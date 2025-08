Łowcy wraków szukają jednego statku, znajdują inny

W rzece Fox w Oshkosh w stanie Wisconsin odkryto wrak z XIX wieku. Nie jest to jednak łódź, której spodziewała się ekipa skanująca, lecz łódź zbudowana w tej samej stoczni.

Członkowie Stowarzyszenie Archeologii Podwodnej Wisconsin (WUAA)) prowadzili pięciogodzinne badanie sonarowe o wysokiej rozdzielczości w ramach projektu Wisconsin Historical Society Program Ochrony Morza.

Poprzednie badania były niewielkie i lokalne, dlatego zespół próbował zmapować wszystkie możliwe miejsca wraków na 4-kilometrowym odcinku rzeki, która wpada do jeziora Winnebago.

Ich sonar DeepVision umożliwiłby pokrycie całej szerokości rzeki (150 m) podczas jednego przelotu i wykonanie zdjęć interesujących obiektów z niezwykle wysoką rozdzielczością.

LW Crane wśród innych parowców na rzece Missisipi około 1872 roku (Zbiory Specjalne Biblioteki Murphy’ego)

Śledczy mieli nadzieję na odnalezienie zaginionego statku parowego o nazwie Miasto Berlin, zbudowany w 1856 roku i znany z zapisów historycznych, który zatonął na tym odcinku rzeki. Statek służył do przewozu pasażerów i towarów między Berlinem a Oshkosh i miał 30 metrów długości oraz 5.5 metra szerokości.

W listopadzie 1870 roku statek był zakotwiczony w pobliżu stoczni w Oshkosh w celu przeprowadzenia zimowego remontu, gdy na pokładzie wybuchł pożar. Łańcuch kotwiczny musiał zostać przecięty, co spowodowało Miasto Berlin aby spłynąć w dół rzeki, gdzie spłonie do linii wodnej i zatonie.

Poza zaplanowanym obszarem poszukiwań zespół odnalazł częściowo zakopany kadłub, który jednak miał około 27 m długości i 7 m szerokości, a jego dziób miał przypominać dziób szkunera Great Lakes – jednostki o kadłubie o płaskim dnie i ożaglowaniu z co najmniej dwoma masztami.

Wierzą, że to jest Dźwig LW, kolejny drewniany parowiec zbudowany w tej samej berlińskiej stoczni co Miasto Berlin ale w 1865 roku. Wiadomo, że on również spłonął do linii wodnej i zatonął przy pochylni kolejowej St Paul Railroad w Oshkosh w 1880 roku.

Możliwe, że wrak dźwigu LW został zniszczony

Pochylnia została odnaleziona niemal bezpośrednio po drugiej stronie rzeki od miejsca wraku, podczas gdy kamienne kesony z mostu kolejowego St Paul Railroad leżały zaledwie około 100 metrów od niego.

Zespół ma nadzieję na nurkowanie w tym miejscu, jednak ich zdaniem widoczność jest tak słaba, że prawdopodobnie więcej szczegółów i skalę dałoby się uzyskać przy użyciu sonaru o wysokiej rozdzielczości.

Rzeka zawiera dużą ilość naturalnych szczątków, takich jak drzewa, kłody i duże głazy, a także fragmenty pomostów, kesonów i małych łodzi rybackich. Inny obiekt znaleziony podczas badań mógł być częścią starego mostu – lub dziobową częścią wczesnego parowca kołowego. Menasha, opuszczony w 1861 roku.

Zespół zbadał również płytki wrak znaleziony w 2016 roku i nazwał go „Wrak Kevina” na cześć jednego z jego znalazców, Kevina Cullena. Wrak, dodatkowo zerodowany, pozostaje niezidentyfikowany, ale nie uważa się, by był… Miasto Berlin ponieważ wiadomo było, że statek ten dryfował w dół rzeki.

W maju tego roku Divernet poinformował, jak WUAA zanurkowała i zidentyfikowała dotychczasowy JC Ames, jeden z najpotężniejszych holowników, jakie kiedykolwiek pracowały na Wielkich Jeziorach, na jeziorze Michigan.