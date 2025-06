Powrót do kręgu: Znalezienie Ju-88 na Morzu Egejskim

Dwóch greckich nurków odkrywa ukryty fragment historii, dawno zaginiony dziewiczy wrak samolotu Junkers Ju-88 – ROSS J ROBERTSON opowiada historię na podstawie badań NIKALAOSA SIDIROPOULISA, który wraz z DR KIMONEM PAPADIMITRIOU dostarcza zdjęcia

„Gdy zanurzyłem się w głębiny Morza Egejskiego, wyłonił się nieomylny zarys Junkersa Ju-88, zawieszonego pode mną. Jego kadłub i rozpiętość skrzydeł leżały wdzięcznie rozciągnięte na piaszczystym dnie, kołysane przez kołyszące się kępy trawy morskiej. Przeszył mnie surrealistyczny dreszcz – Kimon i ja byliśmy pierwszymi, którzy oglądali ten wrak z bliska od ponad 80 lat!”

Nikolaos Sidiropoulos opisuje niezwykłe odkrycie siódmego takiego samolotu znalezionego w wodach greckich, tym razem u wybrzeży wyspy Psara, na głębokości zaledwie 25 m.

Podczas II wojny światowej niemiecki Junkers Ju-88 był udanym dwusilnikowym samolotem bojowym w wielu rolach. Dzięki staraniom Manolisa Roxanasa historia tego konkretnego samolotu, w tym relacja pilota znaleziona w książce Petera Taghona, była już znana – ale sam wrak długo pozostawał nieodkryty.

Junkers Ju-88, jak wygląda dzisiaj

Zagubione owce

Niepokój porucznika Gerta Winterfelda musiał być wyczuwalny, gdy 88 grudnia 4 roku pilotował swój samolot Ju-1 A13 L1943+CK na wzburzonym nocnym niebie. Misja – nalot bombowy na niskim pułapie na port w Bari we Włoszech – szybko przerodziła się w chaos.

Gdy pogoda się pogorszyła, a ogień przeciwlotniczy nasilił, załoga samolotu zdołała zrzucić bomby, choć potwierdzenie jakichkolwiek trafień okazało się niemożliwe. Dwa niemieckie samoloty zostały zestrzelone w zamieszaniu, zanim reszta Grup I i ​​III 1. Eskadry Szkolenia Operacyjnego Skrzydło 1 mogłem uciec.

Atak rozproszył rabusiów, którzy kierowali się do domu. Podczas gdy wiele samolotów wylądowało w Albanii, Winterfeld i jego załoga wykonali rozkazy i skierowali się z powrotem do swojej bazy w Elefsinie, niedaleko Aten.

Jednak gęste chmury i słaba widoczność utrudniały im postępy. Operator radiowy Unteroffizier Erwin Kielhorn wkrótce poinformował, że stracili wszelki kontakt radiowy i pozostali zależni od kompasu i nadziei na dostrzeżenie znanych punktów orientacyjnych.

Nieświadomie polecieli za daleko na wschód, przecinając Morze Egejskie bez widoku lądu. Gdy paliwo się kończyło i zdali sobie sprawę z nieuchronności, na horyzoncie pojawiła się mała wyspa. Nie mając innego wyjścia, Winterfeld postanowił porzucić samolot.

Trzy Junkersy Ju-88 nad Kretą w 1943 r. (Bundesarchiv)

Indywidualny Ju-88 (Bundesarchiv)

Szybowali nad wyspą, wystrzeliwując czerwone flary, by zasygnalizować potrzebę pomocy, zanim Winterfeld rozpoczął podejście. Przy przerywanym świetle księżyca walczył, by utrzymać Ju-88 na poziomie. Na wysokości 80 m rozkazał Kielhornowi zwolnić osłonę, ale ta gwałtownie się oderwała, uderzając w ogonpłetwa i wrzucił samolot do morza.

Cudem załoga wyszła z tego stosunkowo bez szwanku, ale fale rozbijały się o nich, gdy próbowali ewakuować samolot. Tratwa ratunkowa nie rozwinęła się, pozostawiając ich dryfujących w ciemnych wodach.

Winterfeld popłynął w stronę skalistego występu, kurczowo trzymając się nadziei. „Moje życie-kurtka nie napompował się, co ostatecznie okazało się błogosławieństwem”, wspominał. Po dotarciu na brzeg, miejscowy mężczyzna zaprowadził go do burmistrza wyspy, gdzie znalazł swojego strzelca Alfreda Raidta bezpiecznego, ale dowiedział się, że pozostała dwójka członków załogi zaginęła.

„Czterech członków załogi przeżyło katastrofę” – wspominał wyspiarz Manolis Agapousis, którego ojciec był świadkiem wydarzeń. „Dwóch popłynęło na wschód, chociaż byli blisko brzegu i powinni byli zobaczyć górę Mavri Rachi, nawet w nocy. Niestety, utonęli” – powiedział ponuro. „Pozostali dwaj dotarli na wyspę”.

Lotnicy nie mieli pojęcia, gdzie się znajdują, ale według Manolisa dostrzegli latarnię kościelną i poszli za jej światłem. Jego ojciec, biegle władający kilkoma językami, pomógł im uzyskać pomoc od lokalnego garnizonu niemieckiego.

Po znalezieniu ciał swoich towarzyszy broni, Winterfeld i Raidt wzięli udział w ich pochówku na sąsiedniej wyspie Chios, po czym wrócili do swojej jednostki.

Nurkowanie rozpoznawcze

Nikolaos i Kimon z Underwater Survey Team (UST), grupy wolontariuszy zajmujących się badaniem wraków statków i pasjonatów z Grecji, odwiedzili na początku tego roku wyspę Psara w ramach realizacji telewizyjnego filmu dokumentalnego pt. Thalatta – Sekrety Morza Egejskiego gdy usłyszeli pogłoski o katastrofie lokalnego samolotu.

Spostrzeżenia Manolisa, obok cennych informacji od lokalnego rybaka Spirosa Louloudiasa, okazały się kluczowe. Spiros wspominał, że przerwał wyprawy wędkarskie w określonym rejonie w latach 1970., gdy jego sprzęt został uwikłany. Pomogło to Nikolaosowi i Kimonowi ustalić współrzędne, które pokrywały się z zaznaczonym obszarem niebezpiecznym na mapach morskich.

Uzbrojeni w tę wiedzę przygotowali się do nurkowania rozpoznawczego, mając nadzieję na udokumentowanie wraku i stworzenie szczegółowego fotogrametrycznego modelu 3D.

„Samolot jest zadziwiająco dobrze zachowany, chociaż część ogonowa została oderwana” – wspomina Nikolaos. „Teraz leży odwrócony i zwrócony w złym kierunku na szczycie kadłuba, bez wątpienia przeciągnięty tam przez sieci rybackie.

„Fragmenty tych sieci przyczepione są do niemal nienaruszonych stateczników poziomych, co stanowi wyraźny dowód niezamierzonego naruszenia wraku.

Sekcja ogonowa

„Kimon i ja okrążyliśmy uszkodzoną sekcję ogonową, każdy z nas podziwiając niesamowity widok. Zajrzałem przez otwarty właz i dostrzegłem schowane koło ogonowe i jego mechanizm. Dalej, resztki punktu mocowania steru wzbudziły moją ciekawość, wraz z otworami na paliwo do wyrzucania, osadzonymi we wzmocnionej płozie.

„Widok kadłuba z punktu pęknięcia, patrząc do przodu, ujawnił żebra konstrukcyjne ukryte teraz pod żywą tkaniną morskiego wzrostu. Wewnątrz kuliste butle tlenowe – prawdopodobnie wciąż pod ciśnieniem – pozostały bezpiecznie przymocowane na miejscu, rzadki widok w przypadku Ju-88, który zazwyczaj miał cylindryczne butle.

„Również widoczny był otwarty właz prowadzący do tylnej komory bombowej, z której ładunek dawno temu zrzucono nad Włochami”.

Wewnątrz kadłuba

Oba silniki Jumo 211 pozostają zamontowane, choć drewniane śmigła dawno już się rozpadły. „Jeden silnik, bez osłony, odsłonił wskaźniki ciśnienia oleju i temperatury, które kiedyś były niezbędne dla załogi, ale teraz są nieprzezroczyste.

„Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że pilot zerka przez ramię na te same wskaźniki w kokpicie, licząc na to, że dzięki nim przeżyje.

Silnik portowy Junkersa Ju-88

Widok z boku silnika, który stracił osłonę

Silnik portowy

„Kiedy się zbliżyliśmy, zauważyłem pod spodem zwinięte podwozie portu skrzydło, a opona jest dziwnie nienaruszona, jakby wciąż trzymała powietrze.

„Kokpit, którego daszek dawno zniknął, odsłonił fotel pilota z charakterystyczną długą szyją zaprojektowaną do ochrony przed pociskami. Pozycje pozostałych trzech członków załogi są nadal widoczne, chociaż duża część kokpitu uległa rozpadowi, pozostawiając jedynie fragmenty instrumentów i wskaźników.

Kokpit

Widok z boku kokpitu

„Wyobraziłem sobie załogę stłoczoną w tej ciasnej przestrzeni, ogarniętą rozpaczą, lecącą nad Morzem Egejskim, zagubioną i z brakiem paliwa”.

Chwila zachwytu

Unosząc się nad wrakiem, Nikolaos i Kimon dzielili cichą chwilę podziwu. „Teraz otulony cienką warstwą zielonych alg i będący domem dla tętniącego życiem życia morskiego, ten samolot kiedyś dumnie szybował po niebie, a jego załoga walczyła z Aliantami – ale oni również mieli swoich przyjaciół, rodziny, marzenia i aspiracje.

„Choć ich losy były znane, ich historia pozostawała niekompletna – aż do teraz. Po dziesięcioleciach zaginięcia w historii, ich samolot leżał przed nami i w końcu cała historia mogła zostać opowiedziana, czekając tylko na nasz powrót na powierzchnię”.

W końcu każda zagubiona owca zasługuje na to, żeby ją odnaleźć.

Kolekcja Zespół badań podwodnych dziękujemy Manolisowi Agapousisowi za podzielenie się historią swojego ojca, Manolisowi Roxanasowi za podanie danych identyfikacyjnych samolotu i załogi, Spyrosowi Louloudiasowi za wskazanie lokalizacji oraz Thomasowi Panagiotopoulosowi, kapitanowi statku wsparcia Arctic. Zeznania pilota znaleziono w książce La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Tom 2 przez Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS jest pasjonatem nurkowania i współzałożycielem UST. Zaczął nurkować w 2002 r., zdobywając różne certyfikaty, w tym TecRec 50, i prowadzi badania archiwalne dotyczące wraków statków, pisze artykuły, wykłady i tworzy filmy dokumentalne, aby promować historię i znaczenie dziedzictwa morskiego. ROSS J ROBERTSON, zaawansowany nurek Open Water i Nitrox, jest autorem i edukatorem, który interesuje się wrakami statków na Morzu Egejskim i grecką historią II wojny światowej. Łączy te elementy w licznych magazyn i artykułów prasowych, jest także kuratorem witryny Historie z II wojny światowej

