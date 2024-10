Rezerwuj teraz: 6 kolejnych wypraw nurkowych do rozważenia

„Najlepsza” samotna kobieca wycieczka

Z 270 pokojami Kandima Maldives jest jednym z największych wyspiarskich kurortów na Malediwach. To miejsce „aktywnego stylu życia”, które oferuje szeroką gamę atrakcji, w tym nurkowanie. Wśród jego zalet można wymienić fakt, że jest „najlepszym miejscem na samotną wyspiarską ucieczkę dla podróżujących kobiet”.

Ośrodek Kandima na Malediwach

Kiedy nie nurkujesz, Kandima obiecuje relaks, holistyczne zabiegi spa, sesje jogi, nurkowanie z rurką, parasailing, jazdę na nartach wodnych, wędkowanie, ochronę koralowców, zajęcia artystyczne i rejsy o zachodzie słońca, a także bardziej energiczne rozrywki, takie jak windsurfing, kajakarstwo, tenis i siatkówka, nie wspominając o „10 wyjątkowych opcjach gastronomicznych”.

„Dla podróżujących samotnie, zwłaszcza kobiet, bezpieczeństwo jest priorytetem” – czytamy. Jeśli chodzi o nurkowanie, goście znajdą nie tylko centrum nurkowe Aquaholics, ale także dedykowanego oficera bezpieczeństwa nurkowania i komorę dekompresyjną na miejscu.​

Eksploracja rafy

Siedmiodniowy pobyt w listopadzie dla jednej osoby w willi na plaży z widokiem na lagunę i bezpośrednim dostępem do plaży kosztuje od 575 USD (440 GBP) za noc z pełnym wyżywieniem, w tym 100 USD kredytu w ośrodku. Korzystanie ze sprzętu do sportów wodnych raz dziennie, 20% zniżki w a la carte W programie są także restauracje, trzydaniowa kolacja w Flames Grill i 30-minutowa sesja zdjęciowa.

Istnieją również oferty na nurkowania wielokrotne: 6-11 kosztuje 60 USD każde, a 12 lub więcej 55 USD, choć trzeba doliczyć opłatę za wynajem łodzi w wysokości 15 USD za jedno i 25 USD za dwa – wszystkie ceny Aquaholics można znaleźć tutaj tutaj.

Kandima Malediwy posiada również oferta rezerwacji last minute do 40% zniżki za pobyty przed 23 grudnia, jeśli rezerwacja zostanie dokonana przed końcem października.

Jedź, nurkuj i zaoszczędź 400 funtów na Bonaire

Skalar francuski

Jeśli masz ochotę na pobyt w znanym Ośrodek Buddy Dive na Bonaire w listopadzie tego roku, Nurkuj na całym świecie oferuje oszczędność w wysokości 400 funtów tygodniowo dla pary.

Pakiet obejmuje nurkowanie w stylu „drive-and-dive”, które rozsławiło Bonaire, z wypożyczeniem samochodu i butlami, które umożliwiają nieograniczone nurkowanie z brzegu wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy, z wyborem do 60 oznaczonych miejsc nurkowych. W pakiecie jest również sześć nurkowań z łodzi.

Cała linia brzegowa jest parkiem morskim, w którym odnotowano ponad 470 gatunków ryb, w tym żółwie szylkretowe, olbrzymie żabnice, orlenie plamiste i koniki morskie.

Rafa koralowa znajduje się zaledwie 10 m od brzegu, średnia temperatura wody wynosi około 29°C, widoczność często przekracza 30 m, a Bonaire, położone blisko lądu Ameryki Południowej, znajduje się daleko na południe od pasa huraganów.

Nurkowanie z brzegu na Bonaire

Ośrodek, który oferuje nieformalne i zrelaksowane zakwaterowanie w apartamentach, ma również własną rafę koralową. Oprócz znajdującego się na miejscu PADI 5* Buddy Dive Centre, jest basen, klub dla dzieci Buddy Rangers i wybór restauracji.

Cena specjalna zaczynająca się od 2,595 funtów za osobę obejmuje loty powrotne z Wielkiej Brytanii, transfery, siedem nocy zakwaterowania (w dwóch pokojach jednocześnie), wynajem samochodu, sześć nurkowań z łodzi i wkład w fundusz ochrony środowiska.

Większa przejażdżka dla Mexico Liveaboards

Deski na żywo Meksyk otrzymuje nowy statek, Quino Del Mar, który zastąpi Quino Del Guardian kiedy ruszy w lipcu przyszłego roku. Operator przyjmuje już rezerwacje na wycieczki do Socorro i Morza Corteza.

Kadłub stalowy Quino Del Mar jest większy od swojego poprzednika, ma 36 m długości i 8 m szerokości, a także jest większy od pozostałych łodzi we flocie, Rocio del Mar, a operator obiecuje większą przestrzeń, stabilność i wygodę podczas długich rejsów po Pacyfiku.

W trakcie budowy: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Posiada 10 podwójnych z łazienką cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, komputer-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja California from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

W Hiszpanii lato trwa nadal

Łódź nurkowa Les Illes

Nie rezygnuj jeszcze z lata w Europie – do końca listopada temperatura wody jest idealna do eksploracji dna morskiego Costa del Montgrí, parku naturalnego Wysp Medes, mówi Hotel i nurkowanie Les Illes w L'Estartit, na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Centrum nurkowe Les Illes zostało założone w 1985 roku. Do chronionego rezerwatu morskiego można dotrzeć łodzią nurkową w ciągu zaledwie 10 minut. Można tam nurkować na łąkach posidonia i podziwiać wiele imponujących gatunków ryb, organizmów osiadłych i skorupiaków.

Ośmiodniowy, siedmionocny pobyt z pełnym wyżywieniem i 12 nurkowaniami z łodzi kosztuje od 774 euro (650 funtów), a do Girony z Wielkiej Brytanii można dojechać tanimi lotami.

Statek wycieczkowy Infiniti nawiązał współpracę z Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, firma zarządzająca ośrodkami wypoczynkowymi w Dumaguete i Puerto Galera, od dawna prowadząca własny statek wycieczkowy, 32-metrowy Atlantis Azory, nawiązał współpracę z tym, co określa mianem „prawdziwego jachtu do uprawiania żeglarstwa morskiego”, Infiniti mieszkać na pokładzie

Mówi, że po latach rozważań Infiniti okazał się jednym z niewielu statków, który spełniał jego rygorystyczne standardy jakości usług i wartości dla gości. „To nie jest typowy statek ratowniczy ani drewniany statek przybrzeżny powszechnie sprzedawany jako łodzie nurkowe na Filipinach” – brzmi jego surowy werdykt.

Infiniti została zbudowana „przez nurków dla nurków” w Tajlandii w 2013 r. i jest 39-metrową całkowicie stalową łodzią z czterema pokładami i 11 kabinami. Ma również dwa 5-metrowe RIB-y. Przeprowadzka ta podwoiła pojemność Atlantis, informuje operator, i być może będziesz musiał szybko się zameldować, ponieważ informuje, że jest już solidnie zarezerwowana do 2026 r.

Atlantis po raz kolejny oferuje rodzinom nurkującym tygodnie „Kids Dive Free”, podczas których dorośli mogą nurkować ze swoimi dziećmi poniżej 18 roku życia bez dodatkowych opłat – czyli: jedna osoba płaci, druga wchodzi za darmo, więc dzieci mogą nocować, jeść i nurkować za darmo podczas tych wyjątkowych tygodni.

Idzie to dalej, ponieważ starsi członkowie rodziny w wieku 18-30 lat kwalifikują się do obniżonych o połowę stawek dla nurków lub osób nienurkujących, a ci ostatni oferują bezpłatne Try Scuba. Rodziny z więcej niż dwójką dzieci otrzymują również 50% zniżki na nurkowanie. Należy pamiętać, że Atlantis nie oferuje usług opieki nad dziećmi.

Następne tygodnie KDF w Puerto Galera to 21 grudnia do 11 stycznia, a w Dumaguete 30 listopada do 8 grudnia i 14 grudnia do 11 stycznia. W przyszłym roku oba ośrodki będą organizować specjalne tygodnie od 1 do 12 lipca i od 23 sierpnia do 6 września.

Wśród gigantycznych mant

Wyprawy na Manty przyjmuje rezerwacje na wyprawę nurkową na lądzie w Ekwadorze w przyszłym roku. W tym południowoamerykańskim kraju żyje największa na świecie odnotowana manta oceaniczna (Mobula birostris) populacji i znajduje się na szlaku migracyjnym humbaków, przy czym w czasie wyprawy przybywa od 400 do 2,000 osobników, aby urodzić i odbyć gody.

Bazą jest Isla de la Plata przy Manabi, część Parku Narodowego Machalilla, a dziewięciodniowa wyprawa trwa od 15 do 24 sierpnia 2025 r. W tym czasie manty oceaniczne odwiedzają wyspę w takiej liczbie, że podczas jednego dnia nurkowania można zarejestrować 30–40 osobników. Nie tylko liczba jest duża – duże są również pojedyncze płaszczki.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ekwador)

W miejscach nurkowych można też spotkać liczną populację żółwi zielonych, ryb rafowych, muren, niezwykle dużych płaszczek i okazjonalnie okoni słonecznych.

Goście mają zapewnioną możliwość wzięcia udziału w nowatorskich badaniach nad ochroną płaszczek, współpracując z brytyjską organizacją charytatywną Zaufanie Manty i naukowcy z Projecto Mantas Ecuador. Będą rozmieszczać znaczniki, zbierać próbki biopsji i fotografować obrazy identyfikacyjne.

Zakwaterowanie w hotelu Victor Hugo i nurkowanie w ośrodku nurkowym PADI Exploramar 5*. Cena 2,750 USD (2,100 GBP) obejmuje zakwaterowanie ze śniadaniem (dla dwóch osób), transfery między lotniskiem Guayaquil a Puerto Lopez, sześć całodniowych prywatnych rejsów łodzią na Isla de la Plata z lunchem, dwa nurkowania z przewodnikiem dziennie, podatek miejski, wycieczkę z przewodnikiem po wyspie i wycieczkę z przewodnikiem po dżungli. Maksymalna liczba gości to osiem osób. Wyślij e-mail na adres Niv: info@mantaexpeditions.com

