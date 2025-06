Niezbędne nurkowanie na Wyspach Vitu

PIERRE CONSTANT odwiedza łańcuch wysp wulkanicznych w Papui-Nowej Gwinei na pokładzie znanego od dawna statku FeBrina, aby nurkować w niezwykle dziewiczych warunkach. Zrobił zdjęcia

Po raz pierwszy spotkałem Alana 35 lat temu w egzotycznym barze hotelu Kavieng w Kavieng, w Nowej Irlandii. Przy kilku drinkach mieliśmy ożywioną pogawędkę.

Dzisiaj wsiadam na pokład statku, którego jest właścicielem i kapitanem, FeBrina. Ma prawie 68 lat i w swojej kolorowej koszuli z marlinami, zdawał się podwoić obwód! Pamięta mnie jako Francuza, który założył centrum nurkowe w Manus na odległych Wyspach Admiralicji na dalekim północnym zachodzie kraju. To było ćwierć wieku temu.

FeBrina w Walindi

Dziewięciodniowy rejs nurkowy rozpoczyna się w Walindi w zatoce Kimbe w prowincji Nowa Brytania Zachodnia i kieruje się do Vitu (aka Wyspy Witu na Morzu Bismarcka. Pasażerowie to kosmopolityczna mieszanka czterech Australijczyków, trzech Amerykanów, holenderskiego byłego żołnierza piechoty morskiej i mnie.

Załogę z PNG tworzą: inżynier Francis, szef kuchni i instruktor nurkowania Josie z trzema asystentami, przewodnicy nurkowi Lucas, Michael i Freddy, a także marynarz Vincent, który przez cały dzień skrupulatnie zmywa pokład wężem!

Zbudowany w Australii w 1973 roku, FeBrina ma 25 m długości i siedem kabin mieszczących do 10 pasażerów. Australijski skipper Alan Raabe kupił go w 1990 roku.

Kapitan Alan Raabe

Stacja nurkowa

Salon na pokładzie

Zaplanowano siedem dni nurkowania z 4-5 nurkowaniami dziennie – trzy nurkowania rano, jedno po południu i jedno nocne. Pasażerowie przylatują z Port Moresby liniami Air Niugini, których rozkład lotów zmieniał się co najmniej trzy razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Pierwszą noc spędzamy zacumowani przy nabrzeżu w Walindi. Silnik ryczy do życia o 5 rano, a ja wyskakuję z łóżka na pierwsze nurkowanie o 6.30. Nitrox jest dostępny jako pakiet dla wszystkich nurkowań.

Dawniej nazywane Wyspami Francuskimi, zajmujące powierzchnię 96 kmXNUMX, wulkaniczne Wyspy Vitu leżą na północny zachód od Zatoki Kimbe. Cztery duże wyspy to Garove (Wielki Vitu), Unea, Mundua (Ningau) i Nareoa (Naragé).

Ta druga wyspa jest pozostałością po erupcji, która miała miejsce około 1892 r. i wywołała falę tsunami o wysokości 100 m, która zmiotła z powierzchni ziemi wszystkich mieszkańców pobliskiego Ningau, z wyjątkiem dwóch osób.

Ze wszystkich wysp PNG, New Britain jest najbardziej aktywna wulkanicznie. Ma 520 km długości i 146 km szerokości i jest największą wyspą w Archipelagu Bismarcka. Łańcuchy 27 wulkanów biegną wzdłuż niej, ale głównie wzdłuż północnego wybrzeża (wokół Rabaul) na wschodzie i wzdłuż Półwyspu Willaumez (wokół Kimbe) na zachodzie.

Rdzenni mieszkańcy Nowej Brytanii dzielą się na dwie główne grupy: Papuasi, którzy byli tam od dziesiątków tysięcy lat, i Austronezyjczycy, którzy przybyli 3,000 lat temu. Na wyspie mówi się co najmniej 50 różnymi językami.

Rafa koralowa Inglis

Inżynier Francis

Pierwsze nurkowanie odbywa się na górze podwodnej w zatoce Kimbe. Widoczność jest świetna, a życie ryb jest OK, ale bielenie koralowców jest bardzo widoczne przy wysokiej temperaturze wody powyżej 31°C. Szczyt rafy na głębokości 11 m opada do 28 m i dalej.

Ukwiał bielony, Inglis Shoal

Widzimy małego rekina białopłetwego, ławice smukłych rybek jednorożcowych (Naso heksakantus), jednorożce Vlaming (Nos źrebaka), ryba pokolcowata, zębacz koralowy i lucjan czarny (Macolor niger), z dużymi pomarańczowymi gąbkami w kształcie uszu, które dodają odrobinę żywego koloru do krajobrazu. Białe ukwiały z różowymi skunksami (Amphiprion perideraion) są zachwycające.

Joelle's Reef, nazwana na cześć córki Alana, to kolejna góra podwodna z czystą wodą i brakiem prądów.

Vlaming jednorożec, Rafa Joelle

Mały ławicowy karanks (Caranx sexfasciatus) unoszą się nad rafą. Barramundi grouper (Cromileptes altivelis), ryba chirurg żółtonoga (Acanthurius dussumieri), niektóre ryby nietoperzowe Teira (Platyna), chmura motyli piramidalnych (Hemitaurichthys polylepis) i kilka dużych koralowców z rodziny zębaczy (Plectropomus oligacanthus) to najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia.

Duża pomarańczowa gąbka i nurek, rafa koralowa Anne Sophie

Biegacze tęczy na rafie Anne Sophie

Po trzecim nurkowaniu w Anne-Sophie's Reef wyruszamy w połowie popołudnia na Wyspy Vitu. Przeprawa przez otwarte morze ma potrwać siedem godzin.

Idealny stożek wulkanu Mt Wangore wznosi się na wysokość 1,155 m na prawą burtę w ciepłym świetle słonecznym. Gdy tylko mijamy Cape Hollmann, północny kraniec Półwyspu Willaumez, morze staje się wzburzone. Kolacja jest wzburzona, a niektórzy goście szybko znikają w swoich kabinach.

Góra Wangore o wysokości 1.155 m

FeBrina rzuca kotwicę w chronionej zatoce na południe od wyspy Garove, a wszyscy w końcu dobrze się wyśpią. Garove, lub Big Vitu, jest największą z wysp Vitu i niezwykłą ze względu na wewnętrzną kalderę. Jest ona przerwana po stronie południowej, co pozwala wodzie morskiej zalać krater, który ma prawdopodobnie 3 km średnicy.

Po zajęciu przez Niemców przed I wojną światową wyspy Vitu zostały przejęte przez grupę handlową Burns Philp w celu założenia plantacji. Podczas II wojny światowej były okupowane przez Japończyków. W 1 r. w dużej kalderze Vitu utworzono misję katolicką.

Na nurkowanie

Wczesnym rankiem niebo jest zachmurzone i trochę pada. Nasze pierwsze dwa nurkowania są na rafie Vitu, u zachodniego wybrzeża Garove. Dość ciemne nurkowanie przy ścianie ujawnia niewiele ryb poza ławicą niebieskich i żółtych ostroboków (Caesio teres) strzelające prosto w górę wzdłuż ściany.

Wczesnoporanne nurkowanie na rafie Vitu

Koralowce, rafa Vitu

Ławica niebieskich i żółtych strzelców, rafa Vitu

Natrafiam na kilka pomarańczowych-płetwa ryba błazenek z białym ogonem (Amfiprion chrysopterus). Pływając wokół punktu, wszystko ożywia się wraz ze stadem nocnych snapperów (Macolor macularis), makrela błękitnopłetwa, lucjan czerwony, kilka makreli olbrzymich (Caranx pospolity) i chmura motyli piramidalnych (Hemitaurichthys polylepis).

Słońce w końcu wychodzi, gdy łódź przesuwa się na wschód do portu Vitu, aby zakotwiczyć. Popołudniowe nurkowanie jest zaplanowane na wulkanicznym czarnym piasku.

Zatoka Wirey'a

Nurkowanie w błocie, zatoka Wirey

Nurkowanie w błocie pozwala mi zobaczyć krewetkę cesarską (Peryklimenes imperator) w pracy nad strzykwą morską (Holothuria scabra). Z nory wystaje ciekawski węgorz wstążkowy (Rhinomurena quaesita) wydaje się być zadowolony z makrofotograficznych intencji tego fotografa.

Krewetka cesarska na ogórku morskim z gatunku sandfish, Wirey Bay

Węgorz wstęgowy, Wirey Bay

Ryba błazenek Spinecheek, zatoka Wirey

Ładne korale w wazonie (Turbinaria peltata) są gospodarzami kolekcji młodych lucjanów niebieskoskrzydłych (Lutjanus kasmira) Pionowe gąbki beczkowate są imponujące i koralowce zwróć moją uwagę. Agresywnie żerując w piasku, duża płaszczka unosi chmurę szarego mułu i, gdy się zbliżam, zaczyna szaleńczy lot.

Nurek wychodzący z wody, port Vitu

Wybrzeże Zatoki Wirey

Nurkowanie nocne w zatoce Wirey Bay nie jest niczym szczególnym, ale można tam znaleźć mnóstwo pustelników, nieśmiałą płaszczkę o niebieskich plamkach i rybę krowią długorogą (Laktoria rogata) przyciągnięty do mojej latarki, aby zrobić zdjęcie makro. Koncha vomer (Lemiesz strombus) wślizguje się w błoto pod łodzią i śmiesznie przygląda mi się ruchomymi oczami.

Młode koziorożce piegowate widziane podczas nocnego nurkowania w zatoce Wirey

Ryba krowia długoroga, zatoka Wirey

Koncha pospolita, zatoka Wirey

Wyspa Ningau jest częścią wysp Mundua na północnym zachodzie. Alan planuje nurkować w Goru's Arches, odizolowanej rafie koralowej na morzu, ale mieszkańcy wyspy bez ogródek żądają opłaty w wysokości miliona kinazy (£261,000) za korzystanie z witryny! Szaleństwo.

W końcu Josie informuje nas, że mamy zanurkować w Dicky's Knob na zachód od rafy Vitu. Ryby tam są liczne: ławica ryb spustowych (Canthidermis maculata), ławice ostroboków, błękitnopłetwych i olbrzymich, black jacków (Caranx lugubris) okazjonalnie, a także tuńczyka zębatego (Gymnosarda jednobarwna).

Niebiescy i żółci strzelcy pod Dicky's Knob

Olbrzymi jack

Jack błękitnopłetwy

Wokół góry podwodnej zaskakuje mnie ławica tęczowych biegaczy. Gorgonie i koralowce czerwone wyglądają dobrze, a kopuła jest pokryta dywanem anemonów, z kilkoma kulistymi kolczastymi gąbkami (Oceanapia sp).

Wczesnym rankiem, Ningau Reef to nurkowanie przy ścianie w kanale, gdzie silny prąd nadchodzi z północy. Nagle zszedłem na 28 m i zobaczyłem cztery wspaniałe snappery żaglopłetwe (smużak pospolity), jeden z moich ulubionych gatunków.

Lucjan żaglopłetwy, rafa Ningau

Gdy odwracam się, by stanąć twarzą do prądu, szary rekin rafowy zbliża się do mnie znienacka. Udaje mi się go odpowiednio ująć, co jest szczęściem, ponieważ będzie to moje jedyne spotkanie z rekinem podczas rejsu.

Szary rekin rafowy na głębokości 25 m, rafa Ningau

FeBrina wkracza do 200-metrowego kanału kaldery Garove, gdy jemy lunch, i rzuca kotwicę za małą wyspą Peel. Roślinność jest bujna i zielona, ​​z pandanami i drzewami kokosowymi.

Formacja chmur obok wyspy Garove

Delfiny długonose o wschodzie słońca, wyspa Garove

Kościół katolicki lśni bielą w południowym słońcu na półwyspie wystającym na zachód. Niektóre młode dziewczyny i dzieci przychodzą, aby handlować owocami i warzywami w swoich łodziach z wysięgnikiem, niosąc również różowe kwiaty plumerii jako ofiary.

Dzieci przyjeżdżają, aby wymieniać się owocami i warzywami w swojej łodzi, Garove Is

Kajak od dołu

Wyspa Peel

Popołudniowe nurkowanie w mułowym dnie wulkanicznym odbywa się na średniej głębokości 15 m. Znajdują się tam stare pnie drzew, które opadły w pobliżu brzegu, a także mnóstwo gąbek beczkowatych, zarówno o okrągłym kształcie, jak i wysokich i wrzecionowatych.

Wyspa Peel, wewnątrz krateru wyspy Garove

Pnie drzew w błękicie, Peel Island

Nagoskrzelne risbecia Tryona, Wyspa Peel

Spotykamy parę nagoskrzelnych risbecia Tryona (Risbecia tryoni), kremowy z ciemnoniebieskimi plamkami i białą aurą oraz niebieskim pasem. Istnieją również Phyllidia coelestis i krostkowaty, czarny z białymi pryszczami i skupiskami koralowca stokrotkowego (Alveopora gigas) tworząc widoczne kopce blisko brzegu.

Ostrygi zygzakowate i koralowce Porites, wyspa Peel

Koral stokrotkowy

Żółte gąbki w kraterze

Kurtyny żółto-pomarańczowych gąbek stoją pionowo pod niewielkim klifem – to dobre miejsce na zdjęcia nastrojowe, gdy przez nie przebijają się promienie słoneczne.

Gąbka podłużna

Podczas kolejnego nurkowania odkrywam zardzewiały wrak starej łodzi rybackiej, zaokrąglony, przypominający mózg kopiec Euphyllia parancora koralowce i rzadki, biały ogórek morski z małymi kolcami i czarnymi plamami otoczonymi białą otoczką, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem.

Wrak kutra rybackiego

Kopiec koralowców kwiatowych, Peel Island

Wschodnia strona wyspy Garove ma to, co uważam za najlepsze rafy na wyspach Vitu i prawdopodobnie są to najlepiej strzeżone sekrety Alana. Później sprawdza mnie przebiegłym spojrzeniem i pyta: „Jak się czułeś po tym nurkowaniu?”

Ławica Lama

Za Watuwabuna Cape i na morzu od kotwicowiska o tej samej nazwie, ta rafa nie ma prawie żadnego prądu. Jest tuż po wschodzie słońca i używamy latarek, aby zbadać ścianę.

Mam problem z moim podwodnym aparatem. Obiektyw z zoomem, a nawet migawka, zawieszają się bez ostrzeżenia i nie wiem, jak rozwiązać ten problem. W kabinie aparat wydaje się działać, ale potem znów się to zdarza.

Rozważam spryskanie okienka przycisku obudowy WD40 i, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, problem jest rozwiązany. Kontynuuję fotografowanie bez incydentów podczas następnego nurkowania – ze stadem ryb nietoperzowych Teira (Platyna), smukłe jednorożce, tęczowe biegacze, ławica czarnych lucjanów, chmary oceanicznych ryb spustowych, ostrobok wielkooki, lucjan wiosłoogonowy (Lutjanus Gibbus) i koralowiec wielkopłetwy.

Ryba nietoperzowa Teira w Lama Shoal

Granik koralowy

Jack wielkooki

Jest nawet duży ławic barakud czarnopłetwych (Sphyraena qenie) wirujące w błękicie – to raj dla fotografa.

Barakuda czarnopłetwa, Lama Shoal

Czarny lucjan

Cesarz żółtopłetwy

Rozpylacz map

Rafa Barney'ego

Koralowiec Dendronephthya, rafa Barney'a

Następnego ranka scenariusz był identyczny, podczas kilku nurkowań przy tej kwadratowej rafie położonej dalej na północ od Lama Shoal, ze ścianami ze wszystkich stron, sięgającej 45 m na piasek.

Ławice okoni wielkookich, lucjanów czerwonych (Lutjanus bohar), czarne i północne lutiany mieszają się ze sobą, a także ławica długopłetwych perkusistów (Kifos pospolity) są widoczne na krawędzi spadku.

Lucjan

Szkoła perkusistów długopłetwych

Duża pomarańczowa gąbka na ścianie w Barney's Reef

Na szczycie rafy znajduje się pas słodkowodnych wargaczy (czubatka pospolita) miej na mnie czujne oko, gdy podchodzę do ciebie ukradkiem. Zachwycający chromodoris Kuniego (Chromodoris kuniei) i kraba orangutana (Oncinopus sp) w koralu bąbelkowym dopełniają moje sesja była znakomita – nurkowanie rzeczywiście doskonałe!

Wargi słodkie diagonalne

Chromodoris Kuniego

Krab orangutan w koralowcu bąbelkowym, Barney's Reef

Ukwiały i gąbki, Barney's Reef

Ryba chirurg imitująca

Tydzień nurkowy zbliża się ku końcowi, gdy w połowie popołudnia kapitan Alan postanawia wrócić do zatoki Kimbe. Następnego dnia odbędzie się nasze ostatnie nurkowanie. O 9:XNUMX FeBrina rzuca kotwicę w osłoniętej zatoce u północno-wschodniego wybrzeża Półwyspu Willaumez.

Obudziłem się o 5.15 i sprawdziłem zbiornik i sprzęt na stacji nurkowej. Na zewnątrz jest ciemno i mży. Stado małych ptaków przypominających burzyki lata wokół łodzi. Radosny Lucas mówi mi, że dziś rano nurkujemy przy wraku japońskiego samolotu.

Przewodnik nurkowy Lucas

Japońskie zero

Nurkowie na wraku japońskiego Zero

Z końca ogona

Widok z przodu z podporą

Legendarny samolot odkryty w 2000 roku przez miejscowych rybaków leży w osłoniętej zatoce u podnóża góry Wangore na głębokości 15–17 m na lotnym podłożu z brązowego mułu.

Wyprodukowany w sierpniu 1942 roku japoński myśliwiec Zero był częścią Grupy Powietrznej 204, która opuściła Rabaul 27 grudnia 1943 roku, gdy amerykańska 1. Dywizja Piechoty Morskiej wyokrętowała się w Cape Gloucester na południowo-zachodnim krańcu Nowej Brytanii.

Z powodu problemu technicznego pilot Tomi Haru Honda wylądował na płytkiej wodzie w pobliżu półwyspu Willaumez. Zero nie ma żadnych oznaczeń, ale pozostaje nienaruszony.

Szare, inkrustowane gąbki otulają kadłub niczym całun. Stojąc prosto, jedno z łopatek śmigła niesie wyraźne czerwone gąbki, z trzema skupiskami koralowca bąbelkowego u podstawy.

Śmigło Zero z czerwonymi gąbkami i koralowcami bąbelkowymi

Freddie wskazuje na karabin maszynowy po lewej stronie skrzydło

Uderzający biały ukwiał z różowym skunksem anemonefishem zamieszkał za otwartym kokpitem. Freddie wskazuje karabin maszynowy na końcu lewej skrzydło jako malowane słodkie usta (Schemat obrazowy) skradaj się, ciekawy dzisiejszych gości.

Podsumowanie

Dzień deko – Pierre w kraterze wulkanu Mt Garbuna

Samica papugi Eclectus w lesie góry Garbuna

Dwa dzioborożce Blytha

Globalne ocieplenie i wysokie temperatury wody wpłynęły bardziej na zamkniętą zatokę Kimbe niż na wyspy Vitu, które są otwarte na Morze Bismarcka, a niektóre twarde koralowce ucierpiały znacząco.

Jednak nie dotyczy to wszystkich gatunków, a miękkie, biczowate i czerwone biczowate korale pozostają tak samo spektakularne jak zawsze. Jeśli temperatury z czasem spadną, a warunki powrócą do normy, koralowce będą mogły się odmłodzić – oby tak dalej.

Pierre Constant jest autorem albumu z 1998 r. Manus, Wyspy Admiralicji – Zaginiony Świat Tytanów (PNG) i działa Doświadczenie życiowe w CalaoSkontaktuj się z nim pod adresem calaolife@yahoo.com. Dowiedz się więcej o rejsie na żywo FeBrina.

