Nurek wrakowy Mazraani zginął podczas wyprawy na Atlantyk

Znany amerykański nurek techniczny Joe Mazraani zginął po opuszczeniu wraku statku na Atlantyku, ponad 300 km od północno-wschodniego wybrzeża USA.

Mazraani, 48 lat, mieszkający w New Jersey, nurkował z grupą ze swojej łodzi Wytrwały 29 lipca, kiedy według doniesień doznał nagłego wypadku medycznego. Inni nurkowie pomogli mu wrócić na łódź i podjęli próby reanimacji, ale nie udało im się go uratować.

Łódź przypłynęła do New Bedford w stanie Massachusetts wczesnym rankiem następnego dnia, a stanowa i lokalna policja oraz Straż Przybrzeżna USA prowadziły dochodzenie.

„Chociaż postanowiliśmy zachować szczegóły w tajemnicy, obecnie nie mamy powodu podejrzewać błędu nurka lub awarii sprzętu” – stwierdziła partnerka Mazraaniego, Jennifer Sellitti, w imieniu firmy Atlantic Wreck Salvage z siedzibą w New Jersey. Wytrwały„Wszystkie oznaki wskazują na nagły przypadek medyczny”.

Grupa nurkowała na wschodnim krańcu Georges Bank, dobrze znanej wśród amerykańskich nurków technicznych, eksplorując niezidentyfikowany wrak statku, który nazwali „The Big Engine Steamer”.

Wyprawy wrakowe

Mazraani był znany jako historyk marynistyki, a także odkrywca nurkowania technicznego. Urodzony w Libanie, wyemigrował do USA w wieku 15 lat i został adwokatem specjalizującym się w prawie karnym. Od połowy lat 1990. był również nurkiem, nurkując na wrakach statków u wybrzeży Nowego Jorku, New Jersey i Massachusetts przy każdej okazji.

Był nurkiem na trymiksie i rebreatherze w obiegu otwartym, posiadał również licencję kapitana łodzi i wyposażył 14-metrową łódź Wytrwały do eksploracji głębokich wraków.

Prowadził wyprawy nurkowe U-550, ostatni wrak niemieckiego okrętu podwodnego nadający się do nurkowania na północnym Atlantyku i Andrei Dorii a także biorąc udział w innych wyprawach do takich kultowych głębokich wraków jak Lusitania i brytyjski, na której przypisuje mu się odnalezienie dzwonu w 2019 roku.

Zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Mazraaniego, Wytrwały zespół dokonał znaczącego odkrycia na głębokości 70 metrów Andrei Dorii, włoski liniowiec, który zatonął w 1956 r., wydobył z mostka 1.5-metrowy żyrokompas.

Mazraani zlokalizował zaklinowany przedmiot podczas pierwszego nurkowania w ramach ekspedycji w dniach 11–14 lipca. Wydobycie i podniesienie przedmiotu zajęło mu i jego koledze nurkowi Chrisowi Ogdenowi cztery nurkowania w zamkniętej przestrzeni.

„Wydobycie tego artefaktu na powierzchnię byłoby niemożliwe bez pracy zespołowej i wytrwałości Maz i Chrisa” – stwierdził Ratowanie wraków na AtlantykuNurkowie podczas wyprawy znaleźli także iluminator, lampę i dobrze zachowaną ceramikę.

„Większy niż życie”

Wytrwały wyprawy na wraki zostały opisane w książkach Gdzie nurkowie się odważą: Polowanie na ostatni okręt podwodny przez Randalla Peffera i Niebezpieczne płycizny, w poszukiwaniu statków widmo z Cape Cod przez Peffera i Erica Takakjiana.

Joe Mazraani z Jennifer Sellitti (Biuro Obrońcy Publicznego stanu New Jersey)

„Joe Mazraani był kimś więcej niż tylko człowiekiem” – powiedział Sellitti. „Był życzliwy, współczujący i hojny. Mentor i uczeń, przyjaciel, brat, syn i partner.

„Czy pływasz na pokładzie D/V Wytrwały„Zanurzając się w głębokie i niebezpieczne wody, czy broniąc swoich klientów w sądzie, Joe wymagał od wszystkich tego, co najlepsze. Czasami wymagał tego zgryźliwie – ale zawsze wymagał przykładem”.

„Przeżył każdą chwilę w pełni, bez kompromisów. Nie chciał umierać, robiąc to, co kochał – nikt z nas nie chce. Chciał to przetrwać, zestarzeć się, robiąc to. Ale kiedy żyjesz na krawędzi, czasami ta krawędź cię odpycha”.