Freediver: Głębiej w świat Molchanova

Filmy o nurkowaniu swobodnym, niezależnie od tego, czy są dokumentalne, czy fabularne, okazały się zaskakująco popularne wśród widzów w ostatnich latach. Netflix cieszył się pewnymi satysfakcjonującymi wynikami oglądalności – nie wspominając o pozwie.

Mają tendencję do posiadania mało pomysłowych nazw – Najgłębszy oddech, jeden oddech, bez ograniczeń, wstrzymaj oddech – więc łatwo może się pomylić w pamięci. Ale ludzie wydają się być zafascynowani jednomyślnymi próbami sportowców wodnych, by rozciągnąć granice ludzkiego ciała, jednocześnie zdając sobie sprawę, że potencjalna tragedia czyha na końcu każdej linii spadkowej.

Najnowsza część ma się ukazać na jednej ze słabiej obleganych platform cyfrowych, Paramount+, ale była długo oczekiwana, ponieważ opowiada o niekwestionowanym królu tego sportu, rosyjskim skoczku do wody Aleksieju Mołczanowie.

Plakat (Paramount Pictures)

Podczas gdy filmy o nurkowaniu swobodnym zazwyczaj skupiają się na próbie pobicia rekordu świata – i nie sądzę, żeby przeciętnego widza obchodziło, czy będzie to w płetwach ze zmienną masą ciała, w zanurzeniu swobodnym czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie – w tym filmie zaskakujący jest fakt, że Molchanov stawia sobie za cel pobicie wszystkich światowych rekordów głębokości w ciągu roku.

Miłośnicy nurkowania swobodnego i miłośnicy tego sportu doskonale wiedzą, czy udało mu się wykonać aim, czy nie, ale większość widzów nie, więc jest to całkiem niezła, schludna intryga.

Molchanov po nurkowaniu (Paramount Pictures)

Mogą nawet nie być świadomi, że Molchanov żyje i ma się dobrze, ale tragiczny element jest w każdym razie wpleciony w to i nie ma nagrody za zgadywanie, że leży to w relacji Aleksieja z jego fenomenalną matką. Natalya Molchanova rządziła kobiecym freedivingiem aż do swojej śmierci w 2015 r., podczas gdy dla niej powinno to być 40-metrowe nurkowanie rekreacyjne.

Nurkowanie swobodne ma tendencję do balansowania między aspektem praktycznym a duchowym, a scena przygotowawcza wzbudziła we mnie obawy, że produkcja może skupiać się na eksploracji tajemnic głębin, które znajdują odzwierciedlenie w psychice człowieka itp.

Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy – to radosny, oparty na faktach dokument, którego celem jest zapewnienie wglądu w życie elitarnego sportowca. Molchanov mierzy się nie tylko z fizycznymi i psychicznymi wyzwaniami, które wiążą się z tym sportem, ale także z takimi praktycznymi problemami, jak uniemożliwienie mu występów na arenie międzynarodowej jako Rosjaninowi z powodu nielegalnej inwazji kraju na Ukrainę.

Mężczyzna w złotym garniturze (Paramount Pictures)

Freediver udaje mu się uczynić swoją gwiazdę bardziej dostępną. Spotykamy go w zeszłym roku, w wieku 36 lat, z głową w zbiorniku, podczas gdy fizjolog go monitoruje. Jest ostrożna i chce, żeby odpoczywał, podczas gdy on jest zdeterminowany, żeby zrobić więcej i wie, że może użyć uroku i determinacji, aby zwyciężyć. Jest dzień przed próbą pobicia rekordu na Bonaire.

Poznajemy jego żonę Elenę: „Zawsze jestem przerażona” – mówi o jego pracy. Dowiadujemy się, że był cudownym dzieckiem pływania od czwartego roku życia. Matka Natalia, która w swoim czasie pobiła 41 rekordów świata, była jego trenerką od samego początku, a ich więź była tak głęboka, jak to tylko możliwe.

Natalia Molczanowa (Paramount Pictures)

Ona i jego ojciec rozstali się dawno temu – to trauma popchnęła ją do nurkowania swobodnego. Ojciec Oleg jest obecny, aby przedstawić swoje poglądy.

Aleksiej, który wyraża chęć kontynuowania dziedzictwa swojej matki, świętuje swoje triumfy ciastem i lodami podczas podróży po całym świecie, raz po raz demonstrując swoje nadludzkie zdolności.

Ojciec i syn (Paramount Pictures)

Podczas zawodów Vertical Blue Williama Trubridge'a na Bahamach celem Molchanova jest pobicie długo chronionego rekordu organizatora w wyścigu na dystansie 102 m bez płetw.

Uczestnicy z Rosji nie byli mile widziani w poprzednim roku, co, jak się przypuszcza, osobiście odpowiadało Trubridge’owi, ale teraz Molchanovowi pozwolono uczestniczyć pod neutralną flagą – chciałbym wiedzieć więcej, co to oznacza. Sugeruje się, że chce zemsty.

Dramatyczny moment związany z tą kwestią pojawia się później w filmie i wskazuje, że nawet u szczytu swoich możliwości, pożary, które przyczyniły się do ustanowienia przez niego rekordu, mogą ustąpić miejsca innym priorytetom w życiu.

Jak mówi reżyser i scenarzysta Michael John Warren: „Równowaga między umysłem, ciałem i elementami ziemskimi jest esencją nurkowania swobodnego. Nikt nie rozumie tego połączenia lepiej niż doświadczony nurek swobodny. Ale czasami zapominają".

To bardzo udany dokument zawierający podwodne ujęcia, które są pięknie nakręcone, ale nie mogą przejąć kontroli nad obserwacją człowieka. Z mnóstwem fascynujących historycznych ujęć, Molchanov jest w nim bardziej skupiony, a jednocześnie sprawia wrażenie człowieka odizolowanego przez swoje wyjątkowe umiejętności.

Król głębin (Paramount Pictures)

Jestem pewien, że nie opowiada całej historii i nie jest to film, który wstrząśnie twoim światem do głębi, ale jeśli masz do niego dostęp, Paramount + uznasz, że jest to niezwykle warte obejrzenia. Wychodzi 7 grudnia.

