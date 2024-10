Ustica: klejnot nurkowania Sycylii

PLIK FAKTÓW

Ceny w Nurkowanie z Orką w Ustice start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Mistrz nurkowania and equipment rental are available.

Opona Sogni Nel Blue hotel oferuje pokoje na 2-30 nocy – dwudniowy pobyt kosztuje od 160 euro za pokój (dla dwóch osób), wliczając transfery do i z portu.

Loty do Palermo są dostępne z większości lotnisk w Londynie. Podróż trwa mniej niż trzy godziny, a jej cena zaczyna się od 56 funtów w obie strony (Ryanair). Linie Wolności oferuje rejs wodolotem z portu w Palermo do Usticy w cenie od 24 do 37 euro za rejs.