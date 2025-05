Nurkowie znaleźli kolejny rzadki ster – oznaczający zatopiony wrak ze skarbem?

9: 37 am

Po odkryciu ster pokryty metalem z XVIII-wiecznego okrętu wojennego, który rozbił się u wybrzeży Sycylii w 18 r., jak doniesiono Divernet w zeszłym miesiącu irlandzki zespół nurków skontaktował się z nami w sprawie odkrycia steru powiązanego z Włochami, którego dokonali latem ubiegłego roku.

Rzadki ster pokryty miedzią znaleziony przez nurków został powiązany z brytyjskim statkiem handlowym o nazwie regeneracjaWedług doniesień 30-metrowy statek był załadowany cennymi włoskimi statuami i innymi skarbami, gdy zboczył z kursu i zatonął podczas sztormu u wybrzeży Carnsore Point, Wexford na południowo-wschodnim wybrzeżu Irlandii w 1787 roku.

W wyniku zatonięcia zginęło sześciu członków załogi, w tym dwóch synów kapitana.

Ster ma prawie 7m długości (zespół Endeavour)

Nurkowie znaleźli ster na głębokości około 20 m w stosunkowo bezkształtnym obszarze dna morskiego. Leżał około 200 m od miejsca, w którym wcześniejsze badania magnetometryczne pozwoliły im sądzić, że regeneracjaDrewniany kadłub leży zakopany w 2-3 m piasku. Uważa się, że na pokładzie pozostał szereg marmurowych, kamiennych i brązowych artefaktów.

Lokalizację niezidentyfikowanego statku potwierdzono serią badań sonarem wielowiązkowym przeprowadzonych z pokładu statku badawczego Kearary ramach INFOMARA długoterminowe mapowanie dna morskiego Irlandii prowadzone przez Służba Geologiczna Irlandii i jej partnerów.

Ster z uchwytem z brązu (Endeavour Team)

Znaleziono 6.8-metrową płetwę sterową w komplecie z brązowymi czopami (śrubami mocującymi) i częścią rufy, która wciąż była przymocowana – co sugeruje, że statek spotkał nagły, gwałtowny koniec.

Uważa się, że zachowało się bardzo niewiele egzemplarzy takich sterów, dlatego zespół nurków skontaktował się z muzeami morskimi na całym świecie, mając nadzieję na ustalenie, jak rzadkie jest ich znalezisko.

Przed erą statków z żelaza i stali, drewniane statki handlowe były czasami pokrywane miedzią, aby chronić ich kadłuby. Royal Navy przyjęła tę praktykę, aby przyspieszyć swoje okręty wojenne – ale dopiero w latach 1850. XIX wieku.

regeneracja został zbudowany w Chester w 1773 roku i mniej więcej w tym czasie, jak dowiedziała się ekipa nurków, zaledwie około 200 z 10,000 XNUMX statków brytyjskiej floty handlowej miało miedziane pokrycie.

Ładunek nieubezpieczony

Statek płynął z Londynu do Dublina, przewożąc dzieła sztuki, w tym marmurowe i inne kamienne posągi, zakupione we Włoszech przez hrabiego Charlemonta podczas dziewięcioletniej europejskiej podróży. Zdobył rzeźby, aby ozdobić Custom House, który w tym czasie budowano w stolicy Irlandii, ale uważa się, że jego cenny ładunek nie był ubezpieczony.

regeneracja miał także przewozić „mnóstwo bogatych i rzadkich osobliwości sztuki i natury” zebranych w Europie przez irlandzkiego bankiera Johna La Touche’a, który podobnie jak hrabia Charlemont, uchodził za jednego z najbogatszych ludzi w Europie.

Chociaż nie odnaleziono żadnego oficjalnego manifestu, przypuszcza się, że na statku znajdowały się także inne skarby, w tym cały dobytek Daniela Corneille'a, powracającego gubernatora Wyspy Świętej Heleny.

Pięcioosobową ekipą nurkową kieruje lokalny badacz morski Edmond O'Byrne, który prowadzi również suchy skafander biznes napraw i sprzedaży. Spędził około 40 lat na poszukiwaniu regeneracja, odkąd opowieści o statku po raz pierwszy poruszyły jego wyobraźnię.

„Byliśmy jednymi z pierwszych nurków akwalungowych w tym zakątku Irlandii” – powiedział O’Byrne Divernet„Znaleźliśmy głównie wraki z wojen światowych, ale potem usłyszałem o regeneracja w 1985 r. Długo sądzono, że statek zatonął na płyciźnie, ale znaleźliśmy artykuł w gazecie z tamtego okresu, który wskazywał, że statek zatonął na głębszych wodach.

„Oczywiście nie mieliśmy GPS-u i najlepszym, co mogliśmy wówczas zrobić, było użycie magnetometrów”.

Kotwice i czajniki

Obecnie uważa się, że zakopany statek rozstał się ze swoimi kotwicami, co w najlepszym przypadku osłabiłoby sygnały magnetometru. Zespół zlokalizował to, co uważa za jeden z regeneracjakotwice i łańcuchy w tym rejonie w zeszłym roku.

Uważa się również, że ta kotwica pochodzi z Recovery (zespołu Endeavour)

Łańcuch kotwiczny (zespół Endeavour)

Kolano i deska pokładowa statku (zespół Endeavour)

Dopiero w 2021 r. zespół natknął się na miejsce, w którym belki wystawały z piaszczystego dna morskiego. Odzyskali jeden kawałek drewna do analizy, zgłosili swoje odkrycie i znaleźli przedmioty, w tym ozdobny miedziany czajnik, kałamarz i części żeliwnego pieca w tym obszarze.

Powyżej i po prawej: Miedziany czajnik (zespół Endeavour)

Kałamarz znaleziony na miejscu katastrofy (zespół Endeavour)

„Znaczące odkrycie”

„Jestem w 99% pewien, że to regeneracja„O’Byrne powiedział irlandzkiemu dziennikowi Narodowa Służba Zabytków, ale jak dotąd NMS nie jest poruszony perspektywą wykopalisk w tym miejscu. Oświadczył, że nie planuje próby zidentyfikowania wraku, dopóki pozostaje on naturalnie chroniony przez piasek, i nie zobowiązał się dalej niż do stwierdzenia, że ​​„będzie monitorował sytuację”.

Nurkowie, którzy działają na podstawie licencji „no-disturbance”, naturalnie z radością przyjęliby możliwość współpracy z archeologami morskimi przy wykopaliskach wraku – więc znalezienie steru latem ubiegłego roku nadało ich sprawie nowy impuls. „To było bardzo ekscytujące – nigdy się tego nie spodziewaliśmy” – mówi O'Byrne.

Pomijając dyskusje na temat muzeum, ma nadzieję, że Divernet czytelnicy mogą mieć informacje, które pomogą umieścić odkrycie w kontekście. Jeśli uda się udowodnić, że miedziany ster z XVIII wieku jest tak rzadkim znaleziskiem, jak uważa zespół, może to zachęcić władze do ponownego rozważenia potencjalnych korzyści z autoryzacji wykopalisk wraku.

Instytut Morski Irlandii prezes Joe Varley oddał hołd zespołowi nurków i nazwał odkrycie steru „bardzo znaczącym”, a nurkowie mają nadzieję, że przedmiot ten pewnego dnia zostanie wydobyty w celu konserwacji i wystawienia na widok publiczny.

Każda osoba posiadająca informacje na temat rzadkości znaleziska dokonanego przez ekipę nurkową może skontaktować się z Edmondem O'Byrne pod adresem edmondobyrne@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 0868 173477.

