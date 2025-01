Uzyskanie szerszego obrazu w Wakatobi

Uchwycenie prawdziwego zakresu raf Wakatobi za pomocą zdjęć szerokokątnych

Nie można zaprzeczyć urokowi fotografowania nieuchwytnego życia morskiego, które kryje się w zakamarkach rafy koralowej. Jednak zbyt często fotografowie, którzy przyjeżdżają do Wakatobi, ryzykują, że tak bardzo skupią się na dokumentowaniu małych szczegółów, że w końcu przegapią cały obraz. To właśnie te panoramiczne sceny raf koralowych pokazują prawdziwy zasięg i jakość miejsca docelowego, a najlepszym sposobem na ich stworzenie jest dodanie do miksu obrazowania technik fotografowania panoramicznego szerokiego i superszerokiego.

Para nurków płynie wzdłuż krawędzi urwiska w Wakatobi. Aby uchwycić obraz, zatrzymałem się nad nimi na głębokości 3.6 m/12 stóp. Ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek., obiektyw Tokina 10-17 mm ustawiony na 10 mm, przysłona F/5.6, dwa aparaty Sea & Sea YS-250 ustawione na połowę i ćwierć mocy.

Odbyłem kilka podróży do Indonezji Ośrodek nurkowy Wakatobit, mogę zaświadczyć, że fotograf mógłby spędzić tu tygodnie, zapełniając kartę pamięci po karcie spektakularnymi portretami życia morskiego i zdjęciami makro, nigdy nie wyczerpując unikalnego materiału tematycznego. Ale to tylko połowa historii. Aby uchwycić całe piękno tego miejsca, musisz skupić się na szerszym obrazie.

Idealne ustawienie obrazu

Ośrodek Wakatobi otoczony jest przez jedne z najbardziej dziewiczych raf koralowych na świecie i to nie przypadek. Przełomowy program ochrony morza prowadzony przez kurort finansuje prywatny rezerwat morski chroniący około 20 kilometrów rafy. Dowody ich proaktywnych wysiłków na rzecz ochrony są łatwo widoczne w żywotności raf.

Ujęcia takie jak ten nurek przelatujący nad ogromnym koralowcem stołowym (na wysokości 9.1 m) mówią, jak wspaniale jest być na widowni. Aby uchwycić obraz, ustawienia aparatu obejmowały: ISO 30, czas otwarcia migawki 200/1 sek., z moim obiektywem typu rybie oko Tokina 160-10 mm ustawionym na 17 mm, przysłona F/12. Aby oświetlenie wyglądało naturalnie, użyto zarówno lamp błyskowych Sea & Sea YS-7.1 ustawiony na połowę mocy.

Oprócz tego, że podwodny teren Wakatobi jest w niemal nieskazitelnym stanie, charakteryzuje się dramatyczną topografią. Znajdują się tu strome zbocza raf i pionowe ściany wznoszące się na kilka metrów od powierzchni, podwodne grzbiety i góry podwodne wystające z głębin, których szczyty wznoszą się na skąpanych w słońcu płyciznach. Dodaj do tego doskonałą przejrzystość wody i mnóstwo światła otoczenia, a otrzymasz idealne warunki do fotografowania szerokokątnego, aby zaprezentować te widoki z żywymi szczegółami.

Zapalanie róży

W miejscu nurkowym Wakatobi Roma jest tam gigantyczna formacja koralowa zwinięta w kształt „róży” ze względu na jej oczywisty kształt, gdy patrzy się na nią z góry. Uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie obiektywu typu rybie oko i fotografowanie przy użyciu wyłącznie światła otoczenia, ponieważ było go pod dostatkiem. Użycie lamp błyskowych posłużyłoby jedynie do oświetlenia niewielkiej ilości cząstek w kolumnie wody między koralem a mną.

Gigantyczna formacja koralowa zwoju nazywana „różą” w miejscu nurkowym Roma w Wakatobi znajduje się na głębokości 18.3 m/60 stóp. Aby uzyskać ekspozycję, ustawienia aparatu zostały ustawione następująco: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek. Obiektyw, Tokina 10-17 mm typu rybie oko ustawione na 10 mm, przysłona F/5.6, poleganie wyłącznie na dostępnym świetle, bez lamp błyskowych.

Ponieważ na rafie nie ma prostych linii, beczkowate zniekształcenie tworzone przez optykę rybiego oka rzadko stanowi problem. W rzeczywistości jest odwrotnie, ponieważ zniekształcenie może nadać obiektowi odrobinę dramatyzmu. Aby przekazać poczucie skali, umieściłem modelkę trzy stopy nad koralem.

Wprowadź tło

Prawie wszyscy, których znam, używają konfiguracji z podwójnym stroboskopem. Choć jest to niezbędne do równomiernego oświetlenia obiektu na pierwszym planie, podczas fotografowania szerokokątnego wiele osób zapomina pomyśleć o tle. Jeśli chodzi o tropiki, nic nie mówi lepiej niż zrównoważenie światła otoczenia z własnym oświetleniem, aby nadać mu zachęcający, piękny, niebieski urok.

Jestem zwolennikiem fotografowania ręcznego, włączając w to stroboskop. W Wakatobi moja moc stroboskopowa rzadko była ustawiona powyżej 3/4 mocy, częściej ustawienia wahały się od jednej czwartej do połowy mocy.

Na głębokości 12.2 m/40 stóp. do uchwycenia tej kolorowej kolekcji gąbek i miękkich koralowców wybieram następujące ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/160 s, obiektyw Tokina 10-17mm ustawiony na 12mm, przysłona F/6.3, podwójny zestaw Sea & Sea YS-250 nieco powyżej połowy mocy.

Moja strategia zawsze zaczyna się od zrobienia zdjęcia, wiedząc, gdzie znajduje się słońce, obserwując, gdzie naturalne światło przechodzi z jasnego do ciemnego, i odczytując mierniki światła otoczenia przez obiektyw w każdym punkcie. Dzięki temu mogę ustalić linię bazową dla wartości przysłony. Następnie mogę rozpocząć pracę nad jak najlepszym uchwyceniem błękitu wody w tle.

Na przykład w miejscu zwanym Rozkosz Lorenza znalazłem bardzo duży, piękny wachlarz z Morza Czerwonego umieszczony pod ścianą, na wysokości 110 metrów. Na tej głębokości oświetlenie otoczenia było nadal całkiem dobre, co pozwoliło mi pozostać przy czułości ISO 200 i odczytach miernika w zakresie od f4.5 do f5.6. Podnieś czułość ISO do 400, a będzie to prawie f/8 i już. Kiedy już ustawiłem odpowiednie wartości przysłony, aby uchwycić idealny błękit wody, ponownie skierowałem swoją uwagę na rafę.

Na głębokości 33.5 m/110 stóp ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/80 s, obiektyw Tokina 10–17 mm ustawiony na 10 mm, przysłona F/7.1, dwa obiektywy Sea & Sea YS-250 ustawiane ręcznie z prawym stroboskopem pomiędzy połowa i czwarta mocy, lewy stroboskop z połową mocy.

Na tej głębokości wachlarz był bardziej ciemnobordowy niż czerwony, co chciałem wydobyć, a także dodać do sceny nurka, aby dać pewną skalę jego wielkości. Aby zachować światło otoczenia, nieznacznie skróciłem czas otwarcia migawki do 1/80 s do wartości przysłony f7.1 (plus minus pół stopnia), aby zachować wystarczającą głębię ostrości zarówno dla wentylatora, jak i nurka.

Innym przykładem fotografowania na głębokości jest to zdjęcie (po lewej) nurka za bardzo dużym miękkim koralem na głębokości 36.6 m/120 stóp. wzdłuż ściany. Ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/80 sek., obiektyw Tokina 10-17 mm ustawiony na 10 mm, przysłona F/7.1, dwa aparaty Sea & Sea YS-250 ustawione ręcznie między połową a pełną mocą. Na zdjęciu obok (nurek przepływający obok dużej gąbki beczkowatej na głębokości 16.8 m/55 stóp) udało mi się uzyskać podobne rezultaty przy tym samym ISO 200, ale zwiększając czas otwarcia migawki do 1/125 sek., jednocześnie zmniejszając zarówno przysłonę o stopień do F/6.3, jak i moc wyjściową moich aparatów Sea & Sea YS-250 do połowy mocy.

Cały ten proces może wydawać się nieco zbyt metodyczny, ale pamiętaj, że w przeciwieństwie do ryby, rafa nigdzie się nie wybiera. Masz wystarczająco dużo czasu, aby przejrzeć wyniki i wprowadzić subtelne poprawki potrzebne do wyregulowania oświetlenia i kompozycji. Ponieważ ekrany LCD nie zawsze pokazują całą historię, zawsze porównuję odtwarzany obraz z histogramem aparatu.

Dodawanie tematu

Dołączenie tematu życia morskiego dodaje skali i efektu obrazom szerokokątnym. Kluczem jest znalezienie tematu, który jest jednocześnie interesujący i przystępny. Odkryłem, że mątwy Broadclub żyjące na rafach w Wakatobi mogą być bardzo tolerancyjne w stosunku do nurków. Pod warunkiem, że ruchy będą powolne i przemyślane; mogą pozwolić ci podejść całkiem blisko, aby zrobić zdjęcia.

Znaleźliśmy tę współpracującą mątwę Broadclub podczas nurkowania przy ścianie na głębokości 12.2 m/40 stóp. Ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek., obiektyw Tokina 10-17 mm ustawiony na 13 mm, przysłona F/8.0, dwa aparaty Sea i Sea YS-250 ustawione ręcznie między połową a pełną mocą.

Umieszczenie osoby na zdjęciu szerokokątnym nie tylko zwiększa zainteresowanie — ponieważ ludzie uważają, że inni ludzie są interesujący — ale także stwarza większe możliwości opowiedzenia historii. Zamiast po prostu pływać po kadrze, poproś modela o zaangażowanie się w jakiś element sceny.

Jeśli współpracujesz z innym fotografem, prostym trikiem jest zrobienie mu zdjęcia podczas robienia zdjęcia. A jeśli fotografuje on również szerokokątnym obiektywem, prawdopodobnie robi to samo, co ty. Podczas używania obiektywów typu rybie oko na ludziach, zniekształcenie pola obiektywu w zakresie 10–11 mm może czasami wydawać się nieco zbyt duże. Uważam to za szczególnie prawdziwe, gdy w kadrze znajduje się również zwierzę morskie. W takich momentach często trochę się oddalam, faworyzując zakres zoomu 13–17 mm.

Aby podnieść stawkę jeszcze bardziej, jeśli twój obiekt nadal współpracuje, możesz zmienić pozycję i pozwolić innemu nurkowi powoli wejść w miejsce, które właśnie opuściłeś, aby stworzyć portret interakcji morskiej. Utrzymywanie powolnych i rozważnych ruchów, aby uniknąć niepokoju u obiektu, da ci więcej czasu i okazji do zrobienia zdjęć, niż próba szybkiego przechodzenia przez to. Ćwiczenie odrobiny dyscypliny się opłaca.

Głębokość 7.62 m/25 stóp. Ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek., obiektyw Tokina 10-17 mm ustawiony na 17 mm, przysłona F/8. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia ryby na pierwszym planie będzie silnie odbijająca, moc lampy błyskowej została zmniejszona do około jednej czwartej mocy w obu Sea i Sea YS-250.

Ławica ryb doda dużo życia Twoim szerokim kątom, ale mogą to być również ostrożne obiekty, co będzie wymagało wcześniejszego przewidzenia strzału, zanim on nastąpi. W tym przypadku ponownie sugeruję zastosowanie tej samej strategii, której używam przy wykonywaniu ogólnych zdjęć pejzaży morskich; dokonaj odczytów liczników, gdy tylko znajdziesz się na głębokości. Umożliwi to ustalenie linii bazowej dla wartości przysłony w oparciu o otaczający poziom światła otoczenia, a następnie będziesz gotowy, gdy ławica grubookiego, papugowatych, barakud lub nietoperzów pojawi się na scenie i znajdzie się w zasięgu.

Skoncentruj się na życiu morskim

Po zrobieniu kilku wspaniałych panoram raf możesz skierować swoją uwagę na życie morskie. Podczas nurkowania w Roma natknąłem się na parę dużych ośmiornic w czymś, co wyglądało na toczący się spór terytorialny, ponieważ obie przyjmowały wyprostowaną postawę w odległości dwóch stóp od siebie.

Dwie jednodniowe ośmiornice razem. W przypadku tej jednodniowej ośmiornicy na głębokości 9 m/30 stóp, ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek., obiektyw Tokina 10-17 mm ustawiony na 17 mm, przysłona F/8.0, dwa aparaty Sea i Sea YS-250 ręcznie ustawione na ćwierć mocy.

Woda była czysta, a światło otoczenia wystarczające, aby pokazać zarówno żywość ośmiornicy na pierwszym planie, jak i widok poza nim. Potrzebne było tylko delikatne oświetlenie stroboskopowe, ponieważ odległość robocza między obiektywem a obiektem wynosiła mniej niż stopę.

Rafa koralowa Wakatobi to świetne miejsce nie tylko do robienia zdjęć szerokokątnych, ale także do obserwacji szerokiej gamy dużych i małych stworzeń morskich. Na głębokości 24.3 m/80 stóp miałem jednego z zielonych żółwi zamieszkujących to miejsce, który płynął wzdłuż ściany. Do uchwycenia zdjęć, ustawienia aparatu: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/125 sek., Nikonos R-UW 13 mm, przysłona F/6.7, dwa obiektywy Retra Prime ustawione ręcznie na połowę mocy.

Oprócz obsługi nurków rekreacyjnych na nitroksie, Wakatobi jest dobrze przygotowany do obsługi nurków korzystających z rebreatherów, w tym grup liczących nawet 20 osób; coś wartego rozważenia, biorąc pod uwagę tak niewyczerpane bogactwo tematów do nakręcenia.

Oprócz obsługi nurków rekreacyjnych na nitroksie, Wakatobi Dive Resort jest dobrze przygotowany do obsługi nurków korzystających z rebreatherów, w tym grup liczących nawet 20 osób. Jest to coś, co zdecydowanie warto rozważyć, biorąc pod uwagę tak niewyczerpane bogactwo tematów do fotografowania.

Podsumowując, dzięki wspaniałemu połączeniu pięknych raf, spadków i wyjątkowych okazów życia morskiego, a także elastycznym usługom nurkowym i możliwościom wyboru, Wakatobi jest rajem dla fotografów, którzy chcą tu robić wszystko – od doskonalenia umiejętności po dodawanie nowych, ekscytujących obrazów – szerokokątnych, makro lub obu – do swojej biblioteki zdjęć.

Aby dowiedzieć się więcej o Wakatobi, odwiedź stronę Witryna Wakatobi lub Wakatobi Dive Resort's strona z blogiem, Wakatobi Pływ.