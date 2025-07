Nurkowanie przy wrakach statków na Bermudach (Trójkącie Bermudzkim)

Niektórzy uważają, że to, co nazywają stolicą wraków Atlantyku, powstało w wyniku obecności UFO i/lub zaginionego miasta Atlantyda, ale MICHAEL SALVAREZZA i CHRISTOPHER P. WEAVER wiedzą lepiej. Dla nich ważniejsze pytanie brzmi: jaki jest sekret tych wszystkich twardych koralowców?

Kapitan Janis Valikos spojrzał w atramentową ciemność Oceanu Środkowego Atlantyckiego i niczego nie dostrzegł. Był 16 stycznia 1940 roku, spokojna, lecz mroźna zimowa noc. Pomimo względnej ciszy na otwartym oceanie, wiatry wojny wiały zaciekle od ponad roku i nie był to czas na spuszczenie czujności przez okręt.

Valikos wielokrotnie żeglował obok Bermudów i odbywał swój ostatni rejs przed przejściem na emeryturę. Podczas tego rejsu był kapitanem Pelinaion, 117-metrowy statek towarowy załadowany ładunkiem rudy żelaza i manganu. Wypłynął z Afryki Zachodniej kilka dni wcześniej i zmierzał w kierunku bezpiecznego portu w Baltimore.

Pelinaion rozbił się w pobliżu tych zatopionych raf

Pelinaion został zbudowany w 1907 roku w Port Glasgow i pierwotnie nosił nazwę Wzgórze Glen. Po zmianie właściciela na grecką firmę żeglugową, zmieniono jej nazwę na Pelinaion w 1939 roku. Być może tej nocy dopadnie ją pech, który zwykle towarzyszy zmianie nazwy statku.

Pelinaion nie planowano postoju na Bermudach w drodze do Ameryki, ale z powodu braku paliwa kapitan Valikos zdecydował się na przystanek.

Z kolei Bermudy zostały zaciemnione w godzinach wieczornych, aby Brytyjczycy mogli uniemożliwić Niemcom szpiegowanie wyspy. Nawet widoczna latarnia morska St David's, strzegąca północno-wschodniej części wyspy od 1879 roku, została zgaszona tej nocy. W istocie wszystko było zaciemnione.

Latarnia morska św. Dawida była ciemna w noc katastrofy Pelinaionu

Myśląc, że jest 12 mil od Bermudów, kapitan nakazał statkowi płynąć w ciemnościach. Mylił się. Wyspa Bermudy była w rzeczywistości zaledwie kilka metrów dalej.

Przeraźliwy dźwięk metalu rozrywanego przez kły skalistej rafy koralowej rozbrzmiał w całym statku. Drżąc, gdy go rozrywano, Pelinaion wkrótce zaginął.

Wszyscy zostali uratowani, gdy statek zatonął w zasięgu wzroku lądu, ale niegdyś pilnujący Pelinaion stał się kolejną cichą ofiarą spustoszeń II wojny światowej.

Pelinaion leży zepsuty na dole

Ubraliśmy się, żeby zanurkować Pelinaion W jasny, letni poranek, w zasięgu wzroku latarni morskiej St David's, wciąż czynnej i błyskającej światłem w nieustającym rytmie. Przy temperaturze wody zbliżającej się do 27°C i widoczności 25 m, natychmiast naszym oczom ukazał się rozerwany wrak statku towarowego.

Schodziliśmy, zawsze podekscytowani perspektywą eksploracji wraku statku, a jednocześnie świadomi tragicznej historii ofiar wojny.

Żeberka Pelinaion

Pelinaion Miejsce katastrofy to plątanina rozbitego metalu rozrzuconego po rozległym dnie oceanu. Osiem dekad huraganów, zimowych sztormów i innych zjawisk zniszczyło znaczną część rozpoznawalnej części statku.

Jedną z wartych uwagi części wraku jest wciąż nienaruszona rama w kształcie litery A, która prowadzi do długiego wału napędowego. Podążając tym wałem na głębsze wody, nurkowie dotrą do samej śruby napędowej.

Śruba, leżąca na głębokości około 18 metrów, opowiada historię feralnej nocy, wyobrażając sobie, jak bardzo była potrzebna, aby kontynuować obrót i poruszać statkiem do przodu po zderzeniu z rafą.

Pelinaionśmigło

Trójkąt Bermudzki

Pelinaion, autentyczny wrak statku ze smutną historią, jest jednym z co najmniej 300 udokumentowanych wraków statków na wodach otaczających wyspę Bermudy.

Najwcześniej odkryty i zidentyfikowany wrak z ustaloną datą to San Pedro od 1594 roku. Jednak historyczne zapisy i relacje o rozbitkach statków na rafie Bermudów sięgają nawet 1543 roku. Niektórzy nurkowie nazywają Bermudy „stolicą wraków Atlantyku”.

Morze Śródziemne leży na północnym krańcu „Trójkąta Bermudzkiego”, ale mimo fantastycznych opowieści o UFO, istotach pozaziemskich czy zaginionym mieście Atlantyda, powód dużej liczby wraków statków w tych wodach można łatwo wyjaśnić: rafa koralowa.

Rafy przybrzeżne Bermudów często wznoszą się stromo nad stosunkowo głęboką wodą, sięgając centymetrów nad powierzchnię. Rafy te sięgają daleko w głąb Atlantyku i doprowadziły do przedwczesnej zagłady wielu statków.

Nurek bada skaliste rafy Bermudów

Do innych czynników należy zaliczyć zbieg prądów oceanicznych, a mianowicie potężny Prąd Zatokowy, który nie tylko nęka kapitanów statków, ale także stwarza nieprzewidywalne warunki pogodowe. Huragany generujące silne wiatry i fale często pędzą sterujące prądy wody i powietrza w pobliże wyspy.

Nie potrzeba UFO, żeby zatopić statek na Bermudach!

Rita Zovetta

Kontynuowaliśmy naszą małą eksplorację wraków Bermudów, badając pozostałości Rita ZovettaZostała zbudowana w 1919 roku w szkockiej stoczni w Glasgow i była parowcem towarowym, pierwotnie znanym jako Wojna Gaskońska. Później przebudowano ją do przewozu ładunków suchych i przemianowano na Rita Zovetta od jej nowych właścicieli we Włoszech.

Rita Zovetta złamała kręgosłup na skałach

W 1924 roku, gdy płynęła z portu Poti w Georgii nad Morzem Czarnym do Baltimore w stanie Maryland, Rita Zovetta osiadł na mieliźnie podczas wzburzonego zimowego morza na północnym wschodzie Bermudów, tuż przy latarni morskiej St David's.

Na szczęście nikt nie zginął w zatonięciu, a większość ładunku rudy manganowej została rozładowana, zanim statek całkowicie zatonął 13 lutego. Po II wojnie światowej wrak został w dużej mierze przetworzony na złom.

Rita Zovetta leży na głębokości 6-20 m w pobliżu wody Pelinaion Wrak. Statek jest mocno rozbity, z rozległym polem szczątków, ale rufa i wał napędowy pozostają nienaruszone. Wśród szczątków można znaleźć silnik, wyciągarki, łańcuchy i kotły.

Długi wał napędowy Rita Zovetta

Nienaruszona rama w kształcie litery A Rity Zovetty

Podczas eksploracji wraku natknęliśmy się na garstkę inwazyjnych ryb z rodziny skorpenokształtnych, a także liczne ryby papugorybowe i starszych sierżantów odważnie chroniących swoje gniazda jajowe.

Inwazyjne ryby skorpeny zadomowiły się na Bermudach

Kardynałka wielkookiego można spotkać na skalistych rafach

W ciemniejszych zakamarkach wraku znaleźliśmy kilka ryb z rodziny wiewiórkowatych i kardynałka wielkookiego. Wrak stał się siedliskiem tych gatunków, a twarde powierzchnie zapewniają również solidne podłoże do wzrostu koralowców.

Tutaj, podobnie jak na wszystkich wrakach, które badaliśmy, dominującym gatunkiem wydaje się być koralowiec mózgowy, chociaż inne koralowce również dobrze sobie radzą.

Taunton

Innym wrakiem, którego historię warto odkryć, jest ten, w którym TauntonZbudowana w Kopenhadze w 1902 roku, przewoziła ładunek węgla z Norfolk w Wirginii do St George na Bermudach, gdy 24 listopada 1920 roku, zbliżając się do wyspy, wpadła w mgłę.

Pomimo wysiłków kapitana, statek uderzył w północną rafę i zatonął bez ofiar w ludziach.

Ponieważ statek leży na płytkiej wodzie, o średniej głębokości zaledwie 6 m, eksplorację rozpoczęliśmy w ramach drugiego nurkowania tego dnia. Dziób jest w bardzo dobrym stanie, a my z przyjemnością pływaliśmy nad silnikami parowymi i kotłami, które solidnie stały na dnie oceanu.

Taunton przechyla się na bok na rafie

Część dziobowa Taunton

Dzwon okrętowy został wydobyty przez archeologa morskiego Teddy'ego Tuckera i później wykorzystany jako rekwizyt w popularnym filmie GłębokieObecnie można ją oglądać w Muzeum Latarni Morskiej Gibbs Hill.

Nurkując na wraku, natknęliśmy się na skupiska ciemnego piasku i bryły węgla, wciąż obecne ponad sto lat po zatonięciu! Te pozostałości ładunku niosą historię statku nowemu pokoleniu odkrywców – nurkom odwiedzającym wraki statków na Bermudach.

Taunton leży na płytkiej wodzie

Cristobala Colona

Być może najpopularniejszym wrakiem wśród nurków na Bermudach jest wrak Cristobala Colona, 150-metrowy luksusowy liniowiec, który rozbił się w 1936 roku o rafę koralową North Rock. Kapitan pomylił wieżę komunikacyjną w North Rock z latarnią morską Gibbs Hill i w wyniku zamieszania uderzył w rafę.

W tym czasie na pokładzie znajdowało się tylko 160 członków załogi, ponieważ statek niedawno zakończył podróż z Meksyku do Hiszpanii z 344 pasażerami na pokładzie i teraz wracał do Meksyku.

Niegdyś luksusowy liniowiec oceaniczny pozostał w pozycji pionowej i przez wiele miesięcy pozostawał na powierzchni wody. Uszkodzony do tego stopnia, że nie nadawał się do naprawy, stał się celem rabusiów, którzy splądrowali liczne przedmioty ze statku.

Pozostałość ławki z Cristobal Colon

Do dziś zachowały się artefakty z Cristobala Colona Można je znaleźć w domach i zakładach na wyspie. Zabieranie przedmiotów ze statku było nielegalne, a kilku Bermudczyków zostało aresztowanych i osądzonych. Według jednej z relacji, jeden z oskarżonych przedstawił w sądzie następującą linię obrony: „Po co miałbym kraść hiszpańskie radio, skoro nie mówię po hiszpańsku?”.

Kocioł z Cristobal Colon

Cristobala Colona Był używany przez siły brytyjskie i amerykańskie do ćwiczeń strzeleckich podczas II wojny światowej i ostatecznie zatonął. Z biegiem czasu i w wyniku ćwiczeń strzeleckich wrak uległ znacznemu rozbiciu i rozprzestrzenił się na powierzchni 2 metrów kwadratowych dna morskiego. Spoczywa na głębokości od 9,300 do 5 metrów.

Eksplorując ten wrak, mogliśmy zobaczyć silniki statku, turbiny parowe i jego podwójny wał napędowy. To idealne miejsce dla nurków o każdym poziomie zaawansowania, którzy nie tylko zobaczą papugoryby, barakudy, lucjany i garbikowate, ale także przepłyną nad i wśród znaczącej części morskiej historii Bermudów.

Lucjany szare ukrywają się pod półkami skalnymi

Kości Kolona Cristobala

Inne wraki statków

W tych wodach znajdują się setki wraków do zbadania, a wiele jeszcze czeka na odkrycie.

Do najczęściej odwiedzanych przez nurków miejsc należą: Herminie, brytyjski okręt wojenny z 1824 roku; Mary-Celestia, okręt blokujący Konfederatów, który zatonął w 1864 roku; i Niobe KorynckaTo pływające kasyno zostało przebudowane ze statku przewozowego i zatopione jako sztuczna rafa w 2017 roku, po tym jak rząd przejął opuszczony statek o burzliwej historii.

Podczas eksploracji wraków i raf Bermudów, nasunęło nam się jedno pytanie: biorąc pod uwagę chłodne zimy (temperatura powietrza spada tam średnio do 16°C w styczniu i lutym, a temperatura wody spada do 14-17°C, co skłania wielu nurków zimowych do używania suchych skafandrów i grubszych skafandrów o grubości 7 mm), jak przetrwają twarde koralowce?

Wiemy, że koralowce żyją w wąskim zakresie temperatur i chociaż wiele z nich ma problemy z przetrwaniem w wodach nagrzewanych przez zmieniające się warunki klimatyczne, zastanawialiśmy się, jaka jest dolna granica ich tolerancji na temperaturę.

Na Bermudach odkryliśmy, że rafy twardych koralowców są w całkiem dobrej kondycji. W przeciwieństwie do wielu innych obszarów w pobliżu Karaiby a na Florydzie koralowce te mają się świetnie.

Korale mózgowe rozwijają się w wodach Bermudów

Sonda BIOS koralowa

W rozmowach z organizatorami nurkowań i lokalnymi mieszkańcami Bermudów dowiedzieliśmy się, że Bermudzki Instytut Nauk Oceanicznych (BIOS) prowadzi badania nad genetyką koralowców na wyspie, poszukując wskazówek dotyczących ich wrodzonej odporności i być może znalezienia sposobów na zasiedlenie raf na całym świecie gatunkami, które lepiej znoszą duże wahania temperatury. Z niecierpliwością oczekujemy odkryć, których może dokonać BIOS.

Bermudy to urzekająca wyspa z bogatym skarbcem wraków statków czekających na eksplorację przez nurków. I choć legendy Trójkąta Bermudzkiego mogą bawić i intrygować, to właśnie naturalny charakter tej wyspy przyczynił się do powstania tego dziedzictwa.

Słynne plaże Bermudów o różowym piasku

Wciąż jednak pozostają pytania, tajemnice i niewyjaśnione tragedie. Zgłębiliśmy ten aspekt legendarnych wód Bermudów, zdobywając certyfikat specjalizacji PADI Bermuda Triangle Diver.

Na początku sądziliśmy, że to tylko chwyt marketingowy, ale w miarę jak przechodziliśmy przez kurs oferowany przez Nurkowanie Bermudy poznaliśmy prawdziwą przyczynę katastrof statków u wybrzeży Bermudów, poznaliśmy niektóre z tajemnic, które wciąż pozostają nierozwiązane, i zyskaliśmy większe uznanie dla raf, wraków i archeologii wyspy.

Dopiero dotknęliśmy powierzchni tematu.

