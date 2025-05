Nurkowie zaproszeni do udziału w BVI Wreck Week

Nurkowie mogą odwiedzać wraki statków na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych przez cały rok, ale co roku w czerwcu odbywa się tam tzw. Tydzień Wraków, siedmiodniowe „święto bogatej morskiej przeszłości terytorium i tętniącego życiem podwodnego świata, który budzi go do życia”.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 15–21 czerwca. Historycznym wrakiem musi być słynny XIX-wieczny Royal Mail Steamship Rhone na wyspie Salt, jak pokazano w filmie sprzed prawie 50 lat Głębokie. 90m Rhone statek przewoził pocztę i pasażerów z Anglii, korzystając zarówno z żagli, jak i pary, ale zatonął podczas huraganu w 123 r., w wyniku czego zginęło 1867 osoby.

RMS Rodan

Inne łatwo dostępne i nienaruszone podwodne atrakcje BVI zostały celowo zatopione, w taki czy inny sposób. Należą do nich „art reefs” Sharkplaneo w Virgin Gorda – trzy opuszczone samoloty kreatywnie przekształcone w półsamoloty / półrekiny przez grupę Beyond The Reef – i Królowa Kodiaka, barka paliwowa marynarki wojennej z czasów II wojny światowej została przytłoczona przez rzeźbę Krakena o wysokości 2 metrów.

Rekinplaneo

Królowa Kodiaka wstępne zanurzenie w 2017 r.

Willy T i Aleja Wraków

W tym roku Willy T, dawny pływający bar w kształcie „statku pirackiego”, ma zostać zatopiony u wybrzeży wyspy Peter i stać się dodatkiem do tej eklektycznej kolekcji podwodnych atrakcji.

Następnie mamy kwartet skazanych na zagładę statków Wreck Alley, składający się z Pieczęć wyspy wrak statku towarowego z 2006 r. odholowany do lokalizacji na wyspie Cooper w celu dołączenia do innego statku towarowego, Mary Li holowniki Klepnięcie i BeataWszystkie można odwiedzić podczas jednego nurkowania.

Płaszczka w Wreck Alley

Beata w Wreck Alley

W Tortoli nurkowie mogą eksplorować Chikuzen, 74-metrowy koreański statek chłodniczy uszkodzony podczas huraganu w 1981 roku, po czym jego właściciele podpalili go w nieudanej próbie pozbycia się go. Chikuzen a inne wraki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych stanowiące sztuczne rafy mogą przyciągać szeroką gamę zwierząt morskich, w tym rekiny, płaszczki, żółwie, barakudy i ryby rafowe.

Pomiędzy nurkowaniami Wreck Week jest obchodzony ucztami, ogniskowymi imprezami na plaży, tańcami i muzyką na żywo, występami kulturalnymi i sprzątaniem plaży. Dostępne są również prywatne pakiety nurkowania i żeglowania z Czartery jachtów Horizon od 14 do 22 czerwca. Znajdź szczegóły Tygodnia Wraków BVI w siedzibie organizacji turystycznej.

