„Statek widmo Pacyfiku” w końcu namierzony

Wrak USS Stewart, stuletni niszczyciel, który zyskał szczególną sławę służąc na Pacyfiku pod banderą amerykańską i japońską podczas II wojny światowej, został odkryty na głębokości ponad 2 km u wybrzeży północnej Kalifornii przez zespół badaczy podwodnych.

USS Stewart (DD-224) zostało odnalezione podczas wspólnej wyprawy, w której udział wzięła firma zajmująca się robotycznymi badaniami morskimi Ocean Infinity, organizacja non-profit Air/Sea Heritage Foundation, firma zajmująca się zasobami kulturowymi SEARCH, Biuro Narodowych Sanktuariów Morskich NOAA oraz Dowództwo Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej (NHHC).

Obraz sonaru o syntetycznej aperturze o wysokiej rozdzielczości przedstawiający USS Stewart (Ocean Infinity)

Wrak leży w środku NOAACordell Bank National Marine Sanctuary znajduje się w miejscu, w którym historyczne relacje wskazują na celowe zatopienie statku w ramach ćwiczeń morskich 24 maja 1946 r.

Zbudowany w Filadelfii i oddany do użytku we wrześniu 1920 r. Stewart został ukończony zbyt późno, aby mógł wziąć udział w I wojnie światowej, ale brał udział w walkach na froncie II wojny światowej.

W 1941 roku po japońskim ataku na Pearl Harbor stacjonowała w Manili na Filipinach jako część Azjatyckiej Floty Marynarki Wojennej USA, która składała się głównie z przestarzałych okrętów wojennych. Uszkodzony podczas walki w lutym 1942 roku, dziwny wypadek uwięził niszczyciel w suchym doku naprawczym na Jawie w Indonezji, zmuszając załogę do opuszczenia statku, gdy wkroczyły siły japońskie.

Dziób USS Stewart (Ocean Infinity)

Rufa (Ocean Infinity)

Inny widok rufy (Ocean Infinity)

Rok później naprawiono Stewart został wcielony do służby w Cesarskiej Marynarce Wojennej Japonii jako Łódź patrolowa nr 102a piloci alianccy zaczęli zgłaszać, że widzieli stary amerykański niszczyciel operujący głęboko za liniami wroga – co dało początek legendzie „statku widmo Pacyfiku”.

Zagadka rozwiązana

Zagadka została rozwiązana dopiero po zakończeniu wojny, kiedy poobijany Stewart został znaleziony na wodzie w Kure w Japonii.

Ponownie wcielony do Marynarki Wojennej USA 29 października 1945 r. podczas „emocjonalnej ceremonii”, został odholowany do San Francisco, gdzie został „pochowany na morzu” jako okręt-cel 24 maja 1946 r. Przez ponad dwie godziny był ostrzeliwany przez rakiety, okręty i karabiny maszynowe, zanim zatonął.

Oficerowie salutują, gdy podczas ceremonii ponownego uruchomienia okrętu odgrywany jest hymn narodowy USA. Stewartpokład dziobowy, podczas cumowania w Hiro Wan, Japonia. Nowy dowódca Lt-Commander Harold H Ellison jest trzeci od prawej (US Navy / National Archives)

Przybycie na holu do Zatoki San Francisco w Kalifornii na początku marca 1946 r. (Donald M. McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Historia USS Stewart była pielęgnowana przez historyków i entuzjastów marynarki wojennej, ale minęło ponad 78 lat, zanim odnaleziono jej ostateczne miejsce spoczynku.

Nieskończoność oceanu chciał przetestować niektóre ze swoich nowych technologii podwodnych, więc skonsultował się z innymi organizacjami zaangażowanymi w wyprawę, aby zidentyfikować użyteczny cel zainteresowania publicznego. Dopiero teraz ujawniono, że na początku sierpnia firma wysłała trzy AUV HUGIN 6000 w celu poszukiwania wraku USS Stewart.

Wyposażone w sonar syntetycznej apertury o wysokiej rozdzielczości i wielowiązkowe systemy echosond, AUV zostały zaprogramowane do jednoczesnego 24-godzinnego przeszukiwania rozległego obszaru dna morskiego. W rezultacie uzyskano wyraźny obraz zatopionego statku wyłaniającego się z głębokości 1,070 m.

Wielowiązkowy obraz USS Stewart (Ocean Nieskończoności)

W dużej mierze nienaruszony

Wstępne skany wykazały 96 m Stewart być w dużej mierze nienaruszony, z kadłubem spoczywającym niemal pionowo na dnie morza. Poziom zachowania jest oceniany jako wyjątkowy jak na okręt w tym wieku, co czyni go potencjalnie jednym z najlepiej zachowanych przykładów niszczyciela US Navy „fourstacker”, jakie kiedykolwiek istniały.

Następnie przeprowadzono dodatkowe badanie sonarem o wysokiej rozdzielczości, a także szczegółową inspekcję wizualną miejsca za pomocą ROV, aby zapewnić transmisję wideo na żywo ekspertom na brzegu. Uzyskane dane są przekazywane do Cordell Bank National Marine Sanctuary w celu wsparcia przyszłych ocen środowiskowych i Dowództwo Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej aby pomóc w przyszłym zarządzaniu witryną.

Stewart, który został już zbombardowany przez samolot, zostaje ostrzelany z działa 40 mm (US Navy / National Archives)

Zatonął pod ostrzałem 24 maja 1946 r. Japońska flaga namalowana na śródokręciu odzwierciedla służbę Stewarta w latach 1943–1945 jako Łódź patrolowa 102 (Marynarka Wojenna USA / Archiwa Narodowe)

USS StewartMarynarze zaczęli nazywać swój statek „RAMP-224”, co było połączeniem numeru kadłuba marynarki wojennej i slangowego określenia z tamtego okresu na powracających jeńców wojennych lub „odzyskany personel wojskowy aliantów”. „Oczywiste jest, że myśleli o Stewart „Bardziej jak towarzysz podróży niż statek” – skomentował Fundacja Dziedzictwa Powietrza/Morza prezydent Russ Matthews.

„Wiem, że mówię w imieniu całego zespołu ekspedycyjnego, gdy stwierdzam, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy po raz kolejny pomóc uczcić dziedzictwo i pamięć tych weteranów” – powiedział dr James Delgado z SZUKAJ.

„USS Stewart stanowi wyjątkową okazję do zbadania dobrze zachowanego przykładu projektu niszczyciela z początku XX wieku. Jego historia, od służby w US Navy do zdobycia przez Japończyków i z powrotem, czyni go potężnym symbolem złożoności wojny na Pacyfiku”.

