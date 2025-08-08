Zanurz się w ukryty świat jaskiń Biaka

Z dala od utartych szlaków, jak to często bywa, nurek-eksplorator PIERRE CONSTANT poszukuje jaskiń na wyspie Papui Zachodniej, gdzie podczas II wojny światowej japońskie siły wykopały podziemne sieci

Główna wyspa archipelagu Biak leży w zatoce Cenderawasih, niedaleko północnego wybrzeża indonezyjskiej prowincji Papua Zachodnia. Podczas gdy 90% mieszkańców Papui kontynentalnej to chrześcijanie, 50% mieszkańców Biak to muzułmanie, choć pierwotnie byli to animiści, ponieważ kultura Biak Numfor jest kulturą melanezyjską.

Wyspę po raz pierwszy dostrzegł portugalski nawigator Jorge de Meneses w 1526 r., a hiszpański nawigator Álvaro de Saavedra przypłynął tam dwa lata później.

Podczas II wojny światowej Biak był bastionem Cesarskiej Armii Japońskiej. Pod koniec wojny 11,000 95 żołnierzy Japońskiej Armii Japońskiej ukrywało się w jaskiniach w dżungli, mając mnóstwo amunicji i dziewięć lekkich czołgów Typ XNUMX HaGo, czekając na amerykańskie siły generała McArthura.

Gua Jepang (Japońska Jaskinia), położona 5 km od miasta Biak, była częścią systemu obronnego rozciągającego się na 3 km w kierunku plaży Parai i zapewniającego schronienie 3,000 japońskich żołnierzy. Jednak po zestrzeleniu amerykańskiego samolotu pociskiem wystrzelonym z tego miejsca, Amerykanie rozpoczęli bombardowanie, mordując osoby znajdujące się w środku.

Do końca bitwy pod Biak, która trwała od lądowania Amerykanów 27 maja do 17 sierpnia 1944 r., USA poniosły 3,000 ofiar i 474 zabitych, podczas gdy siły japońskie straciły 6,100 zabitych i 450 wziętych do niewoli. Ich dowódca, płk Kizume Naoyuki, popełnił harakiri.

Zatoka Japońska

Po dwudniowej podróży z Francji przez Dżakartę mój samolot ląduje w Biak o 5.30:XNUMX rano. Mam jet lag i będę potrzebował dwóch dni, żeby dojść do siebie.

Jadę do Gua Jepang (Zatoki Japońskiej) na tylnym siedzeniu motocykla należącego do Jake’a, Hotel Asana BiakRecepcjonistka. Pokryta zielonym mchem, cementowa ścieżka prowadzi do schodów, które znikają pod ziemią zygzakiem.

Lej krasowy w Gua Jepang

Wejście do jaskini w kształcie łuku

Dość wilgotne, wejście do łuku przypomina wejście do katedry, z wodą kapiącą z sufitu. Ogromna komnata odsłania wyjście po prawej i kolejne, gigantyczne po lewej. Wszędzie leżą potłuczone butelki.

Odkrywam złocistobrązową kość wbitą w dno jaskini. Imponująca kurtyna z pnączy i korzeni biegnie wzdłuż ściany po lewej stronie, która otwiera się na duży lej krasowy. Miejsce ma swój klimat.

Smukłe drzewa pandanu z koronami długich, kolczastych liści stoją wyprostowane pośrodku leja krasowego, dodając temu niesamowitemu otoczeniu nutę Parku Jurajskiego. U stóp zwisających winorośli można znaleźć stare, zardzewiałe japońskie beczki.

Szlak zatacza pętlę wokół wnętrza, powoli wspinając się na wzniesienie z widokiem na rdzeń otworu. Nagle Jake wskazuje na miedzianobrązowego węża, o długości około metra, spoczywającego nieruchomo przede mną.Mangabasio!„ – ostrzega, cofając się o krok. – Trujące!”

Jadowity wąż Wekanampo

Robię kilka zdjęć, zanim wąż z niezwykłą łatwością wdrapie się na klif. W muzeum na świeżym powietrzu można obejrzeć karabiny maszynowe, moździerze, pociski, bomby, rakiety, kolekcję japońskich manierek, hełmy, butelki, a nawet stare samochody terenowe i śmigło.

Japońskie moździerze i rakiety z II wojny światowej

To dzień targowy w Bośni, miejscu desantu morskiego USA 27 maja. Na straganach można kupić typowe papuańskie przysmaki, takie jak orzechy areki, maniok, słodkie ziemniaki i placki z sago, a także wędzone ośmiornica i koraliki z wędzonych muszli, świeże ryby, liście papai, fasola i banany.

Wszyscy żują orzechy areki przez cały dzień i witają mnie z szerokim uśmiechem na ustach, gdy przechodzę obok, niczym obcy w obcej krainie: „Dzień dobry, panie!”. Bosnik jest punktem, z którego odpływają publiczne łodzie na pobliskie wyspy Padaido, znane z atrakcyjnych miejsc do nurkowania.

Łodzie wysięgnikowe w Bośni

Porośnięty dżunglą, 40-metrowy wapienny grzbiet ciągnie się niczym kręgosłup wzdłuż południowego wybrzeża, aż do Tanjung Barari, wschodniego przylądka Biak. To stara rafa koralowa, która przekształciła się w środowisko krasowe z jaskiniami i podziemnymi rzekami. Planuję ją zbadać w ciągu najbliższych kilku dni.

Jaskinia Opiaref

Wciąż zmęczony podróżą samolotem, wstaję o 3 nad ranem. Divemaster Yulius przyjeżdża później na swoim motocyklu, marszcząc brwi na widok mojej sterty WorkiKierujemy się do wioski Opiaref, za Bosnikiem. Słyszałem o dużej jaskini z basenami wodnymi i placem zabaw dla dzieci szkolnych, i mam nadzieję na nurkowanie jaskiniowe, chociaż Yulius nie jest nurkiem jaskiniowym.

Divemaster Yulius przywozi butle i sprzęt

Żeby zachować poprawność polityczną, składamy wizytę „wielkiemu”, który nie ma nic przeciwko mojej wizycie. Jest ciekaw, czy czegoś się dowiem.

Za szkołą podstawową ścieżka prowadzi do gigantycznego otworu w wapiennym klifie, wystarczająco dużego, by pomieścić tunel metra. Gua Serumi (Jaskinia Opiaref) wygląda jak podziemna rzeka. Za stertą kamieni przy wejściu, baseny wodne są oszałamiająco czyste. To zbiornik słodkiej wody wioski.

Wejście do jaskini Opiaref na nurkowanie

Zakładam sprzęt na śliskiej skale pokrytej guano nietoperzy i skaczę do wody.

Pierwszy basen ma 2-3 metry głębokości, ale po prawej stronie, pod skałą, znajduję przejście, które prowadzi do wąskiego tunelu. Kilka ryb podpływa do mnie – są szaro-szare z podwójnym grzbietem. płetwa, nieprzezroczyste kobaltowo-niebieskie oczy i wystająca dolna szczęka. Duże, ciekawskie krewetki z długimi, niebieskimi szczypcami są przyciągane przez promień latarki.

Główny tunel w jaskini Opiaref

Słodkowodny przedstawiciel rodziny Eleotridae pływa po mulistym dnie w Opiaref

Krewetka rzeczna (Macrobrachium lar)

Kieruję się do drugiego basenu. Główny tunel, mający jakieś 10 metrów wysokości, kończy się ścianą skalną, około 60 metrów od wejścia. Wspinając się po skałach w środku jaskini, zauważam, że głębokość po drugiej stronie wzrasta. Po prawej stronie otwiera się kolejne przejście, węższe i kręte.

Ściana skalna wciąż przede mną, dostrzegam ostry kontrast między białym wapieniem a wyraźnie ciemnobrązową skałą osadową. Po mojej lewej stronie otwiera się pionowy, owalny, wąski korytarz, prowadzący do bocznej komory, podłużnej i równoległej do głównego tunelu.

Korytarz prowadzący do bocznej komnaty

Dno pokryte jest bardzo lotnym, drobnym mułem, który płetwa-kopnięcie może zakłócić spokój w sekundę. Doskonała widoczność to dodatkowy atut. Gua Serumi jest mała i ma maksymalną głębokość nieco poniżej 9 m.

Nurek Chris wynurza się z wąskiego tunelu do drugiego basenu w Opiaref

Yulius przedstawia mnie Salmonowi, brodatemu, pogodnemu farmerowi z Papui. On również nurkuje i zna słodkowodne jezioro w pobliżu plaży Samares na północnym wybrzeżu: „Chodźmy!”

Droga wije się przez chwilę, a potem zmienia się w polną drogę, wyżłobioną przez deszcze wąwozami. To górzysty teren porośnięty gęstą dżunglą i dużymi drzewami.

Zostawiając samochód, idziemy pieszo pod górę, a potem stromo w dół przez kolejne 45 minut. Przeraźliwy dźwięk pił łańcuchowych potwierdza, że w okolicy trwa wycinka, i ucisza radosne wrzaski kakadu żółtoczubej, papug eklektycznych i lory czarnogłowej.

Pantai Samares to opuszczona plaża nad Pacyfikiem. Szlak prowadzi w górę dżungli, między rozłożystymi drzewami o korzeniach podporowych i palmami nipa. Na polanie pojawia się jezioro Opsnundi (Skaczący Człowiek), magiczne, turkusowe jezioro. Wpadają do niego wielkie kłody, ale woda jest krystalicznie czysta i stanowi wizualny zachwyt.

Opsnundi, turkusowe jezioro w popołudniowym słońcu

Moje czujniki wskazują na dziurę w środku, ale nie będę mieć pewności, dopóki nie zanurzę się pod powierzchnię.

Jaskinia Air Biru

Wejście do jaskini Air Biru, Anggraidi

W wiosce Anggraidi sprawdzamy jaskinię Air Biru. Ogromny otwór wygląda jak gigantyczna paszcza z kłami – wypukłe, zaokrąglone stalaktyty. To krystalicznie czysta woda. Podczas mojego 15-minutowego nurkowania duża ryba sprawdza mnie, ale nie udaje mi się znaleźć żadnych tropów.

Widziane spod wody, duże stalaktyty zachęcają do kreatywności fotografia. Znalazłem ciemnoszarą rybę z żółtą obwódką płetwy W kącie – to ten sam gatunek co w Opiaref, choć ten ma 25 cm długości. Węgorz wyłania się z ciemności w światło, by zniknąć w mgnieniu oka.

Snermus i jeziora Snermas

Asfaltowa droga łączy miasto Biak z Korem na północnym wybrzeżu. Trzy słodkowodne jeziora sprawiają iluzję zapadlisk, ale ich jabłkowo-zielony kolor odbiera wszelką nadzieję.

Jeziora Snermus i Snermas zapewniają przyzwoite baseny dla lokalnych dzieci, pływających na tratwach i kłodach, ale pod wodą widoczność wynosi zaledwie 50 cm, a maksymalna głębokość do mułu to 12 m. Rozczarowujące.

Położona w zatoce w kształcie litery U plaża Korem była miejscem niszczycielskiego tsunami w 1996 roku. Tanjung Saruri, na północnym wybrzeżu, to przylądek z wypiętrzonymi tarasami koralowymi. To bardzo fotogeniczna półka, z kałużami podczas odpływu.

Podniesione tarasy koralowe w Tanjung Saruri

Dalej na zachód leży wioska Warsa, a za nią most, który stanowi bramę na wyspę Supiori, bardziej górzystą niż Biak. Tam droga rozdziela się na północ i południe, prowadząc aż do Korido.

Około 45 minut drogi na południe od mostu znajduje się ciekawa jaskinia Mankruro, z której również korzystali japońscy żołnierze.

Jaskinia Mankruro, wyspa Supiori

Jezioro Opsnundi

Z przypływem odwagi wracam do Opsnundi z całym moim sprzętem. Łososie zgłaszają się na ochotnika do niesienia zbiornika: „Nie ma problemu, Papuasi to silni mężczyźni!”. Mam wystarczająco dużo, żeby nieść ze sobą plecak, koło zębate w siatce torba i kamerę na wyciągnięcie ręki.

Łosoś przed nurkowaniem w jeziorze Opsnundi

Podwodne dzienniki w Opsnundi

Ryba w Opsnundi

Eleotris lub śpiący ptaszek o zielonych oczach

Pomimo braku słońca, nurkowanie okazuje się ekscytującym przeżyciem. W błękitnej wodzie podziwiam plątaninę kłód pokrytych mchem i wiszącymi glonami oraz ryby, które nigdy wcześniej nie widziały nurka.

Maksymalna głębokość wynosi 13 m. Znajduję tam także małą wapienną jaskinię, ale po zakończeniu 52-minutowego nurkowania trzęsę się z zimna.

Jaskinia Simpsona

Ciekawe miejsce znajduje się w wiosce Ruar, gdzie strumień wypływa z jaskini w zboczu klifu. Zaglądam do środka i po przejściu 10 metrów podziemnym tunelem odkrywam, że woda wypływa do głębokiego, pionowego dołu otoczonego ostrymi wapiennymi skałami.

Nurkuję z latarką i mocną liną przymocowaną do skały nad otworem. Na głębokości 3.5 m korytarz jest płaski, ale widzę ślepy zaułek, przez który nie mogę się przecisnąć.

Simpson, „wielki człowiek”, uważa, że chętnie zobaczę jakieś japońskie jaskinie w dżungli za wioską Ruar. Patrzy z powątpiewaniem na moje klapki, ale uspokajająco mówi: „To tylko 200 metrów stąd!”

Okazuje się, że to strome podejście pod górę, śliskie przez dżunglę i godzina tam i z powrotem. Docieramy do ziejącej szczęki jaskini, u stóp stromego skupiska głazów, ale nie da się tam wejść w klapkach.

Następnego niedzielnego poranka, ubrany w białą koszulę i czarny krawat, Simpsons jest gotowy do kościoła. „Wrócę za godzinę” – mówi. Kiedy wraca – pięć i pół godziny później – śpię twardo na krześle na jego balkonie.

Z powrotem na miejscu. Simpson szybko ścina kilka smukłych, prostych drzew i przerabia je na drabinę, która pozwoli nam dostać się do wejścia do jaskini.

Simpson wchodzi do jaskini w dżungli Ruar, korzystając z szybko zbudowanej drabiny

Wspaniałe stalaktyty i stalagmity w Jaskini Simpsona

Jaskinia jest ogromna, z ukrytymi komorami, stalaktytami, szalami (formacjami kryształów kalcytu), dużymi kolumnami i cienkimi filarami.

Podłoga usłana jest potłuczonymi butelkami, zardzewiałymi puszkami i kwadratowymi puszkami po ciasteczkach. Ledwo mogę sobie wyobrazić, w jakich okropnych warunkach ci japońscy żołnierze żyli w ciemnościach niczym szczury. Musiało to być okropne i przygnębiające psychicznie.

Ogromne filary

Niektóre pozostałości gazu maskaOkrągłe okulary leżą na ziemi przed wejściem. Nazywam to miejsce Jaskinią Simpsona.

Lima Kamar

Ukryty na zboczu, po lewej stronie drogi, znajduje się skromny japoński pomnik ze starą drewnianą kolumną z wyrzeźbionymi inskrypcjami w kanji. Niedaleko znajduje się Lima Kamar, podziemna jaskinia z pięcioma komorami. „Podczas wojny mieścił się tam japoński szpital” – wyjaśnia Simpson.

Szczątki Japończyków w jaskini Lima Kamar w Ruar

To skupisko małych komnat połączonych wąskimi przejściami, z fiolkami po lekach i pustymi butelkami porozrzucanymi w kącie. Ta szczurza nora nadaje mrożący krew w żyłach wymiar horrorom minionej przeszłości.

Wyspa Owi

Pewnego wieczoru spotykam Bupatiego, Yusufa Melianusa Maryena, który był politycznym przywódcą regencji Biak przez ponad 10 lat. Ten serdeczny i uprzejmy mężczyzna wita mnie serdecznie, wręczając mi tradycyjny ceramiczny talerz z wizerunkiem rajskiego ptaka Cenderawasih.

Wyjaśniam charakter mojej pracy, a Bupati proponuje, że zabierze mnie swoją łodzią na wyspę Owi. Salmon ujawnił istnienie tam jaskiń z „błękitną wodą”.

Nurkowanie w ukrytym świecie jaskiń Biaka 32

Przeprawa po płaskim morzu zajmuje pół godziny. Biała, piaszczysta plaża wyspy Owi jest otoczona kołyszącymi się palmami kokosowymi; dzieciak wiosłuje w swojej wydrążonej łodzi z wysięgnikiem.

Dziecko w łodzi z wysięgnikiem, wyspa Owi

W kościele katolickim znajduje się tablica z napisem Rarama bebye: „Proszę bardzo”. Składamy rytualną wizytę „wielkiemu” Pete’owi Demarasowi, siwobrodemu facetowi z czerwonym pierścieniem soku z orzechów areki wokół brody.

Pete Demaras, wielki człowiek z wyspy Owi

Wspinamy się na szczyt grzbietu, a po śliskim zboczu otwiera się nowa jaskinia. „To jest Funfundei, co oznacza 'Poczuj się dobrze'… Podczas wojny amerykańscy żołnierze przychodzili tu po wodę”. Na wyspie znajdowało się kiedyś amerykańskie lotnisko.

Włączam latarkę i wślizguję się do środka. Muszę popisać się akrobatyką, przedzierając się przez wąskie przejścia ze stalaktytami nad głową. Natrafiam na staw z czystą wodą i myślę: „Sprawdzę to!”. Wkrótce zachwycam się dwiema przepięknymi podwodnymi komorami ze stalaktytami, stalagmitami, szalami i słomkami (stalaktytami rurkowymi).

Stalaktyty w głównej komorze jaskini Feelgood

Stalaktyty i stalagmity na głębokości w jaskini Feelgood

Skamieniałość muszli Trochusa

Znajduję też kilka skamieniałości. Jest tam muszla grzebieniowa z pięcioma palcami, kilka muszli turbanów Trochus i małże. Maksymalna głębokość to 5.5 m, a nurkowanie trwa tylko 20 minut, co uniemożliwia eksplorację dalszych korytarzy. Jaskinia Feelgood, utworzona nad powierzchnią wody, została później zalana przez deszczówkę przesiąkającą przez dach.

Zanim opuszczę wyspę, Salmon uważa, że powinienem zainteresować się wrakami samolotów. „Niedaleko!” – obiecuje. 25-minutowy spacer przez gaj kokosowy w głąb buszu wyspy Owi prowadzi do zarośniętej asfaltowej autostrady – amerykańskiego lotniska.

Ocieram pot z czoła grzbietem dłoni. „A co z wrakami?” – pytam, wciąż mając ochotę na coś prawdziwego.

„Samoloty? Och… już odleciały!”