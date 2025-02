Jak zarobić miliardy – chroniąc miejsca do nurkowania

Według nowych recenzowanych badań przeprowadzonych przez University of California, każdego roku w oceanie wykonuje się aż 33 miliony nurkowań, ale tylko 15% miejsc, w których się nurkuje, jest w pełni chronionych przed połowami i innymi destrukcyjnymi działaniami. National Geographic Nieskazitelne morza. Jednakże, jak czytamy, ożywienie tych obszarów uwolniłoby potencjał nurkowania jako cennego motoru napędowego gospodarki.

Ochrona miejsc do nurkowania rekreacyjnego przyniosłaby wiele korzyści turystom, lokalnym społecznościom i życiu morskiemu, ale co najważniejsze, wygenerowałaby dodatkowe 2 miliardy dolarów przychodu, pochodzące głównie z opłat użytkowników wnoszonych przez nurków bezpośrednio do lokalnych społeczności.

Ekolog morski bada rafę na wyspach Line Islands w Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Według badania przeprowadzonego przez ekspertów ds. oceanów z Australii, Meksyku, USA i Kanady społeczności przybrzeżne Globalnego Południa są gospodarzami około 62% nurkowań rekreacyjnych i są gotowe na największe korzyści z takiego ruchu.

Zebrali bazę danych obejmującą centra nurkowe, miejsca nurkowe i ceny z tysięcy lokalizacji na całym świecie, aby oszacować liczbę nurkowań rocznie, stopień, w jakim ochrona zwiększyłaby biomasę i różnorodność biologiczną na danym obszarze, a także gotowość nurków do płacenia opłat za dostęp do nurkowania w morskich obszarach chronionych (MPA).

Nurek Pristine Seas na półwyspie Osa w Kostaryce (Enric Sala / National Geographic)

Stwierdzono, że chociaż 67% miejsc nurkowych znajduje się na terenie morskich obszarów chronionych, to jedynie 15% z nich znajduje się na obszarach objętych ścisłą lub całkowitą ochroną.

Następnie ustalono, że wdrożenie ścisłej i pełnej ochrony morskich obszarów chronionych w istniejących lokalizacjach do nurkowania rekreacyjnego zwiększyłoby popyt na nurkowanie i liczbę nurkowań o 32% (10.5 miliona dodatkowych nurkowań rocznie) oraz zwiększyłoby przychody branży nurkowej o 616 milionów dolarów rocznie.

Nadwyżka konsumenta – to, ile ktoś jest skłonny zapłacić za doświadczenie nurkowania w porównaniu z jego rzeczywistym kosztem – została oszacowana na 2.7 miliarda dolarów rocznie. Nurkowie chętnie zapłaciliby więcej za to doświadczenie, podaje raport, co zwiększyłoby rentowność sektora.

Narody gotowe na zysk

„Jeśli chronisz obszar morski, pojawi się więcej nurków rekreacyjnych – i zapłacą więcej za przywilej oglądania sensacyjnego życia podwodnego” – mówi główny autor Reniel Cabral, starszy wykładowca na James Cook University w Australii. „Społeczności i przedsiębiorstwa zostawiają pieniądze na stole, ignorując korzyści płynące z morskich sanktuariów”.

Pobieranie próbek na odległych rafach w najbardziej wysuniętym na północ regionie Rezerwatu Biosfery Kwiatów Morskich, u wybrzeży Kolumbii (Manu San Félix / National Geographic)

„Tylko w Meksyku przemysł nurkowy generuje roczne przychody porównywalne z przychodami całego sektora rybołówstwa w tym kraju, co sprawia, że ​​ochrona środowiska morskiego staje się nie tylko koniecznością środowiskową, ale także koniecznością ekonomiczną” – uważa współautor badania, Octavio Aburto-Oropeza, profesor w Scripps Institution of Oceanography.

„Od tętniących życiem raf koralowych Cozumel po w pełni chroniony rezerwat morski Cabo Pulmo, branża ta co roku przyjmuje do 1.7 miliona nurków.

„Wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony środowiska i wspieranie małoskalowej, prowadzonej przez społeczności ekoturystyki nie tylko podniesie poziom wrażeń z nurkowania, ale także zapewni długoterminową zrównoważoność turystyki morskiej na całym świecie”.

Nurkowanie Enrica Sala w Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Najwięcej nurkowań z akwalungiem odbywa się w Egipcie, Tajlandii i USA – prawie 3 miliony rocznie w każdym z tych miejsc, natomiast najwięcej nurkowań na w pełni lub ściśle chronionych morskich obszarach chronionych odbywa się w Indonezji, Egipcie i Australii.

Filipiny, USA i Indonezja są gospodarzami największej liczby nurkowań w niechronionych wodach – i to właśnie te kraje odniosłyby największe korzyści z wyznaczenia stref chronionych w popularnych miejscach do nurkowania.

Te popularne miejsca stanowią mniej niż 1% całego oceanu, ale ich ochrona przyciągnęłaby liczniejsze i większe gatunki zwierząt morskich, co z kolei sprawiłoby, że stałyby się o wiele atrakcyjniejsze dla nurków.

Efekt uboczny

Nurkowanie z rekinami na Bahamach (PADI)

Badania wskazują, że w pełni chronione morskie obszary chronione mogą przyczynić się do odbudowy populacji ryb średnio o 500%, z czasem pozwalając na odłów większych ryb i pomagając w uzupełnianiu łowisk w tym rejonie poprzez rozprzestrzenianie się tam fauny morskiej.

Ostatnia „The Puzzle of Monogamous Marriage” pokazuje, że wielkość połowów na jednostkę wysiłku połowowego wzrasta średnio o 12–18% w pobliżu granic dużych, w pełni chronionych obszarów morskich.

Nurkowie z National Geographic Pristine Seas mierzą największą na świecie kolonię koralowców na Wyspach Salomona (Manu San Félix / National Geographic)

Pristine Seas twierdzi, że koszty utworzenia i utrzymania morskich obszarów chronionych mogą zostać szybko zrekompensowane dodatkowymi zyskami z turystyki.

W badaniu oszacowano, że utrzymanie dodatkowych morskich obszarów chronionych (wraz z egzekwowaniem przepisów), które stanowią łącznie 1% powierzchni światowego oceanu, kosztowałoby nawet 1.2 miliarda dolarów, ale opłaty za dostęp do nich pobierane przez nurków mogłyby wygenerować przychody wystarczające na pokrycie tych kosztów.

Natomiast w 2020 r. kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i inne duże państwa rybackie wydały ponad 10 miliardów dolarów ze środków publicznych na wsparcie rybołówstwa.

Enric Sala w Jeziorze Meduzy w Palau (Manu San Félix / National Geographic)

„Podsumowując: ochrona oceanów przynosi korzyści życiu morskiemu, społecznościom przybrzeżnym i przedsiębiorstwom” – mówi założyciel Pristine Seas, Enric Sala.

„Ochrona miejsc do nurkowania przed połowem ryb i innymi szkodliwymi działaniami może wygenerować nowe strumienie dochodów i przynieść korzyści większej liczbie osób. Coraz bardziej oczywiste jest, że wysiłki mające na celu ochronę 30% oceanu do 2030 r. są jeszcze bardziej korzystne, niż myśleliśmy”.

Nurkowie na rafie Morza Czerwonego (PADI)

Pristine Seas jest częścią National Geographic Society poświęconego nauce i filmowaniu, ale jest niezależne od National Geographic Publishing i jego medialnego ramienia. Jego nowe badanie, Obszary chronione morskie dla turystyki nurkowej pojawia się w Doniesienia naukowe.

