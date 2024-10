Nieprawidłowo usłyszany głos zmylił łowców wraków okrętów podwodnych HMS Trooper na 25 lat

Brytyjski okręt podwodny, który zaginął w październiku 1943 r. wraz ze stratą 64 ludzi w wyniku tajnej misji na Morzu Egejskim, został znaleziony na głębokości 253 m przez podwodny zespół badawczy pod przewodnictwem greckiego łowcy wraków Kostasa Thoctaridesa. HMS Policjant jest ósmym wrakiem okrętu podwodnego odkrytym przez jego zespół.

Odkrycia dokonano podczas ich 15. wyprawy w poszukiwaniu wraku – i to dopiero po tym, jak długo utrzymywane założenie zawarte w starej księdze zostało ostatecznie porzucone.

Kiedy Włochy poddały się we wrześniu 1943 r., Niemcy chcieli pozbawić Aliantów kontroli nad wyspami Dodekanezu. W tym czasie Brytyjczycy wysłali Policjantpod dowództwem porucznika Johna S. Wraitha, wyruszył z Bejrutu na Morze Egejskie w ramach swojego ósmego patrolu wojennego.

Okręt podwodny klasy T o długości 84 m był uzbrojony w działo kal. 4 cale i działo kal. .303, jedenaście wyrzutni torped kal. 21 cali i 17 torped.

HMS Trooper

Jej pierwszym zadaniem i ostatnią znaną akcją było wylądowanie trzech tajnych agentów w Kalamos na Eubei. Wczesnym rankiem 1 października zrzuciła ich na brzeg z 400 kg zaopatrzenia. Jeden z nich, major Georgios „Toby” Diamantopoulos z greckiego wywiadu, później wkroczył do okupowanych Aten, aby przeprowadzić misję zwaną Operation Eruption.

Oficerowie i załoga HMS Trooper (Muzeum Okrętów Podwodnych RN w Gosport)

5 października, na podstawie informacji wywiadowczych, że Germand może wylądować na wyspie Leros, Policjant otrzymał rozkaz patrolowania między Naksos a Ikarią. Nic więcej nie było słychać z okrętu podwodnego.

Głośny głos

O świcie 14 października brytyjska załoga łodzi motorowej LS8, z Flotylli Szkunerów Lewantu, poinformował o natknięciu się na brytyjski okręt podwodny klasy T, który wynurzył się obok niego w Zatoce Alinda na wyspie Leros.

Kapitan łodzi podwodnej, porucznik Adrian Seligman, sądził, że słyszał charakterystyczny, głośny głos porucznika Wraitha, więc uznał, że to okręt podwodny Policjantjak później wyjaśnił w swojej książce Wojna na wyspach.

Książka Adriana Seligmana

Jego przypuszczenie uznano za słuszne, ponieważ pokrywało się z rozkazem dowódcy 1. Eskadry Okrętów Podwodnych Policjant aby udać się do obszaru, gdzie później odkryto, że miało miejsce zaminowanie. Jednak po tym, jak okręt podwodny nie powrócił do Bejrutu do 17 października, uznano go za zaginiony.

Sygnał marynarki wojennej informujący o stracie HMS Trooper (Κostas Thoctarides / Archiwum Narodowe)

Przyjmując zeznania porucznika-kmdr. Seligmana, greccy badacze wraku poszukiwali Policjant od 1998 r., mówi Thoctarides, przeszukując brytyjskie archiwa i przeprowadzając podwodne poszukiwania. Czternaście nieudanych wypraw na Dodekanez skupiło się na 10 polach minowych wokół Leros, a później Kalymnos i Kos.

Podczas ostatniego dochodzenia Thoctarides i jego kolega badacz Spyros Vougidis zdali sobie sprawę, że porucznik Seligman się pomylił. Studiując dzienniki i raporty z innych brytyjskich okrętów podwodnych, odkryli, że jeden dowódca odnotował spotkanie z kaikiem dokładnie tak, jak opisał to Seligman – ale był to HMS Torbay on widział, nie HMS Policjant.

Badacze byli przez lata wprowadzani w błąd, a na skutek nowych informacji w 2023 r. zmieniono obszar poszukiwań z Dodekanezu na pola minowe położone na Morzu Egejskim.

15. wyprawa

Niemiecki stawiacz min Smok 287 września, dokładnie tego samego dnia, zakończono układanie 26 min na pięciu polach na północ od Donuszy Policjant wypłynęła z Bejrutu. To był obszar, który miała patrolować między 6 a 9 października, zanim ruszyła na Leros.

Piętnasta wyprawa zespołu skupiła się teraz na miejscach na Morzu Ikaryjskim, trudnym obszarze do przeszukania ze względu na silne wiatry i prądy. Wrak został odkryty na międzynarodowych wodach terytorialnych na północ od Donussa na jednym z Smokpięć pól minowych, wykorzystując technologię sonaru CHIRP. Następnie wysłano ROV Super Achille, aby zebrać obrazy.

Kostasa Thoctaridesa

Moment zlokalizowania wraku (Kostas Thoctarides)

Policjant wiadomo, że zatonął tam wcześnie rano 7 października i leży rozbity na trzy części. Nie dokonano żadnej interwencji ani naruszenia tego, co jest grobem wojennym, mówi Thoctarides, a porównanie z oryginalnymi planami okrętu podwodnego wystarczyło, aby zapewnić pozytywną identyfikację wraku.

„To potwierdza bardzo gwałtowne zatonięcie, spowodowane katastrofalną eksplozją miny” – mówi łowca wraków. „Niemiecka mina typu EMF zawierała 350 kg materiału wybuchowego heksanu. Rezultatem eksplozji było natychmiastowe i szybkie zatonięcie, a okręt podwodny rozpadł się na trzy oddzielne części.

Właz do ładowania torped na pokładzie dziobowym. Dźwig załadunkowy z kołowym sterowaniem i drabina na pokładzie znajdują się w pozycji montażowej (Kostas Thoctarides)

„Najpierw zatonął dziób, potem rufa, a na końcu śródokręcie, które pozostało na powierzchni przez kilka minut. Dziób i rufa leżą na dnie morza w bliskiej odległości, podczas gdy wieża dowodzenia okrętu podwodnego oderwała się i znajduje się nieco dalej. Scena jest dość niesamowita”.

Dziób jest nachylony pod kątem 5° do przodu, a załamanie nastąpiło w miejscu, w którym znajdowało się pomieszczenie mieszkalne załogi.

Fala uderzeniowa przetoczyła się przez przedział mieszkalny załogi (Kostas Thoctarides)

„Przednie płaty są złożone, co w połączeniu z opuszczonymi peryskopami wskazuje, że telegraf maszynowni na mostku znajduje się w pozycji „w połowie drogi”, a otwarty właz w wieży dowodzenia pozwala wnioskować, że okręt podwodny płynął po powierzchni w momencie eksplozji” – mówi Thoctarides.

Sekcja śródokręcia ma 7° przechyłu na prawą burtę, a standardy peryskopu i antena radarowa są opuszczone. „Właz wieży dowodzenia jest otwarty, a telegrafy na górnym pokładzie są w pozycji półprzodu. Wewnętrzne drzwi prowadzące do maszynowni są otwarte. Sekcja śródokręcia jest oderwana w miejscu, gdzie znajdują się wodoszczelne drzwi maszynowni.

Wieża dowodzenia (Kostas Thoctarides)

Wewnętrzne drzwi prowadzące do maszynowni są otwarte. Sekcja śródokręcia, w której znajdują się wodoszczelne drzwi maszynowni, jest oderwana (Kostas Thoctarides)

„Widok przedziału mieszkalnego, który został całkowicie zmieciony przez eksplozję, jest szokujący. Włazy prowadzące do działa są zamknięte, a całe działo zniknęło ze swojego miejsca na pokładzie”.

Sekcja rufowa doznała najmniejszych uszkodzeń, mówi Thoctarides, i wykazuje silny przechył na prawą burtę wynoszący 43°. „Antena radiolatarni jest widoczna na pokładzie, w doskonałym stanie. Tylne wodnosamoloty są w normalnej pozycji”.

Kierunkowskaz (Kostas Thoctarides)

Rufa z tylnymi wodnosamolotami i sterami w pozycji środkowej. Widoczna jest również śruba napędowa portu (Kostas Thoctarides)

Wysiłek wytężony

Thoctarides rozpoczął działalność jako nurek komercyjny w 1987 roku i zarządza firmami Usługi ROV oraz Planeta niebieski centrum nurkowe w Lavrio niedaleko Aten.

Syn PolicjantDowódca, kapitan Richard S Wraith CBE, poszedł w jego ślady i został oficerem Royal Navy. „Od wielu lat zdaję sobie sprawę z wytężonych wysiłków greckiego zespołu badawczego, aby zlokalizować wrak okrętu podwodnego, i teraz jestem bardzo zadowolony i podekscytowany, że ich wysiłki zostały nagrodzone” – skomentował.

„Mam nadzieję, że członkowie rodzin osób, które zaginęły wraz z moim ojcem, będą mogli uzyskać dokładną lokalizację Policjant jako punkt centralny, w którym można zachować wszelkie wspomnienia o bliskich”.

