkocji, zostało uzupełnione badaniami nurka, który znalazł ślad – i Orzeł Ładunek ceramiki na statku parowym okazał się gwiazdą cenionej szkockiej marki XIX wieku.

Ceramika znaleziona na wraku Eagle u wybrzeży Arran

Ceramika z monogramem orła – ale były jeszcze lepsze znaleziska

W lipcu ubiegłego roku w Dunoon Wrakspedycje świętowała siódmą rocznicę swojej działalności, organizując wyprawę „Arran Techspedition” na swoim 7-metrowym RIB-ie Przedsiębiorstwo Starfish, pod dowództwem Jasona Colesa. Nurkami byli Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, organizator wyprawy Nathan Messer, Mike Robinson i Martin Sharpe.

Nurkowie Eagle Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden i Mike Robinson

Grupa pierwotnie planowała zanurkować pod okręt podwodny HMS Pieczęć ale pogoda się zepsuła. Bruce, emerytowany inżynier z Oban i bardzo doświadczony nurek, rzadko korzysta z łodzi czarterowych, ale zapisał się na wyprawę w ostatniej chwili, gdy jego przyjaciel został zmuszony do odwołania.

Graeme Bruce zasugerował nurkowanie w nieznanym miejscu

„Miałem badania i oznaczenia dla czterech nowych, niezanurkowanych miejsc, więc przekonałem Jasona, aby sprawdził jeden zestaw oznaczeń – i znaleźliśmy s Orzeł„- mówi Bruce, który uważa, że ​​charakterystyczną cechą cieniowania reliefu jest Navionics oprogramowanie przydatne przy wyszukiwaniu potencjalnych miejsc katastrof.

Wyczyszczone danie z logo Eagle …i spodek

Butelki po napojach gazowanych z korkami i nienaruszoną zawartością

Karafka ma zepsuty korek, ale nadal zawiera płyn

Cel znajdował się milę od zatoki Lamlash, około 50 m. „Ze wraku żelaza nie zostało wiele” — mówi Bruce — „ale było po prostu pełno ceramiki”.

Kilkoro nurków nigdy wcześniej nie odwiedziło niezanurkowanego wraku, a Bruce doniósł, że słyszeli „okrzyki przyjemności”, gdy okrążali miejsce, oglądając duże ilości ceramiki i szkła w ładowni w kierunku rufy. Udało mu się również znaleźć ozdobny dzwon okrętowy, który nie był grawerowany, ale zwieńczony orłem, co stanowiło solidną wskazówkę co do jego tożsamości.

Charakterystyczny dzwon okrętowy

Powrót do Orła

Kurs Orzeł zbudowano ją w Dunbarton nad rzeką Clyde, zwodowano w 1857 r. i na jej pokładzie znajdowało się 56 pasażerów, 20 członków załogi i 200 owiec, które stanowiły jej główny ładunek, gdy w 1859 r. zderzyła się z Pladda, który w tym czasie był holowany. Orzeł, który najprawdopodobniej zmierzał w kierunku Irlandii Północnej, zatonął, a w jego katastrofie zginęło 11 osób.

Od momentu odkrycia wraku Bruce kontynuował badania statku i jego ładunku, a także powrócił na miejsce katastrofy, aby skatalogować jego zawartość.

Toaleta na statku Eagle – J & MP Bell & Co również produkowała artykuły sanitarne (Naomi Watson)

W trakcie trzech nurkowań on i podwodna fotografka Naomi Watson wydobyli ręcznie szereg przedmiotów.

Po ich oczyszczeniu okazało się, że większość wyjętej z ładowni ceramiki była wyprodukowana przez J & MP Bell & Co około 1841 roku i eksportowana jako „Bell's Pottery”.

Pieczątka Bell's Pottery na spodzie talerza

W ofercie firmy znalazły się serwisy obiadowe i herbaciane, które cieszyły się popularnością na rynku brytyjskim i amerykańskim, ale można je było znaleźć na całym świecie.

Uważana za największą i najlepszą firmę garncarską w Glasgow, firma była wówczas w centrum szkockiej produkcji ceramiki. Bruce dowiedział się, że Galeria Sztuki Hunterian na Uniwersytecie w Glasgow posiadał kolekcję ceramiki Bella i zabrał ze sobą jej okazy do muzeum w celu oceny.

Miska Bella z gąbki na wraku Eagle

Wyczyszczony talerz z biszkoptami Bell's

Inne naczynia ceramiczne na wraku statku, takie jak duża miska, którą widać, jak wynoszono na powierzchnię, prawdopodobnie były naczyniami używanymi przez pasażerów do mycia się. „Na początku zakładałem, że to Orzeł- ceramika z monogramem, która miała duże znaczenie, ale nie była – to ceramika Bell's jest najważniejsza”, mówi Bruce.

W sztuce Spongeware do odbijania wzorów na ceramice używa się gąbki, a nie druku. Technika ta często łączona jest z malowaniem ręcznym i powstała w Szkocji w latach 1830. XIX wieku.

Danie Dzwonka

Ekspertka Ruth Impey z Szkockie Towarzystwo Ceramiki mówi, że była zaskoczona szeroką gamą produktów firmy Bell, które można było znaleźć wśród artefaktów wydobytych z wraku.

„Powodem, dla którego ich części są w tak dobrym stanie, jest to, że zostały zakopane w mule na dnie morza” – powiedziała BBC. „Graeme musiał zanurkować na głębokość 53 m, aby je odzyskać, więc samo to było niezwykłym wyczynem”.

Słoik w gruzach

Kurs Orzeł nie był jedynym nowym wrakiem znalezionym przez Bruce'a u wybrzeży zachodniej Szkocji latem ubiegłego roku, a w zeszłym roku Guz.tech na konferencji wygłosił referat na temat odnalezienia w ciągu miesiąca nie mniej niż pięciu niezbadanych wraków.

