Nurkowanie solo z rekinami w Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ właśnie wrócił z kultowego miejsca do nurkowania z rekinami na południu Malediwów, gdzie, mając pozwolenie na nurkowanie poza zwykłymi grupowymi miejscami, miał nadzieję lepiej zrozumieć, jak zachowują się rekiny tygrysie

Pierwszy raz pojechałem do Fuvahmulah w lutym tego roku, była to pierwsza z dwóch podróży, które zaplanowałem na 2024 rok. Mój cel? Zwiedzać najgęściej zaludnione na świecie siedlisko rekinów tygrysich i poznać wspaniałe stworzenia tej odległej wyspy.

W ciągu ostatnich ośmiu lat wiele powiedziano o tym miejscu na południowych krańcach Malediwów. Wcześniej zaniedbane jako cel podróży, tysiące ludzi teraz co roku podróżuje do Fuvahmulah, aby nurkować z tym kultowym gatunkiem. Byłem bardzo ciekaw: nadeszła moja kolej, aby spróbować.

Połowa lutego to najlepszy czas sezonu w Fuvahmulah i wszystko poszło bez zarzutu. Do końca wyprawy wykonałem 14 konkretnych nurkowań z rekinami tygrysimi z grupą włoskich biologów morskich pod kierownictwem Franceski Reinero. Wykonywali oni fotogrametrię laserową w celu pomiaru i identyfikacji osobników.

Dla mnie jako obrońcy rekinów niezwykle ważne było obserwowanie i fotografowanie tygrysów z pierwszej ręki. Kiedy opuszczałem wyspę po tygodniu, miałem jasny plan powrotu w październiku na dalsze obserwacje.

Chciałem uważnie obserwować interakcje rekinów tygrysich w Fuvahmulah, ponieważ ten sam gatunek rekina może zachowywać się i działać inaczej w różnych siedliskach i w różnych okolicznościach.

Specjalne zezwolenie

Rekiny tygrysie są znane jako agresywne drapieżniki szczytowe, ustępując jedynie rekinom białym pod względem liczby zarejestrowanych ataków na ludzi. Są z natury bardzo dociekliwe, co pomaga im odkrywać źródła pożywienia, ale niestety to tłumaczy niektóre z tych incydentów.

Fuvahmulah jest miejscem, w którym przez cały rok przebywa bezprecedensowo duża koncentracja rekinów tygrysich, zidentyfikowano 250 osobników. Jest to idealne miejsce na świecie nie tylko do nurkowania rekreacyjnego, ale także do konkretnych celów obserwacyjnych i naukowych.

Do bliskiej interakcji i obserwacji potrzebowałem specjalnego pozwolenia od centrum nurkowego. Uzyskanie go nie było łatwe, ponieważ mieszkańcy wyspy i centra są naturalnie zaniepokojeni wszelkimi potencjalnymi incydentami, które mogłyby zagrozić turystyce nurkowej.

To pozwolenie daje pewien rodzaj swobody, umożliwiając bardzo bliskie spotkania z tymi majestatycznymi zwierzętami. Moja wyprawa polegała głównie na samotnym nurkowaniu z rekinami tygrysimi, niezależnie od przewodnika nurkowego, nurka bezpieczeństwa lub nurków rekreacyjnych.

Zazwyczaj podczas nurkowań z tygrysami w Fuvammulah nurkowie muszą trzymać się grupy, stojąc nieruchomo za spadkiem, aby obserwować żerujące rekiny.

Dni w porcie

Po uzyskaniu niezbędnej swobody, opracowałem plan z trzema przewodnikami nurkowymi. Po zakończeniu karmienia, miałem zanurkować solo na piaszczystym dnie w Tiger Harbour (dawniej znanym jako Tiger Zoo).

Gdy tylko rekiny się pojawiły, szedłem sam i podpływałem bliżej. Dla bezpieczeństwa, dwóch przewodników nurkowych zawsze osłaniało moje plecy, gdy ruch rekinów się nasilał.

Karmienie w Fuvahmulah odbywało się na dwa sposoby: ukrywanie resztek tuńczyka pod małymi kamieniami i kuszenie z łodzi. Obie metody były wykonywane z szacunkiem i, co do zasady, podczas karmienia i kuszenia wszyscy przewodnicy nurkowi wycofywali się ze sceny z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa.

Łącznie wykonałem 12 nurkowań z rekinami tygrysimi (26 zalogowanych spotkań, wliczając lutowe nurkowania) w Tiger Harbour. To miejsce w kształcie podkowy, o głębokości 8-10 m, znajduje się tuż za głównym portem. Obfitość rekinów tygrysich sprawia, że ​​jest to obowiązkowy punkt zwiedzania dla każdego nurka.

Wszystkie nurkowania były bardzo intensywne. Podczas gdy przewodnicy obok mnie byli bardzo zestresowani z powodu niskiego prawdopodobieństwa niechcianego ugryzienia, ja czułem się swobodnie podczas każdego bliskiego spotkania, dzięki mojemu 15-letniemu doświadczeniu w nurkowaniu z rekinami i, być może, dobrym wibracjom.

Zarówno w lutym, jak i październiku rekiny tygrysie były zaopatrywane codziennie, przez cały rok, a ich populacja była całkowicie zdominowana przez samice. Spośród kilkudziesięciu rekinów, które obserwowałem, tylko jeden był samcem. A większość samic była w ciąży.

Wiemy, że Fuvammulah zapewnia odpowiednie warunki do ciąży, biorąc pod uwagę całoroczny dostęp do pożywienia i ciepłej wody.

Przed porodem rekiny tygrysie preferują płytkie siedliska przybrzeżne dla bezpieczeństwa swoich szczeniąt, choć nie wiadomo naukowo, czy rodzą w pobliżu wyspy. Jedno jest pewne: na okres ciąży wybierają chronione wody Fuvahmulah.

Idealne drapieżniki szczytowe

Obserwowałem również niektóre dorosłe osobniki żeńskie z bardzo głębokimi bliznami godowymi na ciele. Niektóre samice miały zagojone rany, podczas gdy inne miały obrażenia, które były świeże i otwarte.

Podczas spotkań często zauważałem, że podczas gdy ciężarne rekiny były spokojne, młodsze osobniki były hiper-ciekawskie. Młode osobniki były również dość duże, co potwierdza teorię, że mniejsze młode osobniki prawdopodobnie unikają tego obszaru, zanim osiągną pewien rozmiar, aby uniknąć zwiększonego drapieżnictwa (rekiny tygrysie są znane jako kanibale).

Wyraźna hierarchia wśród rekinów była oczywista. Mniejsze zawsze ustępowały pola, gdy tylko poczuły majestatyczną obecność dorosłych. W przypadkach, gdy dążyłem do bliskiego kontaktu z młodymi, wolały uciekać nagle, podczas gdy dorosłe samice były nieustraszone w tym samym kontekście.

Rekiny tygrysie wykazują również odmienne zachowania w porównaniu do innych gatunków. Minimalizują wydatki energetyczne i zwiększają swoje szanse na powodzenie w polowaniu, podkradając się do niczego niepodejrzewającej ofiary, unikając marnowania energii na śledzenie ofiary, która już je zna i może łatwo uciec.

To zachowanie jest równie ważne w ich interakcjach z ludźmi. Za każdym razem, gdy zauważały, że delikatnie się zbliżam, nagle zmieniały kierunek i odchodziły. Nigdy nie próbowały mnie śledzić, gdy byłem w pełni świadomy ich obecności i patrzyłem na nie.

Każdy subtelny ruch, taki jak powolny obrót głowy lub podniesienie ręki, zawsze powodował, że się wymykały lub zbaczały. To jeszcze bardziej ilustruje, dlaczego są idealnymi drapieżnikami szczytowymi w tajnym polowaniu. Było tak, jakby mogły wyczuć najmniejszą fizyczną zmianę w kolumnie wody z daleka.

Wzmożona czujność

Czasami naliczyłem ponad 10 rekinów w tym samym miejscu. Podczas pewnych spotkań niektóre osobniki wydawały się nadmiernie śmiałe i żądne przygód, zmuszając mnie do kierowania ich z dala rękami, co wymagało wzmożonej czujności, gdy były bliżej. Nurkowie bezpieczeństwa za mną nieustannie odpychali tych, którzy zbliżali się ukradkiem.

Najlepsze bliskie spotkania miały miejsce, gdy rekiny chwytały resztki tuńczyka (głowy ryb, wnętrzności itp.) umieszczone pod małymi kamieniami przez przewodników nurkowych. W tym momencie stały się naprawdę groźne.

To był moment, by zachować szczególną ostrożność, ponieważ bez wahania zaczęły zmierzać wprost w moją stronę. Ale zazwyczaj, gdy już się nasyciły, opuszczały miejsce, delikatnie wślizgując się w ciemność. Inne prześlizgiwały się obok z czujnym okiem. Niektóre ostrożnie podchodziły, dociekliwe, ale ostrożne.

Podobnie jak ludzie, rekiny tygrysie mają różne cechy osobowości. Każdy rekin jest jednostką z własnymi unikalnymi preferencjami i zachowaniami.

Obserwowanie zakresu ich reakcji w różnych sytuacjach pozwala lepiej interpretować i przewidywać, jak określone typy drapieżników zachowują się w pobliżu ludzi.

W żadnym momencie nie czułem się zagrożony, nawet podczas ekstremalnych zbliżeń. W większości przypadków byłem na ich łasce, ale nie było ani jednej próby ugryzienia. Rekiny tygrysie są bardzo inteligentne i nigdy nie wierzyłem, że jesteśmy w menu.

Mimo że uważa się, że jest to największe na świecie skupisko tygrysów, liczące ponad 250 osobników, wody tej odległej wyspy są bezpieczne i można w nich nurkować z przyjemnością.

Po zarejestrowaniu tych 26 nurkowań w ciągu dwóch sezonów w ciągu jednego roku i rozmowie z miejscowymi biologami morskimi, lokalnymi przewodnikami i rybakami uważam, że tak duża koncentracja i niskie prawdopodobieństwo agresji prawdopodobnie wynikają ze źródeł pożywienia wymagających niewielkiego wysiłku, karmienia przez rybaków i centra nurkowe, a także z obfitości tuńczyków (thunnus albacares i Katsuwonus pelamis) i innych gatunków ryb pelagicznych, a także poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniają wody Fuvammulah.

Choć wiadomo, że rekiny tygrysie mogą migrować na duże odległości (nawet tysiące kilometrów), dane naukowe wyraźnie wskazują na wierność miejscu pobytu osobników dorosłych i stałe pozostawanie w nim osobników młodych.

Wielka mama

Bardzo ciekawa anegdota: słynna dorosła samica rekina zwana Big Mama została zauważona w wodach otaczających stolicę, Malé. Po tygodniowym pobycie wróciła do Fuvahmulah. Stało się to dziesięć dni przed moim przybyciem. Myślę, że to zarysowuje ogólny obraz naturalnej dynamiki populacji rekina tygrysiego w tym miejscu.

W Fuvahmulah możesz spotkać rekiny tygrysie podczas każdego nurkowania, ponieważ są dosłownie wszędzie, nawet w odległych miejscach nurkowych. Pomimo tego, że są uważane za drapieżniki szczytowe i skrytych myśliwych, nie odnotowano żadnych incydentów w wodach Fuvahmulah. Wynika to głównie z takich czynników, jak wybór ofiary, użytkowanie siedliska i poziom aktywności.

Nurkowie, osoby nienurkujące, osoby uprawiające freediving, a nawet osoby uprawiające snorkeling cieszą się obecnością tych wspaniałych zwierząt bez strachu. Są to naprawdę spokojne i wyluzowane stworzenia.

Podczas wszystkich nurkowań towarzyszyła mi entuzjastyczna grupa przewodników nurkowych: Safdhar, Izzu i Asfhag z Klub nurkowy Fuvahmulah. Centrum nurkowe zapewniło wyjątkowe wsparcie i pomoc na każdym etapie, zarówno pod wodą, jak i nad nią. Zapewnili bezpieczne i kompleksowe spotkania bez naruszania niezbędnych protokołów nurkowania.

To doskonale przygotowane centrum nurkowe oferuje sześciu przewodników nurkowych, dwie duże łodzie, przytulne centrum nurkowe i hotel.

Jeszcze niedawno było tylko jedno centrum nurkowe i trzy hotele. Teraz jest 11 centrów i ponad 30 hoteli.

Fuvammulah staje się coraz bardziej popularnym miejscem do nurkowania na całym świecie. W jego bogatych wodach żyją nie tylko rekiny tygrysie, ale także inne gatunki pelagiczne, takie jak rekiny młoty, rekiny agamowate i wielorybie, manty oceaniczne i wieloryby melonogłowe.

Nawiasem mówiąc, Netflix jest bardzo zainteresowany tym odległym rajem i planuje nakręcić tam nowy reality show w czerwcu 2025 roku.

Śledź Ekrema Parmaksiza dalej

Instagram @ekremcbi

Również w Divernet: REKINY TYGRYSIE Z FUVAHMULAH, ROGUE SHARKS? CO NAPRAWDĘ DZIEJE SIĘ W MORZU CZERWONYM?, ZGONY ZWINĄŁEŚ SIĘ Z SAMICĄ REKINA TYGRYSIEGO, GENETYKA REKINA TYGRYSIEGO UJAWNIA ZASKAKUJĄCE ROZDZIELENIE POPULACJI