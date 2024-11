Czy to samolot Earhart? Nie, to skała

To, co na początku tego roku podejrzewano o bycie wrakiem samolotu należącego do zaginionej pionierki lotnictwa z lat 1930. XX wieku, Amelii Earhart, okazało się nic więcej niż naturalną formacją skalną.

Na początku lutego Divernet poinformował, że zespół z USA odkrył to, co ich zdaniem Lockheed Electra 10E Earhart na środku Oceanu Spokojnego, uzyskując obraz sonarowy z głębokości około 5 km.

Jednak jedenaście miesięcy później sztuczne wyklarowanie obrazu przyniosło rozczarowanie zespołowi z amerykańskiej firmy zajmującej się robotyką morską Wizja głębin morskich (DSV).

Obraz sonaru w oryginalnej formie (Deep Sea Vision / AFP)

Przeprowadzili szeroko zakrojone poszukiwania, ostatnio na zachód od wyspy Howland, mając nadzieję na rozwiązanie jednej z najgłębszych tajemnic XX wieku.

Howland, położone w połowie drogi między Australią a Hawajami, było celem podróży Earhart, gdy wyruszyła z Lae na Nowej Gwinei w 1937 r., aby zostać pierwszą kobietą, która okrążyła globus samolotem.

Amelia Earhart ze swoim samolotem (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from California six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

Ze statku badawczego Geodeta na morzuZespół DSV wykorzystał zmodyfikowany pojazd AUV Kongsberg Discovery HUGIN 6000 z systemem sonaru skanującego z syntetyczną aperturą, aby uchwycić niejednoznaczny obraz.

Członkowie zespołu DSV z AUV (Deep Sea Vision)

Chociaż zarys przypominał samolot, a eksperci lotnictwa zgodzili się, że może to być zaginiona Electra, ponieważ obraz był tak niewyraźny, trzeba było poświęcić czas na jego wyjaśnienie. Zespół DSV twierdzi, że po oczyszczeniu prawie 20,000 XNUMX kmXNUMX oceanu kontynuują poszukiwania samolotu,

Również w Divernet: Głębokość 5 km: czy to zaginiony samolot Electra Earharta?, Ballard rozwiązuje zagadkę Earharta, Nurkowie lokalizują „z wyprzedzeniem” łódź podwodną 1906 Defender