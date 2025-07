Piękno raf koralowych jest kluczem do ich przetrwania

at 7: 30 am

Dlatego opracowaliśmy sposób pomiaru tego piękna – wyjaśniają TIM LAMONT z Uniwersytetu Lancaster oraz GITA ALISA i TRIES BLANDINE RAZAK, obie z Uniwersytetu IPB w Indonezji

Dlaczego ludzie dbają o rafy koralowe? Dlaczego ich szkody powodują tak duże zaniepokojenie i oburzenieCo skłania ludzi do pójścia do duże długości do chronić i przywracać im?

Oczywiście, częściowo jest to spowodowane ich znaczenie ekologiczne i wartość ekonomiczna – ale także dlatego, że są piękne. Zdrowe rafy koralowe należą do najbardziej spektakularnych wizualnie ekosystemów na planecie – i to piękno wcale nie jest powierzchowne.

Wzmacnia wartość dziedzictwa kulturowego, wspiera branże turystyczną, zachęca do odpowiedzialnego zarządzania oceanami i pogłębia emocjonalną więź ludzi z morzem.

Ale jak zmierzyć takie piękno? I czy można je odbudować, gdy zostanie zniszczone?

Tradycyjnie wiele programów monitorowania i odbudowy raf koralowych pomijało ich piękno, uznając je za zbyt subiektywne, by je mierzyć. I jako zespół naukowców, frustrowało nas to. Wiedzieliśmy, że aby najskuteczniej wykorzystać ten kluczowy czynnik motywujący do ochrony koralowców, musimy być w stanie zmierzyć piękno.

W pewnym sensie jest to zadanie niemożliwe. Ale nasze nowe badanie mierzy się z tym wyzwaniem, oferując sposób na ilościowe określenie wartości estetycznej rafy koralowej, a także na pomiar jej regeneracji po odtworzeniu wcześniej uszkodzonych raf.

Zdrowe rafy koralowe o różnorodnych barwach, kształtach i fakturach uważane są za jedne z najbardziej spektakularnych wizualnie ekosystemów na Ziemi (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Program Mars

Nasz międzynarodowy zespół naukowców zajmujących się tematyką morską pracuje nad program odbudowy koralowców na Marsie (największy projekt tego typu) w środkowej Indonezji. Lokalne społeczności i międzynarodowe firmy współpracują tu od ponad dekady, odbudowując rafy, które zostały niegdyś zniszczone przez połowy z użyciem dynamitu.

Ta nielegalna metoda połowu ryb polega na stosowaniu ładunków wybuchowych w celu ogłuszenia i uśmiercenia ryb, co ułatwia ich zbieranie, a jednocześnie rozbija rafy koralowe na kawałki – w ciągu kilku sekund unicestwiane są całe społeczności rafowe.

Ten indonezyjski projekt już pomyślnie odnowione rafy koraloweChcieliśmy jednak sprawdzić, czy program ten był w stanie odtworzyć atrakcyjność wizualną naturalnego ekosystemu rafowego.

Nurkowie wspólnie pracują nad odbudową rafy w ramach największego na świecie projektu odbudowy koralowców. Metalowe ramy podtrzymują pojedyncze fragmenty koralowców, które z czasem przekształcają się w odbudowaną rafę koralową (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Wykonaliśmy standaryzowane zdjęcia dna morskiego, wykorzystując ustawienia, które automatycznie dostosowują balans bieli i kolor, aby kompensować podwodne warunki oświetleniowe. Umożliwiło nam to uchwycenie dokładnych kolorów w spójnych warunkach płytkiej wody, w zdrowych, zdegradowanych i odbudowanych rafach.

Następnie przeprowadziliśmy Online ankiety z udziałem ponad 3,000 uczestników, w których poproszono ich o porównanie par zdjęć i wybranie tego, które uznali za piękniejsze – co pozwoliło nam na wystawienie oceny dla każdego zdjęcia. Nasze wyniki pokazały, że osoby z bardzo różnych środowisk konsekwentnie podzielały podobne opinie na temat tego, które rafy są piękne.

Niezależnie od tego, czy respondenci byli młodzi, czy starsi, pochodzili z krajów z rafami koralowymi czy bez, czy też mieli różny poziom wykształcenia i znajomości oceanu, preferowali zdjęcia z bogatą rafą koralową, żywymi kolorami i złożoną strukturą koralowców. Sugeruje to, że istnieje wspólne ludzkie uznanie dla piękna kwitnących raf.

Wykorzystaliśmy te oceny również do wytrenowania algorytmu uczenia maszynowego bazującego na sztucznej inteligencji, aby wiarygodnie przewidywać preferencje wizualne ludzi w stosunku do zdjęć różnych siedlisk koralowych.

Zdrowa rafa koralowa w Sulawesi, w środkowej Indonezji (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Wyniki ankiety i algorytmu uczenia maszynowego były takie same. Zdjęcia odrestaurowanych raf były konsekwentnie oceniane jako równie piękne, jak te przedstawiające zdrowe rafy, a znacznie bardziej estetyczne niż te zdegradowane.

To budujące i ważne. Pokazuje, że wysiłki na rzecz odbudowy tych charyzmatycznych ekosystemów mogą przywrócić piękno, które sprawia, że są tak wysoko cenione.

Śledzenie odzyskiwania

Odkryliśmy, że piękno było silnie powiązane z liczbą kolorów na zdjęciu, proporcją obrazu zajmowaną przez żywe koralowce oraz złożonością kształtów prezentowanych przez koralowce. Jednocześnie zdjęcia przedstawiające szare pola gruzu martwych koralowców z niewielką ilością życia były konsekwentnie oceniane najniżej.

Nasze wyniki wskazują, że promowanie różnorodnych kolorów i kształtów koralowców nie tylko pomoże życiu morskiemu, ale także przywróci walory wizualne, kulturowe i turystyczne kwitnących raf koralowych.

Eksperci zajmujący się odbudową raf mogą to osiągnąć, wybierając koralowce-dawców – zdrowe koralowce przeszczepiane do zdegradowanych miejsc w celu przyspieszenia odbudowy – aby dodać koloru i różnorodności rafom, które sadzą.

Oznacza to również, że odnowę raf koralowych można śledzić za pomocą prostych - opartego na monitorowaniu, takiego jak ten zastosowany w naszym badaniu.

Rafy koralowe potrzebują długoterminowej opieki, aby przetrwać, rozwijać się i zachować swoje piękno oraz funkcje ekologiczne. Aby zapewnić, że początkowe korzyści z odbudowy nie zostaną szybko utracone, działania te muszą być połączone z ciągłym monitorowaniem i konserwacją.

Wszelki rozwój turystyki w pobliżu odtworzonych raf musi być zarządzany ostrożnie i w sposób zrównoważony.

Renowacja i zrównoważone praktyki turystyczne mogą pomóc chronić i utrzymać ekologiczne i społeczne korzyści płynące z pięknych, zdrowych raf. Ostatecznie, odbudowa pięknych raf będzie miała kluczowe znaczenie dla społeczności zależnych od turystyki morskiej i dla zainspirowania ludzi do dbania o oceany.

Nie masz czasu czytać o zmianach klimatycznych tyle, ile byś chciał?

Zamiast tego otrzymuj cotygodniowe podsumowanie w swojej skrzynce odbiorczej. W każdą środę redaktor ds. środowiska The Conversation pisze „Wyobraź sobie”, krótki e-mail, w którym nieco głębiej omawia tylko jeden klimat problem. Dołącz do ponad 45,000 XNUMX czytelników, którzy do tej pory się zapisali

Również w Divernet: Nasze cyfrowe modele 3D mogą pomóc w ożywieniu ogromnych raf koralowych, Walijski nurek wygrał rejs do Indonezji Hope Reef, Wielka kompilacja: gwiazda rafy nurkuje z nadbiegiem, Jak karma dla kotów oznacza nadzieję dla koralowców