Ukryty świat łąk trawy morskiej Wakatobi

Wakatobi's House Reef zyskało reputację jednego z najlepszych miejsc do nurkowania z brzegu na świecie. Ten rozległy ogród koralowy, który znajduje się zaledwie krótki odcinek od plaży, rozciąga się na ponad trzy mile i oferuje niezliczone godziny przygód nurkowych i snorkelingowych. Ale jest jeszcze jeden wymiar tego miejsca, którego nie można przegapić, a leży jeszcze bliżej brzegu.

Tuż przy plaży, od linii odpływu do krawędzi rafy, rozciąga się pas zieleni. To królestwo trawy morskiej i choć na pierwszy rzut oka może wyglądać jak kępka nieskoszonej trawy na trawniku przed domem, czyli „wodorosty”, w rzeczywistości jest to odrębny i fascynujący ekosystem pełen szerokiej gamy stworzeń czekających na odkrycie.

Inny rodzaj trawy

Chociaż powszechnie przyjmuje się, że życie pochodzi z oceanu i przeniosło się na ląd, trawy morskie najwyraźniej w pewnym momencie zrobiły zwrot o 100 stopni. Począwszy od około 60 milionów lat temu trawy rosnące na lądzie zaczęły przystosowywać się do słonej wody i rozprzestrzeniły się na przybrzeżne płycizny. Obecnie około XNUMX gatunków traw morskich występujących na całym świecie nadal ma więcej wspólnego ze swoimi kuzynami lądowymi, takimi jak glony i inna roślinność morska. Podobnie jak trawy lądowe, są one zależne od światła słonecznego, aby odżywiać się poprzez fotosyntezę i zapuszczają korzenie, które czerpią składniki odżywcze z ziemi, a nie z otaczającej wody. Są to prawdziwe rośliny kwitnące, uwalniające pyłki i nasiona, które dryfują z prądami. Jedną cechą, która została utracona podczas migracji z powrotem do morza, była potrzeba grubej łodygi, aby przeciwdziałać siłom grawitacji, ponieważ źdźbła trawy morskiej są prawie neutralne pod względem wyporności. Zdolność źdźbeł do płynięcia z prądem tworzy hipnotyzujące falowania, które często napotykamy, pływając po łące trawy morskiej.

Snorkeling wśród trawy morskiej w Wakatobi

Trawy morskie potrzebują obfitego światła słonecznego i dna morskiego wystarczająco miękkiego, aby mogły się zakorzenić, dlatego w miejscach takich jak Wakatobi można je znaleźć wyłącznie na płytkich, osadowych równinach między brzegiem a rafą. Tutaj często tworzą rozległe łąki, rozciągające się od linii odpływu do twardego podłoża, które wyznacza początek rafy, lub sięgające głębokości 3-4 metrów. Zbyt często osoby nurkujące z rurką i nurkowie pomijają te łąki, ponieważ… płetwa drogę na rafę. Ci, którzy znają się na rzeczy, zwrócą jednak większą uwagę na pas trawy między brzegiem a rafą, ponieważ łąki te tworzą bogaty i zróżnicowany ekosystem, równie ważny dla ekosystemu morskiego Wakatobi, co nadmorskie lasy namorzynowe i rafy koralowe tego obszaru.

Szkółka Near Shore

Łąka trawy morskiej to coś więcej niż tylko kępa podwodnych chwastów. Rośliny te stanowią fundament bogatego ekosystemu, który zapewnia pożywienie i schronienie dla różnorodnej flory i fauny wodnej. Łąki trawy morskiej w Wakatobi tworzą zróżnicowaną sieć pokarmową na kilka różnych sposobów. Niektóre zwierzęta, takie jak żółwie zielone, często spotykane na płyciznach wokół kurortu, żywią się bezpośrednio żywymi liśćmi. Ale nawet jeśli nie są całkowicie zjadane, liście trawy morskiej przynoszą korzyści ekosystemowi. Wiele składników odżywczych wchłanianych z dna morskiego uwalnia się do toni wodnej, gdzie stają się dostępne dla małych organizmów filtrujących. Trawy morskie są również siedliskiem dla dodatkowych roślin wtórnych, w tym licznych gatunków glonów, bakterii i planktonu, które albo rosną bezpośrednio na żywych roślinach, albo czerpią składniki odżywcze z martwych i rozkładających się liści, które opadają na dno morza. Ponadto, gdy żywe lub martwe źdźbła trawy morskiej są unoszone przez prądy, stanowią pożywienie dla organizmów w ekosystemach od raf i otwartej wody po głębokie dno morskie.

Żółw żerujący w trawie morskiej

Żywe liście tworzą również przypominający las baldachim, który zapewnia osłonę małym organizmom, takim jak młode ryby i szereg bezkręgowców. Ich obecność z kolei przyciąga szereg drapieżników. A gdy kępy traw są ściśle związane z rafami, jak w przypadku naszej rafy koralowej, stają się ważnymi żłobkami dla wielu gatunków zamieszkujących rafy. Badania naukowe zidentyfikowały ponad 180 gatunków ryb, które albo nazywają kępy traw Wakatobi domem, albo regularnie je odwiedzają. Dodaj do tego kilka tysięcy zwierząt bezkręgowych, które prawdopodobnie można tu znaleźć, a otrzymasz doskonałe łowisko do wypatrywania stworzeń.

Najwyższy czas

Najlepszy czas na wizytę na łąkach trawy morskiej Wakatobi przypada na czas przypływu lub tuż przed nim. To nie tylko zapewnia wystarczającą głębokość w lagunie, płetwa Kopnięcia bez zamulania i niszczenia traw, to także czas, kiedy większość gatunków wędrownych przenosi się z rafy. Pierwszym, co prawdopodobnie zauważysz, będzie żółw zielony, ponieważ pokolenia tych wodnych gadów wykluwają się na plaży w ośrodku Wakatobi; przez lata ośrodek był oazą dla żółwi, w której mogły żyć i się rozmnażać. Zobaczysz również przemykające się ryby, takie jak srebrzyste biddys i cesarskie ryby z rodziny cesarskich, a także kilka gatunków kolorowych króliczków.

Ryba z rodziny igliczowatych w trawie morskiej

Choć nie ma gwarancji zobaczenia, istnieje większa niż przeciętna szansa na spotkanie mątwy lub kałamarnicy, patrolującej pojedynczo lub w wędrujących stadach, których ciała pulsują w hipnotyzujących widowiskach. Przyjrzyj się uważnie trawom, a możesz dostrzec młodego węgorza pełzającego między łodygami lub odkryć młodą płaszczkę niebieskoplamistą unoszącą się blisko dna. ośmiornica Czają się również na łąkach, ale odkrycie tych mistrzów kamuflażu wymaga wprawnego oka. Przybliż ponownie, a odkryjesz zupełnie nowy poziom życia, z krewetkami i krabami, które się tu poruszają. Przyjrzyj się bliżej temu, co na pierwszy rzut oka może wydawać się przypadkowym kawałkiem śmieci, a możesz znaleźć się twarzą w twarz z iglicznikiem lub konikiem morskim. Lista jest długa, a liczba obserwacji jest ograniczona jedynie Twoją cierpliwością i ilością czasu poświęconego na eksplorację tej strefy przejściowej między plażą a rafą.

Następnym razem, gdy nas odwiedzisz Ośrodek Wakatobi, koniecznie spędź trochę czasu na płyciźnie i odkryj inny wymiar jednego z najbogatszych ekosystemów morskich na świecie.