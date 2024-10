Azory ogłaszają największą sieć MPA w Europie

And National Geographic Pristine Seas, which took part in the scientific explorations to establish the most important areas to protect, shares its views – along with eight marine species that characterise this mid-Atlantic attraction for divers. Fotografia by Manu San Félix

Największa sieć morskich obszarów chronionych (MPA) w Europie powstaje w środkowoatlantyckim regionie wokół Azorów, decyzja ta została podjęta przed obecną Konferencją ONZ w sprawie różnorodności biologicznej. Szczyt COP16 ma na celu ocenę postępów w realizacji globalnego celu „30×30”, jakim jest ochrona 30% planety do 2030 r.

Azory, dziewięć wysp tworzących region Portugalii, zatwierdziły ustawodawstwo mające na celu utworzenie RAMPA, Sieci Obszarów Morskich Azorów, o powierzchni 287,000 XNUMX kmXNUMX.

Piętnaście procent wód uznano za w pełni chronione, a 15% za ściśle chronione, przy czym połowy i inne rodzaje działalności wydobywczej zostały ograniczone lub zakazane.

Azory to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie płaszczki chilijskie (Mobula tarapacana) gromadzą się w dużych grupach. Wyspy te stanowią najbardziej wysuniętą na północ granicę występowania płaszczek mobulidowych na Atlantyku i na świecie (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

Ochronie zostaną poddane m.in. głębinowe koralowce, wieloryby, delfiny, rekiny, manty, różne gatunki ryb i ekosystemy kominów hydrotermalnych.

„To osiągnięcie dla Azorów, ponieważ region ten jest liderem na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym w zakresie ochrony i zarządzania istotną częścią naszej planety: morzem” – powiedział prezydent Azorów José Manuel Bolieiro, odnosząc się do tego posunięcia.

Ryba czarnoogoniasta (Serranus atricauda) żyje na dnie skalistym, od płytkiej strefy pływów do głębokości około 150 m i jest ważnym gatunkiem handlowym, którego coraz więcej ryb trafia do portów portugalskich (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

„Mamy nadzieję, że nasza decyzja zainspiruje inne regiony, które muszą działać, aby zapewnić przyszłe zdrowie planety”.

Delegaci ostatniego międzynarodowego szczytu w 30 r. postawili sobie za cel ochronę 2030% powierzchni lądu i oceanu do 2022 r., jednak po dwóch latach jedynie 8% powierzchni oceanów podlega jakiemukolwiek poziomowi ochrony, podczas gdy mniej niż 3% podlega pełnej lub wysokiej ochronie.

Sabella spallanzanii, znana również jako śródziemnomorski lub europejski robak wachlarzowy, robak piórkowy lub ołównik, pochodzi z płytkich wód północno-wschodniego Atlantyku i Morza Śródziemnego (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

Model ochrony oceanów

„W momencie, gdy negocjatorzy zbierają się w Cali w Kolumbii, aby ocenić stan ochrony przyrody, przypadek Azorów stanowi wzór ochrony oceanów, który świat może naśladować” – powiedział Enric Sala, założyciel National Geographic Pristine Seas.

„To, co jest tak niezwykłego w nowej sieci obszarów chronionych, to nie tylko jej ogromny rozmiar, ale również fakt, że tak wiele lokalnych grup współpracowało, aby ją stworzyć.

„Urzędnicy państwowi, naukowcy, przedstawiciele przemysłu i lokalni obywatele połączyli siły, aby opracować system ochrony, który sprawdzi się dla każdego.

Rekiny mako krótkopłetwe (Isurus oxyrinchus) obserwowano w 23% stacji poboru próbek pelagicznych na Azorach, jednak według klasyfikacji IUCN są one klasyfikowane jako gatunki zagrożone (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

„Biorąc pod uwagę nowe badania ujawniające, że do końca 190,000 r. potrzebujemy około 300 2030 małych morskich obszarów chronionych w regionach przybrzeżnych i 30 dużych morskich obszarów chronionych w odległych obszarach morskich, aby osiągnąć cel 30×XNUMX, cieszymy się, że Azory przyczyniają się do rozwoju świata we właściwym kierunku.

„Teraz nadszedł czas, aby inne regiony na świecie poszły w ich ślady” – powiedział Sala. „Jednak ważne jest, abyśmy nie chronili byle jakich 30%, ale właściwe 30%, aby osiągnąć największe korzyści w zakresie różnorodności biologicznej, klimatu i dostaw żywności, jakie mogą zaoferować MPA”.

Błękitny smok morski (Glaucus atlanticus) to pelagiczny nagoskrzelny, który unosi się na wodzie, wykorzystując napięcie powierzchniowe wody, aby utrzymać się do góry nogami. Poluje na inne większe organizmy pelagiczne – nawet na żeglarza portugalskiego (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

Obszar priorytetowy

W 2018 roku Pristine Seas, we współpracy z władzami regionalnymi, lokalnymi naukowcami, Instytutem Waitta, Fundacją Oceano Azul i innymi partnerami, wzięło udział w wyprawach naukowych na Azory, aby pomóc w identyfikacji obszarów priorytetowych wymagających ochrony.

Zespół składający się z międzynarodowych i krajowych naukowców oraz filmowców prowadzi badania na zlecenie rządów, które chcą wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony oceanów.

Wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia, takie jak kamery podwodne, do oceny obszarów przybrzeżnych, otwartego morza i głębin morskich, ekspedycje zdobyły nowe informacje na temat bioróżnorodności, a także wpływu działalności człowieka na te obszary.

Podczas polowania kaszaloty (Physeter macrocephalus) nurkują przez 40-50 minut, z przerwami na powierzchni wynoszącymi 10-20 minut. Zajmują drugie miejsce po wielorybie dziobowym Cuviera jako najgłębiej nurkujące zwierzę oddychające powietrzem na świecie, odnotowano je na głębokości 2,250 m (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

„Byliśmy świadkami tego, że ekosystemy morskie Azorów należą do najbardziej zróżnicowanych i dynamicznych na północnym Atlantyku” – powiedział Alan Friedlander, główny naukowiec Pristine Seas, który podobnie jak Sala brał udział w naukowej eksploracji tego obszaru.

„Unikalne położenie geograficzne archipelagu, w połączeniu z jego złożoną podwodną topografią, obejmuje góry podwodne, otwory hydrotermalne i głębinowe siedliska, które są siedliskiem unikalnych i różnorodnych społeczności biologicznych o dużej wartości przyrodniczej.

Ławica ryb spustowych (Balistes carolinensis) na wyspie Flores (Manu San Félix / National Geographic Nieskazitelne morza)

„Zdrowie i zrównoważony rozwój środowiska morskiego Azorów są kluczowe nie tylko dla lokalnych społeczności, ale także dla globalnej bioróżnorodności morskiej, stabilności klimatu i zdrowia oceanów. Ochrona tego ekosystemu jest niezbędna do zachowania jego wartości ekologicznych, ekonomicznych i kulturowych”.

Od 2008, National Geographic Nieskazitelne morza Firma twierdzi, że przeprowadziła ponad 45 wypraw na całym świecie i pomogła w utworzeniu 29 rezerwatów morskich obejmujących powierzchnię ponad 6.8 ​​miliona kilometrów kwadratowych oceanu.

