Ryby błazenkowate kurczą się podczas morskich fal upałów

Te ryby błazenowate nie tylko chudną, aby sobie poradzić – one po prostu... krótszy– twierdzą THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD i MELUSSA VERSTEEG z Uniwersytetu w Newcastle, które właśnie opublikowały nowe badanie tego zjawiska

Podczas gdy świat rozważa radzenie sobie z ekstremalnymi temperaturami, jedna ryba rafowa znalazła nowy sposób na walkę z upałem: kurczący się.

Chcąc dowiedzieć się, jak błazenkowate radzą sobie ze zmianami w swoim środowisku, wielokrotnie mierzyliśmy 134 dzikie ryby w zatoce Kimbe w Papui-Nowej Gwinei podczas fali upałów na morzu, która rozpoczęła się w marcu 2023 r. i jest częścią trwającej fali globalne masowe bielenie koralowcówRyby błazenkowate mają wyjątkowe oznaki, dzięki którym można je łatwo zidentyfikować i zmierzyć pod wodą.

Ku naszemu całkowitemu zaskoczeniu odkryliśmy, że 100 ryb, które zmierzyliśmy, zmniejszyło się w trakcie badań od lutego do sierpnia 2023 r. Te, które się zmniejszyły, miały większe szanse na przetrwanie fali upałów.

Ryba błazenek (amfiprion percula) żyją w małych grupach społecznych w ukwiałach na rafach koralowych. Jak w filmie Gdzie jest Nemo? jak wskazano, błazenkowate ryby rzadko, jeśli w ogóle, opuszczają ukwiał żywicielski, ponieważ zapewnia im ochronę przed drapieżnikami.

Ryby błazenkowate nie mogą swobodnie wędrować do chłodniejszych miejsc (Morgan Bennett-Smith)

Niestety oznacza to również, że błazenkowate nie mogą przenieść się do chłodniejszych obszarów, gdy fale upałów na morzu stają się bardziej powszechne na rafach koralowych z powodu rosnących globalnych temperatur. Błazenki potrzebują innych strategii, aby przetrwać upały.

Po raz pierwszy wykazano, że ryby raf koralowych kurczą się w odpowiedzi na stres cieplny. A przez kurczenie się nie mamy na myśli stawania się chudszymi – mamy na myśli stawanie się krótszymi.

To zaskakujące, ponieważ wzrost kręgowców (zwierząt z kręgosłupem, takich jak my) jest ogólnie uważany za ulicę jednokierunkową. Z czasem stajesz się większy i możesz przestać rosnąć, jeśli jesteś zestresowany lub gdy osiągniesz maksymalną długość, ale rzadko zdarza się, aby kręgowce się kurczyły, szczególnie w okresach tak krótkich jak miesiąc i w odpowiedzi na warunki środowiskowe.

Może się też wydawać, że kurczenie się jest sprzeczne z intuicją. W końcu mniejsze osobniki są bardziej podatne na zjedzenie i rozmnażać się mniej.

Jednak w tym przypadku mniejsze rozmiary zwiększały szanse przeżycia błazenków, prawdopodobnie dlatego, że mniejsze ryby potrzebuję mniej jedzenia i są zazwyczaj bardziej wydajne w żerowaniu i używając tlenu, którego jest mniej w gorącej wodzie.

Pomarańczowa ryba błazenek w wybielonym ukwiale podczas fali upałów w zatoce Kimbe w Papui-Nowej Gwinei w 2023 r. (Morgan Bennett-Smith)

Jeśli się skurczysz, ja się skurczę

Odkryliśmy, że istnieje czynnik społeczny mający na celu zmniejszenie się rozmiarów i przetrwanie fali upałów.

Niezwykłą cechą grup społecznych błazenkowatych jest to, że utrzymują one ścisłe hierarchie oparte na wielkości. Oznacza to, że wzrost – i kurczenie się – nie tylko wpływa na daną osobę, ale także grozi konfliktem w grupie, który może zmusić rybę do eksmisji, co zwykle prowadzi do śmierci. Tak więc kurczenie się jest ryzykownym przedsięwzięciem.

Na każdym ukwiale największą rybą błazenkowatą jest samica, drugą co do wielkości jest samiec, a razem tworzą parę rozrodczą. Aby uniknąć walk w parze, samce kontrolują ich wzrost, aby utrzymać stały stosunek wielkości między nimi.

W naszym badaniu pary rozrodcze, w których zmniejszyła się liczebność obu ryb, miały większe szanse na przetrwanie fali upałów niż pary, w których zmniejszyła się liczebność tylko jednej ryby lub żadnej.

Odkryliśmy również, że ryby, które znacznie się skurczyły, mogły nadrobić zaległości i szybko urosnąć, gdy warunki się poprawiły. Oznacza to, że nie tylko kurczenie się pomaga, ale także możliwość elastycznego kurczenia się i wzrostu, aby sprostać Twoim potrzebom.

Para lęgowa błazenkowatych. Duża samica po prawej, a mniejszy samiec po lewej (Theresa Rueger)

Choć nie wszystkie ryby przetrwały upał i przeżyły, żadna z ryb, które w naszych badaniach wielokrotnie się kurczyły, nie zdechła, a nawet jednorazowe zmniejszenie się liczebności ryby błazenkowatej zwiększało prawdopodobieństwo przeżycia fali upałów o 78%.

Nasze badania nie badały, jak robią to błazenkowate, ale badania innych kręgowców mogą dać nam wskazówki. Na przykład legwany morskie na wyspach Galapagos, kurczą się w latach El Niño, gdy temperatura wody w tropikalnej części wschodniej i centralnej części Oceanu Spokojnego wzrasta.

Zmniejsza to ilość jedzenia i powoduje, że gady kurczą się poprzez wchłanianie części swoich kości.

Średnia wielkość wielu gatunków ryb morskich na świecie wynosi staje się mniejszy, zgodnie z długoterminowymi badaniami. Może to być częściowo wynikiem łowienie ryb usuwanie większych ryb od populacji, a także ocieplenie klimatu zmiana wzrostu lub maksymalnych rozmiarów ryb.

Jeśli nasze odkrycie, że dorosłe ryby kurczą się w odpowiedzi na stres środowiskowy, jest bardziej powszechne, może to być kolejny powód, dla którego ryby w oceanach świata stają się mniejsze.

Kolekcja opublikowano nowe badanie w dzienniku Nauka Zaliczki.

