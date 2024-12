20 minut z najlepszym na świecie freediverem

Od dawna cieszył się takim statusem, ale dopiero teraz ALEXEY MOLCHANOV dociera do szerszej globalnej publiczności za pośrednictwem nowego 90-minutowego filmu dokumentalnego Freediver. Jego projekt pobicia wszystkich pięciu rekordów głębokości w tym sporcie w 2023 r. dostarczył przekonującego haczyka fabularnego – ale czy przy wszystkich swoich obowiązkach zaczyna grać bezpieczniej? Rozmawia o tym ze Stevem Weinmanem – a także o możliwości dodania kolejnych 10 m głębokości do tych rekordów świata

Czy podobało Ci się oglądanie Freediver?

„Bardzo podobał mi się ten film. Myślę, że bardzo, bardzo dobrze pokazuje atmosferę, pokazuje piękno tego sportu, pewne niebezpieczeństwa, dzięki czemu ludzie rozumieją, co mogą zrobić, jeśli zostaną freediverami – mogą mieć przygody, mogą nauczyć się, jak zachować spokój i lepiej się zrelaksować, ale pokazuje też, że istnieją pewne niebezpieczeństwa i dlaczego jest to sport zespołowy – zawsze powinien być ktoś, kto zapewni ci bezpieczeństwo, gdy jesteś pod wodą.

„Myślę, że to naprawdę dobrze zrobiony film – bardzo mi się podobał”.

Czy jest to dokładne odzwierciedlenie Twojego życia?

„Powiedziałbym, że tak, to dokładne odzwierciedlenie mojego życia. Oczywiście, to tylko część mojego życia, w jednym filmie nie ma wystarczająco dużo czasu, aby odzwierciedlić całe życie, ale zawody są dużą częścią mojego życia. Nie zagłębia się w moją dziedzinę pracy – wszystko, co robię, aby rozwijać społeczność freedivingu, co jest czymś, co robię poza sportem.

„Sport jest ważną częścią mojego życia, podróżuję i rywalizuję, ale jednocześnie, opierając się na spuściźnie mojej mamy [Natalii Molchanovej], jej systemie edukacji, jej metodzie nauczania, skupiam się bardzo na rozwoju społeczności freedivingu, tego ruchu.

„To trochę wykracza poza film, ale to jest mój cel, moja pasja. Uwielbiam dbać o to, aby na świecie było coraz więcej profesjonalnych szkół, które są w stanie nauczyć ludzi bezpiecznego nurkowania swobodnego”.

Czy oglądałeś już ten film z rodziną [żoną Eleną i synem Maxem]?

„Jeszcze nie. Oglądałem go w Los Angeles i była to grupa freedivingowa – przyszło 200 osób, aby zobaczyć zamknięty pokaz filmu, a byli to tylko freedivingowcy i przyjaciele z całych Stanów Zjednoczonych. Niektórzy przyjechali z Nowego Jorku, niektórzy z Miami i moja siostra, która teraz jest w Londynie. Tak, jest on szeroko rozpowszechniony na całym świecie, a ja cały czas podróżuję – teraz jestem w Dubaju, gdzie mamy lokalną społeczność freedivingowców, którzy go widzieli.

„Ponieważ film jest teraz dostępny w Stanach Zjednoczonych, a prawa do niego nie są dostępne na całym świecie, wielu członków społeczności wciąż czeka na premierę w niektórych częściach Europy, Azji itd.”

Zastanawiałam się, co o tym pomyśli Twój syn?

Molchanov i jego syn Max (Paramount Pictures)

„Max, mój syn, uwielbia wodę i za miesiąc skończy cztery lata. Pływamy razem i nurkujemy razem. Czasami ogląda nagrania z zawodów i mówi: „Będę nurkował z tatą, mam też maskę” – ma maskę i płetwy, a ja czekam, aż trochę podrośnie, żebyśmy mogli razem nurkować dalej, i jestem pewna, że ​​to pokocha”.

Czy chciałbyś, żeby miał taką samą karierę jak ty?

„Nie, nie sądzę, żebym namawiał go do zrobienia takiej samej kariery jak ja, wcale. Wszystko, co mogę zrobić, to pokazać mu ten sport i nauczyć go, żeby miał umiejętności. To jest coś, czym mogę się naprawdę dobrze dzielić i upewnić się, że on po prostu się z tego uczy i może to być lekcja, której będzie mógł użyć w każdej innej dziedzinie swojego życia w przyszłości.

„Podejście mojej mamy do mnie było takie, że pokazywała mi wiele różnych aktywności, które mogłam wypróbować, i pozwalała mi wybrać te, które chciałam wypróbować.

„Kiedyś, gdy miałam 11 lub 12 lat, pływałam odkąd miałam trzy lata i grałam na skrzypcach odkąd miałam cztery lata, i radziłam sobie z tym naprawdę dobrze. Więc moja mama powiedziała: spójrz, co chcesz kontynuować? Teraz nadszedł czas, aby wybrać, czy to będą sporty wodne, czy muzyka.

„Potem wybrałam sporty wodne, prawda, ale mam przykład dla mojej mamy, że zabierała mnie na wszystkie te zajęcia – a także zajęcia z szachów, tenisa stołowego, tenisa itp. i trochę sztuk walki. Więc możesz po prostu pozwolić swoim dzieciom robić wszystkie te rzeczy i wybrać znalezienie ich pasji.

„Więc odkryłam swoją pasję w nurkowaniu swobodnym, ale nie wiem, co zrobi mój syn. Po prostu pokażę mu wiele rzeczy i pozwolę mu zdecydować”.

Czy ten film w jakiś sposób zmusił Cię do innego myślenia o sobie?

„Tak, myślę, że patrzenie na siebie z boku zawsze jest wnikliwe. Dla mnie bardzo naturalne jest przekraczanie granic i podejmowanie ryzyka, a w moim dążeniu do pobicia kolejnych rekordów świata czasami przekraczam pewne granice.

„I możliwość zobaczenia tego z boku i wysłuchania historii zgodnie z punktem widzenia reżysera i sposobem, w jaki to wyjaśnia, myślę, że to zawsze jest wnikliwe. To tak, jakbym widział, jak to wygląda, gdy jest to dramatycznie złożone, ten obraz, a następnie materiał filmowy z moich zaciemnień. Po prostu jako proste nagranie z konkursu nie jest to tak dramatyczne, jak gdyby zostało zrobione przynajmniej w komentarzu, co czyni to o wiele bardziej dramatycznym.

„To sprawia, że ​​znów się zastanawiam, czy chcę tak bardzo naciskać? Może spróbuję być trochę bezpieczniejsza i nie stresować moich przyjaciół i rodziny tymi nieudanymi skokami! Więc to sprawia, że ​​o tym myślę, ale nie wiem, czy to naprawdę mnie zmieni. Aby pobić rekordy świata, muszę się naciskać, muszę odkrywać swoje granice, wyciągać z nich wnioski i odpowiednio się dostosowywać, znajdując te niedociągnięcia.

„Tak, to ciekawe i myślę, że skłania mnie do myślenia o tych rzeczach”.

Z pewnością odebrałem przesłanie z filmu, że zaczynasz myśleć o złagodzeniu swojego podejścia, mając na uwadze rodzinę, pod kątem większej świadomości bezpieczeństwa niż w przeszłości. Czy to sprawiedliwe?

Aleksiej Mołczanow w swoim charakterystycznym złotym garniturze (Paramount Pictures)

„To uczciwe, tak. Również ze względu na mojego syna. Kiedy wcześniej nurkowałem, nie myślałem tak dużo o bezpieczeństwie. Zawsze byłem oczywiście ostrożny i podejmowałem ryzyko tylko wtedy, gdy miałem świetny zespół wsparcia – medyków, nurków bezpieczeństwa itd. – ale kiedy masz dzieci, to jest to dodatkowa myśl: OK, czy chcę naciskać tak mocno, czy jestem pewien, że przeżyję to nurkowanie i wrócę bezpiecznie?

„Więc z pewnością w ciągu ostatnich kilku lat zacząłem inaczej myśleć o skokach, a to trudne. Mam kilku znajomych, którzy przestali brać udział w zawodach i nie byli w stanie pracować z tą ideą, że kiedy mają dzieci, jak mogą dalej ryzykować swoje życie?

„A w nurkowaniu swobodnym, jeśli nie nurkujesz do granic możliwości, jest bezpiecznie, to bezpieczny sport, jeśli masz wokół siebie odpowiedni zespół bezpieczeństwa, ale kiedy walczysz o rekordy świata, to jest to trochę bardziej ryzykowne. Więc generalnie powiedziałbym, że tak, jestem teraz bardziej ostrożny, ale nie powiedziałbym, że boję się walczyć o rekordy świata – nadal czuję w sobie tę chęć”.

Czy to nadal rekord CNF [Constant Weight No Fins], który naprawdę Cię irytuje – czy musisz pobić rekord Williama Trubridge'a na dystansie 102 m?

„Z pewnością rekord CNF jest dostępny, a odkąd skończyliśmy dokument, cały czas pracowałem nad techniką. Jestem pewien, że będę w stanie pobić ten rekord w ciągu, powiedzmy, sześciu miesięcy. Jestem gotowy i jak tylko nowy sezon rozpocznie się w przyszłym roku, w marcu/kwietniu, będę go ścigał”.

Czyli nadal masz nadzieję, że kiedyś uda ci się pobić wszystkie pięć rekordów głębokości?

„Myślę, że głównym celem filmu, aby zdobyć wszystkie pięć rekordów w jednym roku, było głównie to, że nie pozwolono mi rywalizować w 2022 roku [jako obywatelowi Rosji, z powodu inwazji kraju na Ukrainę], a potem wróciłem do zawodów w 2023 roku, a celem było odzyskanie rekordów świata, które straciłem, ponieważ nie brałem udziału w zawodach. Dlatego właśnie powstał pomysł, aby zdobyć wszystkie rekordy w tym samym czasie

„Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że w kolejnych sezonach nie jestem aż tak zainteresowany wszystkimi pięcioma rekordami na raz – byłoby miło i spróbuję to zrobić, ale myślę, że nawet samo zdobycie pojedynczych rekordów, jak zdobycie rekordu No Fins w jednym sezonie i może innego rekordu w innej dyscyplinie – jeden lub dwa rekordy świata w sezonie to dużo. Pięć rekordów świata w roku, to było superintensywne.

„Ten dokument, to było tak dużo podróży, tak wiele zawodów. Myślę, że dla mnie poczucie, że równoważę swoje wysiłki między sportem, a także rozwojem w społeczności, sprawia mi przyjemność pobijanie mniejszej liczby rekordów świata. Te pięć rekordów wymagało sporo wysiłku i myślę, że w następnym sezonie podejdę do tego w bardziej zrównoważony sposób i spróbuję pobić tylko kilka.

Ale to był bardzo fajny kąt do wykorzystania w filmie. Mówiąc o tym, że nie można rywalizować w 2022 roku, zastanawiałem się, jak to jest rywalizować pod neutralną flagą w 2023 roku? Czy to w jakiś sposób przeszkadzało?

„Freeliving to bardzo indywidualny sport, mniej chodzi o drużynę, a bardziej o jednostki, więc było dobrze, ponieważ wszyscy rywalizowaliśmy jako jednostki, a społeczność była świetna i wspierająca. Nie było to coś, co naprawdę wydawało się trudne lub zbyt negatywne, więc myślę, że ze wsparciem społeczności było dobrze”.

Może się wydawać komuś oglądającemu Freediver, kto nie jest obeznany z tym sportem, że mimo iż jest się otoczonym ludźmi, to życie może być dość samotne i odizolowane. Czy uważasz, że to sprawiedliwe?

„Powiedziałbym, że kiedy ścigasz te rekordy, to jest to mała społeczność. Jest ogromna społeczność freediverów, którzy traktują to jako sport, jako styl życia, jako przygodę, by cieszyć się wodą, ale chociaż jest tylko bardzo mała grupa ludzi, którzy chcą rekordów, to nadal jest to bardzo przyjazna społeczność i czuję duże wsparcie.

„Nie powiedziałbym, że czuję się samotny czy odizolowany – powiedziałbym, że podczas zawodów ze wszystkimi moimi kolegami nurkami swobodnymi czuję się jak w rodzinie”.

Czy dobrze dogadywałeś się z Michaelem Johnem Warrenem, reżyserem Freediver?

„Tak, rozmawiałem z nim świetnie i myślę, że od samego początku była dobra chemia i mogliśmy otwarcie rozmawiać o wszystkim, co dotyczyło filmu. Mogłem wnieść swoje pomysły i myślę, że był to bardzo miły i wspólny proces. Mieliśmy więc dobre relacje podczas filmu, a teraz po filmie jesteśmy w kontakcie, więc tak!”

Jaki jest Twój ulubiony film o nurkowaniu swobodnym – a może to jest ten?

„Do tej pory głównym filmem o nurkowaniu swobodnym jest nadal Wielki niebieski autorstwa Luca Bessona, a jest z 1988 roku, ale jest zrobiony niezwykle dobrze, jest piękny, zdjęcia są niesamowite. Nawet teraz, jeśli go obejrzysz, to jest coś, co daje ci wgląd w nurkowanie swobodne.

Freediver (Paramount Pictures)

„Myślę, że jednym z najlepszych momentów w filmie jest ten, gdy główny bohater Jacques Mayol [grany przez Jean-Marca Barra] idzie, aby wykonać swój skok, a kamera filmuje go, poruszając się do tyłu. Można zobaczyć, jak ten freediver zbliża się do platformy, na której będzie wykonywał skok, i jak już jest w tej strefie medytacyjnej. To ujęcie jest więc wyjątkowe, myślę, że nikt inny nie był w stanie pokazać wewnętrznego stanu freedivera zbliżającego się do skoku.

„To było po prostu niesamowite ujęcie. Oglądałem je niedawno, kilka miesięcy temu – Wielki niebieski to zdecydowanie ten właściwy i myślę, że już niedługo nadejdzie czas na nakręcenie kolejnego filmu pełnometrażowego!”

Chciałbyś brać w tym udział?

„Oczywiście, że chciałbym wziąć udział w kolejnym filmie fabularnym”.

Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość poza konkurencją – jako instruktora?

„Już teraz robię kilka rzeczy równolegle. Obecnie dużą część mojego zainteresowania stanowi freediving, ale także pod względem zawodowym skupiam się na rozwijaniu społeczności w mojej firmie Molczanowowie, w oparciu o metodologię i filozofię mojej mamy oraz narzędzia szkoleniowe do szkolenia freediverów. Szkolimy profesjonalistów, aby było więcej instruktorów i więcej szkół na całym świecie.

„Dlatego rozwijanie społeczności jest dla mnie bardzo ważne i chcę się upewnić, że na świecie jest więcej miejsc, w których można bezpiecznie nauczyć się nurkowania swobodnego. To jest mój obecny cel. Jestem pewien, że będziemy to robić przez wiele, wiele lat i przyczyniać się do rozwoju tego sportu na wielu poziomach, a także organizować wydarzenia, więc myślę, że produkcja treści, może wchodzenie w komentarze i realizacja projektów w tej dziedzinie nurkowania swobodnego to coś, czym jestem zainteresowany.

„Przyszłe dokumenty mogą dotyczyć sportu wyczynowego, ale mogą również obejmować aspekt środowiskowy tego sportu – w jaki sposób freediving może przyczynić się do rozwiązania problemów środowiskowych, pomagać w sprzątaniu, obserwować zwierzęta itp. W freedivingu jest wiele do zrobienia i myślę, że bycie producentem w przyszłości jest czymś, czym jestem zainteresowany.

Na koniec, czy uważasz, że istnieje możliwość przełomu fizjologicznego, który w przyszłości umożliwi freedivingowi nurkowanie na znacznie większych głębokościach?

„Widzę, że mógłbym nurkować głębiej – powiedzmy, że rozumiem, jak nurkować głębiej o 10 m. Musiałbym się przygotować, nawet spędzić kilka miesięcy więcej na przygotowaniach do rekordów, a może po prostu zostać gdzieś, gdzie głębokość jest bardziej dostępna. To nie jest łatwe, zajmie mi to kilka lat, może kilka lat, może pięć lat, ale widzę te 10 m.

„I za każdym razem, gdy przekraczamy granicę, mam takie uczucie: Czy mogę trochę bardziej się postarać, czy nie? Ten rekord No Fins istniał przez siedem lub osiem lat i nie został poprawiony, więc pokazuje, że OK, bez płetw jest naprawdę ciężko – możemy poprawić się o 2 m, o 3 m, ale 10 m brzmi szalenie.

„Ale z monopłetwami, z bi-płetwami, widzę to – i wiem, że zejdziemy głębiej.”

Aktualne światowe rekordy głębokości AIDA Aleksieja Mołczanowa: Zmienna masa (VWT) 156m (28 marca 2024 r.) Stała masa (CWT) 136 m (29 września 2023 r.) Bi-Fins o stałej masie (CWTB) 125 m (10 września 2024 r.) Nieżyjąca już Natalia Molczanowa była przez ostatnie 9 lat rekordzistką świata w nurkowaniu w statycznym bezdechu, wynoszącym 2 minut i 11 sekundy. Aleksiej Mołczanow ustanowił 33 rekordy AIDA i CMAS oraz 1 rekord Guinnessa, a także zdobył łącznie 34 złote, srebrne i brązowe medale indywidualnie i drużynowo na zawodach rangi mistrzostw świata.

Również w Divernet: Freediver: Głębiej w świat Molchanova (recenzja filmu). Freediver jest już dostępny w serwisie Prime Video lub można go kupić lub wypożyczyć w wersji cyfrowej.