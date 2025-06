Zarezerwuj teraz: 10 pomysłów na Twoją następną wyprawę nurkową

Four Seasons Resort Maldives w Landaa Giraavaru udostępnił listę gorących dat na epickie spotkania z mantami w Rezerwacie Biosfery UNESCO na atolu Baa. Może ona pomóc nurkom i osobom uprawiającym snorkeling w planowaniu i rezerwacji wakacji.

Mający siedzibę na tej samej wyspie Maldives Manta Conservation Programme, projekt będący dziełem brytyjskiej organizacji charytatywnej Manta Trust, od dwóch dekad zajmuje się badaniem największej na świecie udokumentowanej populacji płaszczek.

W zeszłym sezonie (maj-listopad) eksperci i goście ośrodka zaobserwowali 4,477 mant, a także 26 rekinów wielorybich i XNUMX płaszczek.

Manta malediwska (Tchami)

Eksperci spędzili 469 godzin na nurkowaniu z rurką i nurkowaniu swobodnym, aby przeprowadzić 1,168 badań mant, a ich prognozy na ten rok opierają się na danych dotyczących faz księżyca, wiedzy o pływach i prognozach dotyczących planktonu.

Pozostałe gorące daty w 2025 r. to podobno 9-13 i 23-27 czerwca, 8-12 i 22-26 lipca, 7-11 i 21-25 sierpnia, 5-9 i 19-23 września, 5-9 i 19-23 października oraz 3-7 i 18 listopada (w zależności od czynników takich jak pogoda i nastrój mant).

Sprawdź ośrodek Zegarek Manta oferty dostępne dla dwóch osób na pobyty trwające cztery lub więcej nocy, w tym Manta-on-Call (osobisty alert telefoniczny w przypadku zauważenia mant), safari łodzią motorową i rejs z delfinami.

Nowe wycieczki DW do Meksyku i na Malediwy

Biuro podróży Dive Worldwide, które oferuje już ponad 200 destynacji, z okazji 25. rocznicy swojej działalności wprowadza nowe wycieczki do Meksyku i na Malediwy.

Zatoka Magdalena, położona między meksykańskimi wyspami Magdalena i Santa Margarita, to świetna okazja dla nurków i osób pływających z rurką do obserwowania tarła sardynek, gdyż kulki przynęty przyciągają ptaki morskie, kalifornijskie lwy morskie, marliny pręgowane, wieloryby szare i wieloryby Bryde'a oraz inne drapieżniki w okresie od października do grudnia.

Marlin pręgowany w zatoce Magdalena (Dive Worldwide)

Cena tygodniowego rejsu zaczyna się od 4,095 funtów za osobę (dwie osoby dzielące łódź) i obejmuje siedem nocy na pokładzie, jedną noc w hotelu, sześć nurkowań plus snurkowanie, transfery oraz loty powrotne z Wielkiej Brytanii.

Na Malediwach Dive Worldwide oferuje zarówno nowe ośrodki wypoczynkowe, jak i zakwaterowanie na żywo. Makunudu Resort oferuje 36 krytych strzechą bungalowów, spa, restaurację, rafę koralową i centrum nurkowe Dive Ocean PADI 5*. Siedem nocy pełnego wyżywienia w bungalowie na plaży z dziewięcioma nurkowaniami z przewodnikiem, powrotnymi lotami międzynarodowymi i transferami łodzią motorową kosztuje 4,195 GBP za osobę (dwie osoby dzielące), a w przypadku rezerwacji dokonanych do 30 czerwca na podróż we wrześniu obowiązuje 30% zniżka (2,936 GBP za osobę).

Makunudu Resort (nurkowanie na całym świecie)

Opcja życia na pokładzie jest dostępna na czterech pokładach Duch Malediwów, z wycieczkami po odosobnionych wodach, od atolu Addu w okresie od stycznia do kwietnia po rzadziej odwiedzane atole północne, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spotkania mant i ławic rekinów. Nurkuj na całym świecie oferuje siedmiodniowy rejs z pełnym wyżywieniem, obejmujący maksymalnie 17 nurkowań, międzynarodowe loty powrotne i transfery w cenie 2,875 GBP od osoby.

Nurkuj za darmo na Galapagos

W ramach konkursu na najlepsze nurkowanie, który właśnie ogłosił producent sprzętu Mares, można wygrać wycieczkę na pokładzie statku Galapagos Aggressor o wartości 7,300 dolarów. Przygody agresora.

Konkurs „Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” oferuje każdemu nurkowi z USA lub Kanady, który kupi nowy Mares Quad Ci nurkować-komputer szansa na doświadczenie podwodnego świata Wolny z Agresor Galapagos III mieszkać na pokładzie

Jeśli komputer jest dostępny u autoryzowanego sprzedawcy Mares od teraz do końca 2025 r., właściciel musi jedynie pobrać aplikację Mares lub SSI, utworzyć profil i zarejestrować zakup w sekcji Gear. Jego imię i nazwisko zostanie automatycznie wpisane do losowania, a zwycięzca zostanie wylosowany 15 stycznia.

Nagrodą jest tygodniowy wyjazd dla jednej osoby w kabinie dzielonej z innymi pasażerami – cena nie obejmuje przelotów, transferów i nitroxu.

Do Infiniti i dalej z Adventurer

Statek mieszkalny Infiniti jest przyłączony do Atlantis Philippines

Atlantis Philippines przejął dobrze prosperującą firmę Infiniti rejsu pod koniec ubiegłego roku i planuje przeprowadzić modernizację w lipcu przed wznowieniem działalności na dwóch trasach – Visayas North i Visayas South – z 30% zniżką od standardowych stawek na wybrane rejsy letnie.

Trasa Visayas North obejmuje Malapascua, Southern Leyte i Bohol, natomiast trasa południowa przebiega przez Cebu, Bohol i Negros.

Istniejący obiekt mieszkalny firmy Atlantis Azory został przemianowany Poszukiwacz przygód Atlantydy aby odzwierciedlić bardziej eksploracyjne podejście obejmujące „odległe, mniej uczęszczane miejsca”. Jedną z takich tras rozpoczynającą się w czerwcu jest trasa do Camiguin na trasie Anda, która obejmuje również Bohol, Silinog, Aliguay i Siquijor.

Wracając do ośrodka, Atlantis kontynuuje swoje tygodnie „Dzieci jedzą, śpią i nurkują za darmo”, mając na celu objęcie opieką 500 dzieci rocznie i „pomoc w rozwoju młodszej części naszej społeczności nurkowej”. Sprawdź najnowsze stawki na terenie Atlantyku.

Dodatek słońca w Zanzibarze

Pokój z basenem na plaży (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, nowy butikowy hotel na plaży Matemwe na Zanzibarze, jest najnowszym nabytkiem portfolio Sunshine Group w Tanzanii.

Posiada 16 pokoi, dwa baseny, restaurację, „niekończącą się białą plażę” i, co najważniejsze, centrum nurkowe Dive Point Zanzibar, również należące do Sunshine Group. Dive Point to ośrodek PADI 5* Star Resort, a jego położenie na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy stawia go naprzeciwko atolu Mnemba, który, jak twierdzi, oferuje jedne z najlepszych miejsc do nurkowania na Zanzibarze. Słoneczny błękit

Doświadczenie Medów

Łódź nurkowa Les Illes

Hotel & Diving Les Illes w L'Estartit na południu Hiszpanii oferuje nurkom dostęp do parku morskiego Wysp Medes, w którym latem można cieszyć się przyjemną temperaturą zarówno w wodzie, jak i poza nią, a także podziwiać wiele atrakcji przy dobrej widoczności pod wodą.

Ośmiodniowy pakiet pobytu i nurkowania obejmuje siedem nocy z pełnym wyżywieniem i 12 nurkowaniami z łodzi od 923 euro (780 funtów) w okresie od 2 sierpnia do 6 września. Hotel i nurkowanie Les Illes

Nurkowanie z gigantami z Camp Dominica

Spotkanie z kaszalotem na Dominice (EYOS Expditions)

Dominika jest jednym z niewielu miejsc, w których żyją kaszaloty, a doświadczenie Diving With Giants oferuje gościom rzadką okazję nurkowania z nimi na Karaibach. EYOS Expeditions i Camp Dominica organizują wyprawy między listopadem a kwietniem każdego roku, kiedy migrujące samce dołączają do stad wielorybów, aby się rozmnażać.

Ekspedycje prowadzą fotograf i freediver Adam Slama oraz obrońca przyrody Jackson Mawhinney, a także lokalny „zaklinacz wielorybów” Wendell Ettienne. W cenę wycieczki wliczony jest wkład w trwające badania nad językiem wielorybów.

Goście zatrzymują się w willach na szczycie klifu w 6-gwiazdkowym ośrodku z certyfikatem Green Globe w Secret Bay, biorą udział w zajęciach jogi i ćwiczeniach oddechowych oraz wypatrują wielorybów z pokładu wygodnego żaglowca Lagoon 55.

Wymagane jest tylko nurkowanie z rurką, ale dostępne są również wycieczki dla nurków i freediversów. Camp Dominica jest dostępny dla grup prywatnych, a ceny zaczynają się od 180,000 133,500 USD (XNUMX XNUMX GBP) za sześciu gości, choć możliwa jest personalizacja.

Dwa zaplanowane wyjazdy są również dostępne w sezonie 2025/26, na które osoby mogą się zapisać za 25,000 18,750 USD za osobę (XNUMX XNUMX GBP). Pełne szczegóły na stronie Wyprawy Eyos.

Miłosne manty na Yin i Yang

Yin i Yang

Manta Expeditions, firma organizująca wyprawy naukowo-obywatelskie, wkracza w trzeci rok współpracy ze ScubaSpa na Malediwach w ramach tzw. „Tygodnia Miłości do Mant”, w ramach którego nurkuje się w słynnych miejscach występowania mant, a także w mniej znanych stacjach czyszczących.

W programie znajdują się także codzienne prelekcje i warsztaty prowadzone przez naukowców z Manta Trust, którzy wyjaśniają, w jaki sposób najlepiej pomóc chronić zagrożone gatunki.

Jachty ScubaSpa to Yang (19-26 lipca) i Yin (18–25 października), a ceny za tydzień na pokładzie zaczynają się od 2,950 USD (ok. 2,330 GBP) za osobę przy dwóch osobach.

Rezerwacja na przyszły rok obejmuje rejs „500 Miles” trwający 14 nocy Conte Max liveaboard, który zabiera gości z Fuvahmulah na dalekim południu Malediwów aż do Male. Wśród zdobyczy znajdują się rafy i manty oceaniczne oraz ponad 10 gatunków rekinów, w tym tygrysy i rekiny młoty.

Daty dla tego Wyprawy na Manty wycieczki odbywają się od 22 marca do 5 kwietnia 2026 r., a ceny zaczynają się od 4,590 USD za osobę (3,460 GBP).

Aurora dołącza do Shack na Anguilli

Skalary królewskie (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Ośrodek Aurora Anguilla Resort & Golf Club nawiązał współpracę ze Scuba Shack, aby zaoferować swoim gościom luksusowe nurkowania. W ofercie znajduje się pięć miejsc do nurkowania przy ścianach przy kluczach na morzu dla bardziej zaawansowanych nurków, siedem sztucznych raf (głównie statki transportowe o stalowym kadłubie) oraz 20 nurkowań przy rafach o głębokości od 6 do 30 metrów.

Anguilla ma cztery chronione i bioróżnorodne parki morskie i, jak twierdzi ośrodek, nie ma dużych statków wycieczkowych, które zanieczyszczałyby środowisko. Obiecuje rafy koralowe pełne ryb, żółwi zielonych i szylkretowych, ławic trawy morskiej, rekinów pielęgniarek, rekinów rafowych, a czasami także rekinów tygrysich, płaszczek, muren i nagoskrzelnych.

Centrum nurkowe, oddalone o krótką przejażdżkę od Zorza polarna Anguilla ośrodek prowadzony jest przez Matthew Billingtona, który ma ponad 33-letnie doświadczenie w nurkowaniu.

Życie parkowe na Krecie

Ombrosgialos, miejsce nowego parku nurkowego (Google Earth)

Rozważasz Kretę jako miejsce na wakacje nurkowe? Harmonogramy ogłaszanych projektów nurkowych w Grecji okazały się elastyczne do tej pory, ale największa wyspa kraju ma nadzieję skusić nurków, otwierając park nurkowy w Ombrosgialos w pobliżu portu Chania tego lata. Budowa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, a otwarcie zostało obiecane wkrótce.

Podobno budowana jest sztuczna rafa na obszarze 60,000 37 m8.5 (wielkości ośmiu boisk piłkarskich), na której znajduje się 25 specjalnie zaprojektowanych struktur i dwa wycofane z eksploatacji okręty wojenne gotowe na kolonizację przez życie morskie. Głębokość ma wynosić od XNUMX do XNUMX m, aby pomieścić zarówno początkujących, jak i doświadczonych nurków, którzy będą prowadzeni trzema oznakowanymi trasami.

Mówi się, że sztuczne rafy są już zbudowane i czekają na instalację. Ten podwodny park był po raz pierwszy omawiany około 2018 r., ale rząd dał zielone światło projektowi dopiero we wrześniu ubiegłego roku i do tej pory mówi się, że kosztował prawie pół miliona euro. oficjalna rada turystyczna powinieneś mieć najnowszą wersję.

Ministerstwo Kultury i Sportu kraju ogłosiło również, że tworzy nową instytucję o nazwie Dive in Greece, aby przekształcić kraj w ważny międzynarodowy ośrodek freedivingu. Czekajcie.

