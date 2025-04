Uchatki? Nie ma czegoś takiego!

PIERRE CONSTANT jest wkurzony przez ludzi, którzy uparcie wierzą, że uchatki są w jakimkolwiek sensie fokami. Proszę, pozwólcie mu wyjaśnić sprawę za pomocą jego fotografii

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s trening in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Po zakończeniu zajęć akademickich, podczas których zajęcia prowadziły autorytety naukowe, a uczestnicy poświęcili wiele godzin na samodzielną naukę w bibliotece naukowej, przystąpili do czterogodzinnego egzaminu końcowego, który miał sprawdzić naszą nabytą wiedzę.

Zdobycie tej licencji wiązało się z otrzymaniem pożądanej licencji przewodnika przyrodniczego, co pozwalało nam oficjalnie pracować na statkach wycieczkowych i żaglówkach w parku, który od 1978 r. znajduje się na Liście światowego dziedzictwa.

W zależności od tego, gdzie na archipelagu się udałeś, jakie wyspy i miejsca odwiedziłeś, zawsze zachwycające było oglądanie kolonii endemicznych lwów morskich z Galapagos (Zalophus wollebaeki) leniwie wygrzewając się w słońcu na plażach o białym, zielonym, czerwonym lub czarnym piasku.

Lwy morskie Galapagos (Zalophus wollebaeki) na plaży, Espanola Is

Lwy morskie z Galapagos z bliska, Isabela Is

W niektórych miejscach na zachód od wyspy Santiago lub Isabela, narażonych na wypiętrzanie się zimnego Prądu Cromwella, można spotkać także inny gatunek: galapagoskiego lwa morskiego (Arctocephalus galapagoensis). Jego przodek Arctocefal australijski migrowały z Antarktydy wzdłuż wybrzeży Chile i Peru znanym Prądem Humboldta.

Lew morski z Galapagos (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Szczeniak lwa morskiego z Galapagos, Santiago Is

Za każdym razem, gdy słyszałem, jak ludzie nazywają te ssaki „fokami” lub nawet „uchatkami”, czułem się co najwyżej pobudzony, a w najgorszym razie zirytowany. Postawiłem sobie za punkt honoru systematyczne wyjaśnianie odwiedzającym różnic między foką a lwem morskim.

Niektórzy uparci turyści, przekonani, że wiedzą lepiej, odmówili zakupu lub uznali, że zwierzęta te muszą być fokami, ponieważ „zawsze tak je nazywano”.

Rodzina płetwonogich

Zarówno foki, jak i lwy morskie są płetwonogimi, zróżnicowaną grupą półwodnych ssaków morskich, niegdyś powszechnie znanych jako foki bezuszne (lub prawdziwe) i uchatki.

Prawdziwe foki należą do Fokowate rodziny, podczas gdy lwy morskie należą do Uchatkowate rodzina, która ma dwie odrębne podrodziny: Arctocefalinae, z dwoma rodzajami i Otariny, który ma pięć. Morsy arktyczne należą do innej rodziny, Odobenidae.

Mors (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the California sea-lion (Zalophus kalifornijski), przodek lwa morskiego z Galapagos i lwa morskiego Stellera (Eumetopias jubatus) Arktyki.

Z drugiej strony foki pochodzą głównie z półkuli północnej – poza słoniem morskim południowym (Mirounga Leonina), foka krabojad (Lobodon carcinophaga), pieczęć Weddella (Leptonychotes weddellii) i lampart morski (Leptonia hydrurgi), znany na Antarktydzie i zaciekły drapieżnik polujący na pingwiny.

Dwa lwy morskie z Nowej Zelandii (Phocarctos hookeri), półwysep Otago

Główne różnice między fokami a lwami morskimi? Foki mają okrągłe oczy i spiczasty nos, niewidoczne uszy i pełzają na brzuchu w celu poruszania się.

Lwy morskie mają migdałowe oczy, kwadratowy pysk, zewnętrzne (rurkowate) uszy i mogą poruszać się do przodu na przednich płetwach. Płetwy te pomagają im również stać prosto od brzucha w górę, jakby używały pary kul.

To, co ludzie powszechnie nazywają foką futrzaną, jest zatem błędne, ponieważ są to w rzeczywistości „futrzane lwy morskie”. Mają tak zwane grube, podwójne futro, ale także wszystkie cechy lwa morskiego, chociaż są mniejsze i mają wyraźnie bardziej spiczasty nos.

Futro lwów morskich

Kurs Uchatkowate lwy morskie Arctocefalinae podrodzina obejmuje dwa rodzaje: Arctocefal, lub lew morski południowy (istnieje osiem gatunków) i Kalorhinus, północny lew morski. Jedyny gatunek tego ostatniego, Wieloryb brodaty, znajduje się w Oceanie Arktycznym.

Cała ósemka Arctocefal gatunki te pochodzą z Antarktydy, z czasów, gdy warunki życia nie były tak ekstremalne i polarne jak obecnie.

Wywołało to specjację, gdy różne grupy pierwotnych południowoamerykańskich lwów morskich (Arctocefal australijski) migrowali na północ w poszukiwaniu lepszego środowiska.

Wykorzystali prądy morskie płynące na północ: Humboldta dla Juana Fernandeza (Arctocephalus philippi) i lwy morskie z Galapagos lub lwy morskie z Benguelli w przypadku lwów morskich z Przylądka (Arctocephalus pusillus).

Uchatki futerkowe przylądkowe (Arctocephalus pusillus), kolonia Cape Cross w Namibii

Lwy morskie z przylądka na plaży w Namibii.

Australijski (Arctocephalus pusillus doriferus) i nowozelandzkie lwy morskie (Arctocephalus forsteri) podążali podobnymi trasami, aby dotrzeć do miejsc docelowych wskazanych przez ich nazwy.

Nowozelandzka kolonia lwów morskich, Kaikoura, Wyspy Południowe

Więc następnym razem, gdy usłyszysz kogoś mówiącego o fokach, koniecznie poinformuj go o właściwym nazewnictwie, ponieważ stare jest przestarzałe i mylące. Uprzyjemnisz mi dzień!

Pierre Constant napisał trzy książki poświęcone Galapagos: Wyspy Galapagos – przewodnik po historii naturalnej (2010, 9. edycja, Airphoto International, Hongkong) Życie morskie Galapagos – przewodnik nurka po rybach, wielorybach, delfinach i bezkręgowcach morskich (2007, wydanie 3, Calao Life, Paryż) Archipelag Galapagos (1994, wydanie 3., Paryż) w języku francuskim. Odwiedź jego stronę lub zamów przez e-mail calaolife@yahoo.com lub .

Również Pierre Constant na Divernet: Nurkowanie w dalekim zachodzie Kuby, NORONHA: ATLANTYCKIE MIEJSCE NURKOWANIA, NURKOWANIE W LIFOU, SKAMIENNYM ATOLU, FLORES, BRAMA DO KOMODO, DZWONY PIEKŁA I INNE SPECJALNE ATRAKCJE JASKIŃ JUKATANU, VANUATU POZA COOLIDGE i WYCIECZKA NURKOWA: Z MUSANDAM DO MUSKATU