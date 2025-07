Kultowy dziób krążownika z czasów II wojny światowej znaleziony na Wyspach Salomona

Dziób USS Nowy Orlean został zniszczony przez japońską torpedę u wybrzeży Wysp Salomona 30 listopada 1942 r. – jednak połatany kłodami kokosowymi, ciężki krążownik nie tylko dotarł z powrotem do USA, ale brał udział w wyróżniających się działaniach wojennych aż do zakończenia II wojny światowej.

Miejsce pobytu 46-metrowej przedniej części statku pozostawało nieznane aż do niedawna, kiedy zespół pod przewodnictwem Roberta Ballarda i jego organizacji Ocean Exploration Trust zlokalizował i uchwycił zdjęcia kultowego wraku w głębinach cieśniny Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

Przełom nastąpił 6 lipca, gdy zespół na statku ekspedycyjnym NOAA Ocean Exploration Łodzik wysłano zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV) w celu zbadania śladu znalezionego podczas operacji mapowania dna morskiego, prowadzonych z pokładu bezzałogowego statku nawodnego Uniwersytetu New Hampshire DriX.

Anomalia była zbyt mała, aby mogła być wrakiem statku, ale jednocześnie nie wydawała się naturalna. Zespół spędził cztery godziny na obrazowaniu wraku, który leży na głębokości 675 metrów. Archeolodzy na pokładzie wraz z ekspertami z krajów walczących w II wojnie światowej: USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii, wspólnie analizowali nagranie transmitowane na żywo.

Wspólnie udało im się rozróżnić wystarczająco dużo szczegółów konstrukcji, resztek farby i kotwicy z wygrawerowanym napisem „Navy Yard”, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację. Brakującej przedniej wieżyczki nie znaleziono wraz z częścią dziobową.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 gwiazd bitewnych

Z 17 gwiazdami bojowymi, Nowy Orlean (CL/CA-32) był jednym z najbardziej odznaczonych okrętów marynarki wojennej USA z okresu II wojny światowej, a jego załoga składała się z osób najbardziej odznaczonych.

Przewodnictwo Marynarki Wojennej USA Nowy OrleanKrążownik klasy 179 miał 8 m długości. Wyposażony w cienki pancerz, ale klasyfikowany jako ciężki krążownik ze względu na działa kal. 1933 cali, został zbudowany w Brooklynie i zwodowany w XNUMX roku.

Nowy Orlean brał już udział w bitwach na Morzu Koralowym, o Midway i wschodnie Wyspy Salomona, gdy w bitwie pod Tassafarongą natknął się na japońską torpedę Long Lance.

To spowodowało eksplozję przednich magazynów i zbiorników paliwa, rozrywając całą przednią część okrętu. Odcięty dziób obrócił się wokół lewej burty, przebijając kilka dziur w kadłubie, po czym zatonął przy rufie, uszkadzając lewą śrubę napędową.

Ponad 180 z 1,183 członków załogi zginęło w wyniku tej tragedii. Inni mężczyźni pozostali na swoich stanowiskach, gdy statek zaczął się zalewać, i udało im się skierować go do pobliskiego portu Tulagi, choć w trakcie tej operacji zginęło trzech kolejnych.

Nowy Orlean w kamuflażu w Tulagi podczas napraw polowych (Marynarka Wojenna USA)

Ocalałym udało się stworzyć, wykorzystując pnie drzew kokosowych Nowy Orlean wystarczająco zdatna do żeglugi, by móc popłynąć nią – w odwrotnym kierunku – do Sydney w Australii. Tam wymieniono śrubę napędową i zamontowano tymczasowy dziób, po czym popłynęła, również w odwrotnym kierunku, do stoczni Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans w Puget Sound po remoncie w 1943 roku (US Navy)

Z nowym dziobem i wieżą przednią USS Nowy Orlean powrócił do akcji w październiku 1943 r. i brał udział w walkach na wyspie Wake, Wyspach Marshalla i Karoliny oraz w bitwie w Zatoce Leyte, a także brał udział w inwazjach na Okinawę i Filipiny.

Znajdowała się w zatoce Subic, gdy w 1945 roku zakończyły się działania wojenne, została wycofana ze służby w 1947 roku i złomowana w 1959 roku.

„Zgodnie z wszelkimi prawami, ten statek powinien zatonąć, ale dzięki bohaterskim wysiłkom załogi w zakresie kontroli uszkodzeń, USS Nowy Orlean „Stał się jednym z najciężej uszkodzonych amerykańskich krążowników II wojny światowej, który przetrwał” – skomentował Samuel J. Cox, dyrektor Dowództwa Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (NHHC), które również wspierało wyprawę.

„Znalezienie dziobu tego okrętu to okazja, by upamiętnić poświęcenie tej dzielnej załogi, nawet w jedną z najgorszych nocy w historii Marynarki Wojennej USA” – powiedział. Ekspedycja w Iron Bottom Sound ma trwać do 23 lipca.

Nowe centrum cesarza

Nie, że odwiedzający będą mogli odwiedzić Nowy Orlean łuk, ale zdarza się, że Nurkowie Imperatora właśnie otworzył centrum nurkowe na Wyspach Salomona, dzięki czemu będzie mógł eksplorować płytsze wraki w Iron Bottom Sound.

Emperor Divers Honiara uzupełnia istniejącą od dawna ofertę rejsów na Wyspy Salomona Cesarz Bilikikii oferuje zaplecze dla nurków technicznych.

