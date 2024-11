Detektywi wraków odkrywają storpedowany uzbrojony parowiec z czasów I wojny światowej

Naukowcy zlokalizowali to, co uważają za wrak HMS Stephen Furness, uzbrojony statek abordażowy z czasów I wojny światowej, zatopiony w 1 r. na Morzu Irlandzkim.

Odkrycie jest częścią projektu „Ku narodowej kolekcji” realizowanego przez UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC), inicjatywy mającej na celu połączenie odrębnych kolekcji w brytyjskich muzeach, galeriach, bibliotekach i archiwach w stałą sieć.

Śledzenie Stephen Furness prezentowany w jednym z pięciu podprojektów: trzyletnim, wartym 2.9 mln funtów Bezkresne wody współpraca 25 brytyjskich organizacji pod przewodnictwem Historic England (HE).

Pocztówka ze zdjęciem przez Gibsona pokazującego Stephena Furnessa

Ten 88-metrowy parowiec zbudowano w West Hartlepool jako statek pasażerski dla Tyne Tees Steam Shipping Co., nazwanej na cześć jej prezesa. Zwodowano go w 1910 r. i miał przewozić do 370 pasażerów między Newcastle i Londynem.

Opona Stephen Furness stał się uzbrojonym parowcem abordażowym Royal Navy, gdy wybuchła I wojna światowa, służąc na trasie do Murmańska w Rosji. Zadaniem takich statków było egzekwowanie blokad poprzez przechwytywanie i abordaż obcych statków.

Płynęła z Lerwick do Liverpoolu na remont 13 grudnia 1917 r., gdy została zauważona przez niemiecki okręt podwodny UB-64 w Kanale Północnym, 16 km na wschód od wejścia do jeziora Strangford Loch i na zachód od Wyspy Man.

Jedna torpeda trafiła ją między mostek a komin, co spowodowało eksplozję kotła. Statek zatonął w ciągu zaledwie trzech minut, zanim udało się zwodować łodzie ratunkowe, powodując śmierć 95 członków załogi i sześciu oficerów. Przeżyło tylko 12 mężczyzn.

90m głębokości

Dane ze skanowania sonarem wielowiązkowym zebrane przez statek badawczy Uniwersytetu w Bangor książę Madog wykorzystano do analizy wymiarów szeregu wraków w tym regionie, a informacje te połączono z materiałami archiwalnymi, takimi jak dzienniki wojenne niemieckich okrętów podwodnych.

35-metrowy statek badawczy Prince Madog (Uniwersytet w Bangor)

Zespół badał również symulacje warunków wiatrowych i pływowych w chwili zatonięcia statku, aby odtworzyć ostatnie chwile statku, opierając się na rozproszeniu czterech ciał znalezionych daleko wzdłuż wybrzeża północnej Walii.

Wyniki sugerują, że dane meteorologiczne i modele prognoz retrospektywnych można częściej wykorzystywać do dokładnego lokalizowania zaginionych statków, gdy inne informacje dotyczące ich położenia są ograniczone.

Wrak leży na głębokości 90 m i wcześniej uważano, że jest to wrak szwedzkiego statku towarowego Maja, storpedowany ze stratą dziewięciu istnień ludzkich na miesiąc przed zakończeniem wojny. Naukowcy uważają teraz, że zlokalizowali MajaPozostałości znajdują się kilka mil dalej na południe.

„Prawdopodobna identyfikacja HMS Stephen Furness „To znakomity i wzruszający przykład potencjału danych o dziedzictwie morskim Wielkiej Brytanii oraz świadectwo współpracy zespołu Unpath'd Waters i jego doskonałej pracy detektywistycznej” — skomentował Barney Sloane z HE, główny badacz Unpath'd Waters.

„Morskie dziedzictwo Wielkiej Brytanii jest niezwykle bogate, a nasz projekt miał na celu zbadanie, w jaki sposób możemy uzyskać dostęp do tego dziedzictwa, połączyć je i przeszukać na nowe sposoby, aby tworzyć nową wiedzę i historie. Ten wynik jest niezwykłym przykładem tego, jak ważne okaże się takie przedsięwzięcie”.

Mapa pokazująca lokalizację wraku, zarejestrowaną pozycję U-boota w czasie ataku oraz miejsce, w którym podjęto ocalałych marynarzy (Uniwersytet w Bangor)

Rozpuszczone bariery

„To niezwykłe odkrycie pokazuje, co można osiągnąć, gdy organizacje zajmujące się dziedzictwem kulturowym łączą siły, aby wspierać rozwój inkluzywnej, ujednoliconej, dostępnej, interoperacyjnej i zrównoważonej kolekcji cyfrowej w Wielkiej Brytanii” – powiedział W kierunku Narodowej KolekcjiDyrektor programowy Rebecca Bailey.

„Towards a National Collection” dotyczy łączenia i otwierania dostępu do dziedzictwa Wielkiej Brytanii – dla wszystkich, nie tylko dla naukowców akademickich. Chcemy znieść bariery między ludźmi, zbiorami i badaniami – dużymi i małymi, naukowymi i kulturalnymi, krajowymi i regionalnymi.

„Czterech marynarzy, którzy wyrzucili na brzeg północną Walię, dało nam okazję do wykorzystania nowatorskiej analizy naukowej, aby poinformować naszą teorię na temat wraku. Ważne jest jednak, aby spojrzeć na to z szerszej perspektywy; bez względu na to, gdzie znajduje się wrak HMS Stephen Furness Okazało się, że to właśnie tych czterech mężczyzn spośród ponad stu straciło życie, gdy statek zatonął.

„Łatwo jest dać się ponieść emocjom związanym z poszukiwaniem zaginionego wraku statku, ale ważne jest również, aby pamiętać o ludzkiej tragedii, która jest z tym nierozerwalnie związana”.

Inny modelowy widok wraku (Uniwersytet w Bangor)

