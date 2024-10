Głębokie nurkowanie z Kostasem Thoctaridesem

Co jest potrzebne, aby zlokalizować okręt podwodny zaginiony przez ponad osiem dekad? Dzięki skrupulatnym badaniom i pasji do historii Kostas Thoctarides niedawno ogłosił jego ósme odkrycie wraku okrętu podwodnego, HMS Policjant, jak podano Divernet. Dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie eksploracji podwodnej w rozmowie z ROSSEM J. ROBERTSONEM, a dodatkowe badania prowadzi dr KONSTANTINOS GIANNAKOS

Każdy kąt każdego pokoju był wypełniony wysokimi, nieuporządkowanymi stosami książek, a półki jęczały pod ciężarem nagromadzonej wiedzy. Na ścianach wisiały dzieła sztuki marynistycznej, przerywane okazjonalnym mosiężnym hełmem nurka lub kompasem – cichymi reliktami głębin.

Wejście do tego podmiejskiego apartamentu w Atenach było jak wejście do innego świata, świętej przestrzeni, w której historia, eksploracja i morze się ze sobą łączyły. Powietrze zdawało się szeptać tajemnicami oceanu.

Łowca wraków Kostas Thoctarides

Mój gospodarz powitał mnie uprzejmym skinieniem głowy, wskazując na długi stół, który wyraźnie służył jako centrum niezliczonych spotkań i głębokich dyskusji. Jego ciepłe, swobodne usposobienie natychmiast mnie uspokoiło i wkrótce nasza rozmowa zaczęła płynąć.

Gdy zręcznie zdejmował książki z półek lub wyciągał zniszczone teczki, aby podkreślić jakąś myśl, stało się dla mnie jasne: miałem do czynienia z kimś, czyja ogromna wiedza dorównywała jedynie jego nieograniczonej pasji do wszystkiego, co morskie.

Nie powinno to być zaskoczeniem. W końcu rozmawiałem z Kostasem Thoctaridesem – legendą w międzynarodowej społeczności nurkowej, którego nazwisko rezonuje jak głębiny, które eksplorował.

Dziennik nurkowania

Osobisty dziennik nurkowy Kostasa zasługuje na to, by zostać uznanym za skarb narodowy. Od czasu swojego pierwszego nurkowania w 1986 r. eksplorował niezliczone wraki statków, w tym imponującą liczbę łodzi podwodnych. Co ciekawe, w 1997 r. odkrył HMS Perseus, który w grudniu 1941 r. został trafiony przez włoską minę i obecnie leży na głębokości 52 m między greckimi wyspami Zakynthos i Kefalonia.

Dzięki czystym badaniom był również pierwszym, który zidentyfikował U-133, uderzony przez grecką minę 14 marca 1942 r., krótko po opuszczeniu niemieckiej bazy U-Bootów w Salaminie, niedaleko Aten. Obecnie spoczywa na głębokości 72 m u wybrzeży wyspy Egina w Zatoce Sarońskiej.

Podróż Kostasa w głąb rozpoczęła się po ukończeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie nurkowania na głębokich mieszankach gazowych w 1987 r., kiedy to został przeniesiony do wymagającego świata nurkowania zawodowego. Szkolony przez prestiżowe szkoły państwowe w Wielkiej Brytanii (HSE) i Francji (INPP i COMEX), szybko awansował na najwyższe poziomy.

Thoctarides w początkach swojej kariery nurka komercyjnego (Kostas Thoctarides)

Korzystając z najnowocześniejszych technologii, uzyskał certyfikat renomowanej francuskiej firmy COMEX jako pilot łodzi podwodnej Tetyda dla Narodowego Centrum Badań Morskich i jako główny pilot ROV.

Jego wiedza specjalistyczna pozwoliła mu zbadać i udokumentować setki wraków statków z XX wieku, w tym zabytkowe jednostki, takie jak niszczyciele greckie Wasilisa Olga i Hydra, łódź podwodna Katsonisi były statek pasażerski HMHS brytyjski, statek siostrzany do Tytaniczny.

Zbadał także wrak torpedowca marynarki wojennej Grecji P-25 Kostakos, który zatonął w listopadzie 1996 r. podczas ćwiczeń morskich po zderzeniu z promem pasażerskim Wezwanie u wybrzeży wyspy Samos, w wyniku czego zginęło czterech członków załogi.

„Jedno z najtrudniejszych nurkowań z mieszanką gazów w mojej karierze miało miejsce w 1996 r., w szczytowym momencie grecko-tureckiego kryzysu na wysepkach Imia” – wspominał Kostas. „Wśród zaostrzonych napięć, grecki śmigłowiec marynarki wojennej AB 212 tragicznie rozbił się na północ od wysepek, a jego trzyosobowa załoga zginęła na morzu.

„W ramach operacji ratunkowej zanurkowałem na głębokość 96 m, poruszając się po napiętych politycznie i niespokojnych fizycznie wodach, aby zlokalizować i wydobyć zatopiony śmigłowiec PN21” – powiedział, podkreślając zakres swojego doświadczenia w ryzykownych operacjach podwodnych.

Wyróżnienia

Kostas był wielokrotnie nagradzany za swoje zasługi dla Grecji. Były minister obrony narodowej Gerasimos Arsenis osobiście pochwalił go za jego wkład, podobnie jak generał porucznik Kapravelos, szef sztabu generalnego armii greckiej, za odzyskanie dwóch zaginionych żołnierzy z jeziora Vouliagmeni w 1993 r.

Widok z ROV (Kostas Thoctarides)

W 1996 roku został ponownie doceniony przez Sztab Generalny Marynarki Wojennej Grecji i wiceadmirała Paliogiorgosa za kluczową rolę w odzyskaniu PN21 śmigłowca. W tym samym roku został ponownie uhonorowany przez wiceadmirała Paliogiorgosa za kierowanie poszukiwaniami i odzyskaniem P-25 Kostakoszaginiona załoga.

Jego doświadczenie przyniosło mu również wyróżnienia poza wojskiem. W 2003 r. greckie Ministerstwo Transportu i Komunikacji, wraz z Air Accident Investigation and Aviation Safety Board, przyznało mu honorowe wyróżnienie za wkład w odzyskiwanie zestrzelonych samolotów na wodach greckich.

W 1997 roku Międzynarodowa Akademia Literatury i Sztuki przyznała mu złoty medal i prestiżową Nagrodę Cnoty i Odwagi. Ponadto w 2000 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Starych Towarzyszy Okrętów Podwodnych uhonorowało go za odkrycie Perseus.

Bezlitosna pogoń

Kostas jest uznanym autorem i producentem filmów i programów telewizyjnych, specjalizującym się w eksploracji wraków statków z XX wieku.

W ostatnich latach kontynuował prace nad rozwojem technologii, która poszerza granice możliwości odkrywania głębszych wraków, wykorzystując zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV), które wytrzymują ekstremalne ciśnienia i warunki znacznie lepiej niż ludzie-nurkowie.

„Zdalne pilotowanie ROV nie jest łatwe, jak może ci powiedzieć moja córka Agapi” – zaśmiał się. „Jest pierwszą certyfikowaną operatorką ROV w Grecji. Potrzeba nie tylko specjalistycznych umiejętności, ale także „szóstego zmysłu”, aby robić to dobrze” – dodał z dumą.

Kostas Thoctarides i jego córka Agapi udają się na miejsce katastrofy (Kostas Thoctarides)

Należy jednak pamiętać, że jego sprzęt skanujący składa się w dużej mierze ze zmodyfikowanego, gotowego sonaru do wyszukiwania ryb, a nie ze specjalistycznego sprzętu, co pokazuje, że umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż potrzeba drogich gadżetów.

Kostasa wyróżnia nieustanna pasja, która popycha go do prowadzenia wielowarstwowych badań, skrupulatnego składania historycznych zapisów i relacji naocznych świadków. Kostas mówi, że z każdym odkrytym wrakiem odczuwa ekscytujący przypływ emocji – dreszcz emocji związanych z ujawnianiem historii, które w pełni mogą dostarczyć jedynie dowody fizyczne.

„W listopadzie 2021 roku odkryłem włoską łódź podwodną z czasów II wojny światowej Jantina, storpedowany przez brytyjski okręt podwodny HMS Torbay 5 lipca 1941 r. Znajdował się na głębokości 103 m na południe od Mykonos, ale nastąpił zwrot akcji – cała sekcja dziobowa zaginął. Nie można go było nigdzie znaleźć, a to mnie naprawdę martwiło. Zajęło mi kolejne trzy lata, żeby go znaleźć.”

Siatka przeciw okrętom podwodnym na ostatecznie zlokalizowanym dziobie Jantiny (Kostas Thoctarides)

„Szukałeś przez trzy lata?”

„Kiedy tylko mogłem, tak. Okazało się, że dziób natychmiast zatonął, ale reszta statku nadal płynęła naprzód, zanim w końcu zatonęła.

„Znalezienie dziobu było kluczowe – nie tylko potwierdziło tożsamość wraku, ponieważ miał on unikalny mechanizm do cięcia sieci, ale także ujawniło, że luki torpedowe były zamknięte. Oznaczało to, że załoga została całkowicie zaskoczona przez HMS Torbay".

ROV krąży wokół wraku (Kostas Thoctarides)

„Kluczem do sukcesu musi być wytrwałość” – zauważyłem.

„Oczywiście” – odpowiedział z entuzjazmem. „Zajęło mi to zaledwie 25 lat, aby znaleźć okręt podwodny HMS Triumf w 2023 roku!”

Dobrze znałem tę historię – Kostas ostatecznie znalazł zużyte torpedy na dnie morza, co pomogło mu odkryć wrak o znaczeniu historycznym.

Po niemieckiej inwazji na Grecję w kwietniu 1941 r. i późniejszej ewakuacji sił brytyjskich i Wspólnoty Narodów, podjęto gorączkową ewakuację uwięzionych żołnierzy, a jednocześnie stworzono tajną sieć lokalnych szpiegów i informatorów, których zadaniem było sabotowanie okupacji państw Osi.

Opona utrata Triumf na początku 1942 r. podczas ściśle tajnej misji MI9/SOE znanej jako Operacja Isinglass zadała poważny cios operacjom wywiadowczym Wielkiej Brytanii w tym regionie, głównie z powodu wywołanych walk politycznych.

Zamknięty właz maszynowni na okręcie HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Wyszukiwanie online

Zastanawiałem się, czy Internet okazał się pomocny w badaniach Kostasa. „Tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ większość materiałów źródłowych jest nadal archiwizowana wyłącznie na papierze” – powiedział.

„Podam przykład: 22 października 1943 r. podczas operacji w pobliżu wyspy Kalymnos grecki niszczyciel RHN Adrias uderzył w minę, która oderwała cały dziób okrętu, jednak nie zatonął.

„Niszczyciel wysłany na ratunek, HMS Hurworth, uderzył w to samo pole minowe i zatonął, pozostawiając poważne uszkodzenia Adrias aby ratować zarówno rozbitków, jak i własną załogę.

„Wbrew wszelkim przeciwnościom, Adrias „Zdołał z trudem powrócić do Aleksandrii w Egipcie, unikając przy tym ataków Luftwaffe. Ostatecznie dotarł tam 6 grudnia, gdzie witano go jak bohatera – co jest zrozumiałe”.

Inny widok z ROV (Kostas Thoctarides)

Kostas sięgnął po duży plik, wyciągając starą tabelę, którą ostrożnie rozłożył na stole przede mną. Pokazywała ona szereg starannie wykreślonych równoległych linii, każda połączona obrotem o 180°.

„Po wojnie kapitan Adrias, Ioannis Toumbas, otrzymał zadanie oczyszczenia tego samego pola minowego, które uszkodziło jego statek” – kontynuował. „To jest wykres z tej operacji usuwania min, który ostatecznie pomógł mi zlokalizować brakujący dziób Adrias.” Sądząc z jego tonu, odkrycie to było nie tylko historycznym triumfem, ale i głęboko osobistym wydarzeniem.

„Takich wykresów nie ma w Internecie – nie ma nawet wiedzy o nich – więc prawdziwy badacz musi, że tak powiem, pobrudzić sobie ręce” – zakończył z uśmiechem.

Zespół ojca i córki (Kostas Thoctarides)

Ósmy okręt podwodny: HMS Policjant

„A twoje ostatnie odkrycie? Czy możesz mi powiedzieć trochę więcej o HMS Policjant?” Zapytałam.

„Cóż, po 81 latach udało się to znaleźć – choć nie było to łatwe zadanie, wymagało wielu prób i niezliczonych godzin skrupulatnych badań”.

Otwarty właz wieży dowodzenia HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Okręt podwodny leży na głębokości 253 m między wyspami Ikaria i Donousa. „Jest podzielony na trzy odrębne sekcje: dziób, środkową część i rufę. Stan wraku wskazuje na gwałtowne zatonięcie spowodowane wybuchem miny”.

Skręcony wrak (Kostas Thoctarides)

„Wygląda na to, że miny były zmorą okrętów podwodnych” – skomentowałem.

„Tak, rzeczywiście. Były niemal niemożliwe do wykrycia, zwłaszcza z łodzi podwodnej. Nie wiedziałbyś, że tam są, chyba że zaczepiłbyś o kabel lub uderzył w kadłub – wtedy było już za późno. Pochłonęły życie tak wielu osób.

„Wszyscy 64 członkowie załogi na pokładzie Policjant stracili życie, a kluczową częścią odkrycia jest zapewnienie, że ich miejsce spoczynku pozostanie nienaruszone. Znalezienie Policjant nie tylko rozwiązała tajemnicę sprzed ośmiu dekad, ale także stanowi uroczyste przypomnienie poświęceń, jakie ponieśli ci odważni ludzie”.

Fale odbicia

Myślę o kolejnym wraku do znalezienia (Kostas Thoctarides)

Dla Kostasa jego odkrycia nie dotyczą tylko rozwiązywania tajemnic – dotyczą zachowania historii, które w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone w czasie. Jego praca służy jako pomost między historią a teraźniejszością, przypominając nam o głębokich związkach, które łączą nas z tymi, którzy byli przed nami, i o znaczeniu honorowania ich spuścizny poprzez eksplorację i wiedzę.

Nurkowanie z akwalungiem i zdalne nurkowanie pozwalają nam eksplorować podwodne światy, a także odkryć i ochronić bogatą historię, która w przeciwnym razie pozostałaby przed nami na zawsze ukryta.

Kostas Thoctarides zarządza firmami Usługi ROV oraz Planeta niebieski centrum nurkowe w Lavrio niedaleko Aten.

ROSS J ROBERTSON, zaawansowany nurek Open Water i Nitrox, jest autorem i edukatorem, który interesuje się wrakami statków na Morzu Egejskim i grecką historią II wojny światowej. Łącząc te elementy w licznych artykułach w czasopismach i gazetach, jest również kuratorem witryny www2stories.org Pisze dla: DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, emerytowany major piechoty Historia wojskowa czasopismo (Govostis Publications), strona internetowa slpress.groraz ww2stories.org, skupiające się na tematyce anglo-greckiej podczas II wojny światowej.

