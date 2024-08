Statek skarbów: Kolumbia mówi o gwoździach, a nie o złocie

Rząd Kolumbii wydał nowe oświadczenie w sprawie długo oczekiwanej eksploracji głębokości ponad 600 m San José, hiszpański statek ze skarbami przewoził najcenniejszy ładunek, jaki kiedykolwiek wysłano z Nowego Świata do Starego Świata.

Mówi, że niedawna ekspedycja „odkryła mapę dowodów archeologicznych, których nigdy wcześniej nie widziano, znacznie poszerzając to, co było znane do tej pory”, chociaż jej ogłoszenie wydaje się torować drogę do operacji, która może okazać się przedłużającą się.

Nie wspominając o zaginionym złocie i szmaragdach, które sprawiły, że wrak stał się przedmiotem wielowiekowych spekulacji, w oświadczeniu skupiono się na archeologicznych wyzwaniach związanych z ustaleniem, w jaki sposób statek zatonął.

Połączenia San José był okrętem flagowym hiszpańskiej floty Tierra Firme, która 8 czerwca 1708 roku starła się z angielską eskadrą u wybrzeży Karaibów Kolumbii w bitwie pod Barú. W tamtym czasie szacowano, że przewozi około 11 milionów złotych monet, 116 srebrnych skrzyń pełnych szmaragdów, siedem milionów peso i biżuterię.

Brytyjski korsarz Expedition współpracuje z San José, namalowany przez Samuela Scotta (Narodowe Muzeum Morskie)

Zatonięcie statku rozwiało nadzieje komandora Charlesa Zakłada na zdobycie galeonu i jego bogactw. W kraju angielscy dowódcy zostali postawieni przed sądem za umożliwienie ich utraty, podczas gdy hiszpańscy ocaleni z bitwy zostali równie szczegółowo przesłuchani w sprawie zaginięcia tak cennego ładunku.

W dokumentach zarchiwizowanych w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii Anglicy upierali się, że San José zatonął w wyniku wewnętrznej eksplozji, która rozgrzeszyła ich z winy za stratę, podczas gdy mniej jednoznaczne zeznania Hiszpanii wskazywały, że okręt flagowy prawdopodobnie zatopił angielski ogień artyleryjski.

Po lat międzynarodowych sporów prawnych nad własnością, o czym wcześniej informowaliśmy Divernet, a nawet pogłoski, że rząd kolumbijski pomylił współrzędne wraku, ekspedycja naukowa nazwana „W stronę serca San José Obecnie donosi się, że „Galeon” rozpoczął się w ciągu tygodnia pod koniec maja.

Ankietę przeprowadziło Ministerstwo Kultury (Minculturas), Kolumbijski Instytut Antropologii i Historii (ICANH), kolumbijskiej marynarki wojennej i Generalnej Dyrekcji Morskiej (DIMAR).

Zajmował obszar 461,300 40 mXNUMX wokół głównej części kadłuba galeonu, co odpowiada ponad XNUMX profesjonalnym boiskom do piłki nożnej. Nie podano żadnych szczegółów na temat rodzaju użytych pojazdów podwodnych.

„Chociaż w 2022 r. w rejonie wraku wykryto skupiska pozostałości archeologicznych, niedawne badania umożliwiły bardziej szczegółowe scharakteryzowanie tych nagromadzeń i odkrycie nowych izolowanych elementów” – poinformował dyrektor generalny ds. gospodarki morskiej wiceadmirał John Fabio Giraldo Gallo.

Wśród znalezisk, które wymienia, znajduje się kotwica, elementy konstrukcyjne statku, w tym pierścienie i ewentualny gwóźdź, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak dzbany, szklane butelki i miska.

Złote monety na miejscu wraku San José, z poprzedniej wyprawy (Minculturas)

„Odkrycie nowych skupisk materiału archeologicznego we wraku statku San José galeon ukazuje złożoność analizy tego wydarzenia historycznego od czasu jego zatonięcia” – powiedział Gallo. „Badane są wszystkie elementy statku, od rufy po najdrobniejsze szczegóły.

„Każde nowe odkrycie otwiera scenariusze badawcze, które pozwalają na sformułowanie bardziej precyzyjnych hipotez na temat jego zatonięcia”.

Życie na pokładzie

„Wierzymy, że istnieje możliwość odnalezienia nowych szczątków, które poszerzą informacje, które uzyskaliśmy do tej pory w 2022 r.” – powiedziała dyrektor ICANH Alhena Caicedo.

„Byłoby to bardzo istotne, aby zidentyfikować ważne aspekty tego, co znajdowało się wewnątrz galeonu i ujawniłoby podstawowe aspekty życia na pokładzie, sposobu rozmieszczenia załogi, rodzaju artefaktów używanych na statku i sposobu, w jaki towary były pobierane z jednego miejsca do innego.

„Informacje mogą być bardzo zróżnicowane, a każde z tych znalezisk da nam bezcenną wiedzę na temat techniki, architektury i zastosowań obiektów znajdujących się obecnie na dnie morza”.

Oprócz postępu archeologicznego ekspedycja miała także odkryć „dynamiczny ekosystem” powstały wokół wraku, który przyciągał takie gatunki, jak rekin bez płetwy grzbietowej i włócznik głębinowy.

„Na podstawie nowych obserwacji podejmiemy w tym roku decyzje dotyczące kontynuacji misji w latach 2025 i 2026” – powiedział minister kultury Juan David Correa. „W październiku ogłosimy kolejne kroki w 2025 roku w tej podróży do serca świata San José galeon."

