7 powodów, dla których WAKATOBI jest ulubieńcem fanów

Wakatobi Resort to jedno z najbardziej znanych na świecie miejsc do nurkowania i snorkelingu. Goście z całego świata planują odwiedzić ten odległy raj na wyspie, a personel ośrodka jest już gotowy na ich przybycie.

Przez lata wielu odwiedzających nazywało Wakatobi „miejscem marzeń”, ale co dokładnie sprawia, że ​​ośrodek ten znajduje się na szczycie listy ulubionych miejsc nurków? Oto kilka powodów.

ODLEGŁE, ALE DOSTĘPNE

Wakatobi leży na małej wyspie w odległym zakątku Indonezji w południowo-wschodnim Sulawesi. Jednak w przeciwieństwie do wielu odludnych miejsc, dotarcie do ośrodka nie będzie wymagało szeregu przeskoków przez kałuże, promów między wyspami i taksówek. Zamiast tego przybywający goście są witani przez personel concierge na lotnisku na Bali i od tego momentu zajmują się wszystkim, od podnoszenia ciężkich rzeczy po koordynowanie transferów i planowanie nocnych postojów. Pozwala to gościom odpocząć i odświeżyć się przed wejściem na pokład czarterowego lotu w połowie poranka na prywatne lotnisko Wakatobi. Po przybyciu możesz odpocząć przy lunchu i zaplanować popołudniowe nurkowanie, wiedząc, że Twoje bagaże zostały dostarczone do Twojego bungalowu lub willi, a sprzęt do nurkowania przeniesiony do centrum nurkowego i przygotowany do użycia.

BRZEG Z WIĘCEJ

Rafa koralowa Wakatobi zyskało reputację jednego z najlepszych na świecie miejsc do nurkowania z brzegu. Nurkowie i osoby pływające z rurką mogą eksplorować to rozległe i różnorodne miejsce przez wiele dni, dokonując nowych odkryć przy każdym zanurzeniu. Z plaży rozległy obszar trawiastych łach i koralowych głów kryje liczne małe skarby czekające na odkrycie. Osiemdziesiąt metrów od brzegu płytka, pokryta koralami półka przechodzi w strome zbocze i ścianę, która spada poza zasięg nurkowania. Ściana House Reef wzdłuż północnej i południowej części falochronu ośrodka jest pokryta gęstą warstwą twardych i miękkich koralowców, wachlarzy morskich, gąbek i osłonic, z nawisami, które tworzą miejsca odpoczynku dla żółwi, homarów i innych skorupiaków, podczas gdy wiele gatunków ławic ryb pływa w pobliżu i na zewnątrz w stronę błękitu.

Nurkowie broniący muru poniżej końca molo ośrodka.

Wejście na rafę koralową jest łatwe, ponieważ nurkowie i osoby nurkujące z rurką mogą odbyć krótki rejs z brzegu lub zejść po schodach przy molo. Pale na molo przyciągają ławice ryb, a w pobliżu gromadzą się dziesiątki ukwiałów zamieszkanych przez kultowe błazenki. Ponadto miejsce jest dostępne dla nurków i osób nurkujących z rurką przez całą dobę, a na życzenie „taksówki” Wakatobi zabiorą gości do bardziej odległych części rafy koralowej, aby mogli oni spokojnie wrócić na molo.

PODWODNE ZOO

Rozdymka olbrzymia (Arothron Stellatus) może osiągnąć długość 1 m. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonezja

Prywatny rezerwat morski stworzony i wspierany przez Wakatobi Resort jest domem dla jednych z najbardziej dziewiczych i różnorodnych biologicznie raf koralowych na Ziemi. Każde z ponad 40 miejsc odwiedzanych przez łodzie nurkowe ośrodka jest spektakularne na swój sposób, ale niektóre są szczególnie lubiane zarówno przez personel, jak i nurków. Wśród nich jest Zoo. Zaledwie krótka przejażdżka łodzią od ośrodka, to miejsce jest jednym z najbardziej rybnych miejsc w centralnej Indonezji. Blisko brzegu, rafa koralowa w zatoce z piaszczystym dnem zapewnia schronienie dla bogactwa interesującego życia morskiego. Spokojne spojrzenie wśród koralowców odsłoni żabnicę, iglicę i skorpenę liściową ukrywającą się na widoku. Dokładniejsze przyjrzenie się może ujawnić mniejsze nagrody, takie jak włochaty homar kucany, podczas gdy badanie dna ujawni dziwaczne nory, takie jak stargazer i obcopodobna krewetka modliszkowa. Duże ławice kozic, wargaczy i ostrobokowatych kręcą się po okolicy. Ukwiały grzybowe w The Zoo są domem dla ich imiennika, iglicy grzybowej, która jest małą białą iglicą z trójkątną głową, co nadaje jej wygląd małego podwodnego pytona. Na terenie Zoo można podziwiać głównie twarde koralowce, ale na głębokości około 20 m od rafy odchodzi niewielki grzbiet, na którym znajdują się oszałamiające, duże różowe koralowce i kolorowe miękkie koralowce, a także stromy spadek prowadzący do głębokiej wody.

Ryba z rodziny skorpenokształtnych wychodzi ze swojej kryjówki, aby polować na pożywienie po zachodzie słońca.

Zoo jest również ulubionym miejscem nocnych nurkowań. O zmierzchu wiele gatunków kolorowych ryb wyłania się z koralowców i gruzu z poroża jelenia. Pod osłoną całkowitej ciemności nowy wachlarz nocnych zwierząt, takich jak polujące mątwy, kolorowe płazińce i wiele gatunków ryb skorpenokształtnych przeszukuje rafę, w tym nieuchwytny skorpenokształtny. Można tu znaleźć kalmary Bobtail i ośmiornice, a światła do nurkowania ujawnią tysiące świecących oczu różnych krewetek i krabów, które przebywają w niemal każdej szczelinie i zakamarku.

WYCIECZKA NA KRAWĘDŹ

Nurek pływa obok rafy koralowej w kształcie grzbietu w miejscu zwanym Blade, Wakatobi, Indonezja.

Unikalne miejsce znane jako Blade jest utworzone przez szereg cienkich, równoległych gór podmorskich, które wznoszą się z głębszego grzbietu na dwa metry od powierzchni. Patrząc z profilu, cała formacja przypomina ząbkowane zęby gigantycznego noża ustawionego na ostrzu, stąd jej nazwa. Poszczególne szczyty są długie, ale dość wąskie. Nurkowie dryfujący blisko powierzchni mogą faktycznie oglądać obie strony formacji jednocześnie z góry. Blade jest tak malownicze, jak to tylko możliwe, z kolorowymi szeregami gigantycznych gąbek i wachlarzy morskich, które czasami mogą urosnąć do ponad 2-3 m szerokości.

Czerwone koralowce biczowe rosną gęsto na stromych zboczach każdego szczytu, zapewniając fantastyczne możliwości robienia zdjęć. Wielobarwne liliowce często można zobaczyć siedzące na czubkach gorgoni, wyciągając swoje macki, aby złapać przepływające kęsy pożywienia. Łagodne prądy pozwalają nurkom dryfować od szczytu do szczytu, wywołując wrażenie lotu w stanie nieważkości. Podsumowując, Blade to doświadczenie, którego nie da się szybko zapomnieć.

RÓŻNORODNOŚĆ, KTÓRA PODOBA SIĘ TŁUMOWI

Wakatobi oferuje coś dla każdego. Nurkowie mogą spędzać relaksujące godziny na płytkich rafach i eksplorować osłonięte zatoki lub zjeżdżać na pokryte koralami szczyty, które przyciągają duże ławice ryb. Rafy, które zaczynają się bardzo blisko powierzchni, opadają na głębokość ponad 100 metrów, tworząc możliwości długich profili wielopoziomowych i zapewniając nurkom o dużym zasięgu nowe możliwości.

Płaszczka niebieskoplamista

Zapaleni nurkowie z przyjemnością dowiadują się, że Wakatobi jest równie przyjemne dla partnerów nienurkujących i dzieci w domu, ponieważ ośrodek jest przyjazny rodzinom i oferuje szereg atrakcji wodnych, plażowych i lądowych. Bungalowy można dostosować do potrzeb rodzin, a wille z jedną lub dwiema sypialniami nad wodą oferują znacznie więcej miejsca. Program niani uwalnia nowych rodziców, a programy Bubblemaker i junior diving pozwalają najmłodszym bezpiecznie doświadczyć podwodnego świata. Te same najlepsze rafy, które zachwycają nurków, są równie zachęcające dla osób nurkujących z rurką, które są traktowane z takim samym szacunkiem jak nurkowie i są mile widziane na pokładach łodzi płynących do wielu miejsc z płytką częścią. Stwarza to wyjątkowe możliwości dla członków rodziny nienurkujących, aby dołączyli do zabawy.

NURKOWANIE, BY ZMIENIĆ ŚWIAT

W czasach, gdy bycie eko jest właściwą rzeczą do zrobienia, Wakatobi pozostaje regionalnym liderem w ochronie środowiska. Nagradzany program Collaborative Reef Conservation Program ośrodka był jednym z pierwszych tego typu, tworząc nowy paradygmat zrównoważonej turystyki. Ośrodek prowadzi stacje recyklingu i oczyszczania ścieków, sponsoruje cotygodniowe porządki, w które zaangażowanych jest do 100 lokalnych osób, i ściśle współpracuje z lokalnymi społecznościami i rządami w kwestiach gospodarki odpadami. Właściciele ośrodka odegrali kluczową rolę w zapewnieniu regionowi czystej energii słonecznej.

SERDECZNE POWITAMY I SMACZNE PRZERWY NA POWIERZCHNI

Oglądanie zachodu słońca z molo Wakatobi.

Zespół Wakatobi szczyci się dostarczaniem wyjątkowej mieszanki gościnności, która łączy pięciogwiazdkową etykę obsługi z ciepłem rodzinnego przyjaciela. Uśmiechy są wszędzie, a żadna prośba nie jest błaha ani zapomniana. Szczególnym punktem doświadczenia Wakatobi jest czas posiłków. Wykwintne jedzenie i odległe lokalizacje nie zawsze idą w parze, ale Wakatobi stanowi spektakularny i pyszny wyjątek od tej reguły. Bezpośrednie loty czarterowe, które przyspieszają gości do Wakatobi, zapewniają również kuchniom ośrodka stały dopływ najświeższych produktów spożywczych i produktów z Bali i całego świata.

Doskonała lokalizacja restauracji w kurorcie przy plaży zapewnia doskonałe wrażenia kulinarne w zrelaksowanym, ale eleganckim otoczeniu, z menu obejmującym szeroki wybór dań międzynarodowych wraz z intrygującą próbką kuchni indonezyjskiej, wszystko świeżo przygotowane przez zespół ekspertów kulinarnych. Szefowie kuchni chętnie stworzą ulubione dania gości na życzenie i mogą również dostosować się do szeregu specjalnych wymagań dietetycznych.

