Dlaczego Malediwy nigdy mi się nie znudzą

Aparat w gotowości, RICHARD ASPINALL odpoczywa w North Male Atoll, gdzie jaskrawe kolory poniżej linii wodnej z pewnością pozostawią trwałe wrażenie. W każdym razie, co jest złego w zabawie z rybami?

Niewiele jest w życiu rzeczy piękniejszych niż budzenie się z widokiem na ocean, który delikatnie obmywa białą piaszczystą plażę kilka metrów dalej, a lazurowe niebo rozciąga się aż po horyzont. Bujna tropikalna roślinność i palmy nad głową rzucają mile widziany cień, kołysząc się na delikatnym wietrze.

Jaką to wielką przyjemność oglądać wschód słońca, wiedząc, że praca jest daleko, a wszystko, co musisz zrobić, to zjeść dobre śniadanie i znaleźć centrum nurkowe. Witamy na Malediwach.

Ten cudowny kraj wysp na szczycie grzbietu Oceanu Indyjskiego od dawna definiuje „tropikalny luksus”. Biorąc pod uwagę, że ma jedne z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie, jego wspaniały odcinek atoli tuż przy równiku sprawia, że ​​jest to miejsce, które możesz odwiedzać wielokrotnie, zwłaszcza gdy czujesz, że zasługujesz na spokojne nurkowania i odrobinę rozpieszczania.

Kiedy pojawiła się okazja, aby zatrzymać się w ośrodku OBLU NATURE na wyspie Helengeli, natychmiast z niej skorzystałem. Około rok temu byłem na malediwskim statku mieszkalnym i podczas gdy

zawsze podekscytowany pełnymi energii, często silnymi prądami nurkowaniami na jednej z tras „Best Of”,

Myśl o luksusowej willi na wyspie brzmiała idealnie.

Oznaczało to również, że mój partner, który nie nurkuje, również mógł się przyłączyć. Szansa na bycie razem i cieszenie się nurkowaniem: najlepsze z obu światów.

Kolorowa scena rafy koralowej

Podróż zabrała nas z Newcastle przez Dubaj do Male, stolicy Malediwów. Spędziliśmy noc w hotelu blisko lotniska, aby się wyspać po podróży, zanim szybko popłynęliśmy szybką łodzią motorową na północ do Helengeli. Wyspa to cienki pas koralowego piasku i tropikalnej zieleni, który stanowi niewielką część północno-wschodniego brzegu Północnego Atolu Male (Kaafu).

Zbliżając się do OBLU NATURE, zobaczysz najpierw wille na wodzie i mały dok, gdzie tradycyjne drewniane konie robocze Oceanu Indyjskiego, dhonies, odpocznij pomiędzy nurkowaniami i rejsami o zachodzie słońca.

Szybkie powitanie ze strony personelu i sugestia, abyśmy zainstalowali aplikację ośrodka na naszych telefonach, zostały szybko spełnione, a my zostaliśmy zaprowadzeni do naszego zakwaterowania. Poprosiłem o willę na plaży, aby skorzystać z cienia palm. Jako ruda mieszkająca w Szkocji muszę unikać słońca.

Wille położone na wodzie oferują widok na wschód lub zachód słońca, w zależności od kierunku, w którym są zwrócone. Znajdują się one nieco dalej od głównej restauracji ośrodka, baru, konsjerża i centrum nurkowego, jednak poruszanie się po nich pieszo jest bardzo łatwe. W pobliżu dostępny jest także transport wahadłowy przypominający wózek golfowy.

Dhoni to konie robocze Malediwów (OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO)

Ośrodek (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Centrum nurkowe

Po szybkim sprawdzeniu mojego sprzętu fotograficznego i przeprowadzeniu testu ciśnieniowo-próżniowego w mojej obudowie (jak ja kocham to „migające zielone światło szczęścia”), powędrowałem wzdłuż centralnej ścieżki otoczonej palmami i znalazłem TGI Helengeli.

Centrum jest dobrze zacienione – idealne do przymierzania sprzętu do nurkowania – i znajduje się zaledwie krótki spacer od doku i dhonies. Pracownicy mieli dla mnie 15-litrową butlę napełnioną w 30%.

Po dopełnieniu wszystkich formalności wydano mi zestaw – standardowy zestaw nurkowy od znanych dostawców – i wyruszyłem na pierwsze nurkowanie podczas tej wyprawy.

Centrum nurkowe TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI prowadzi dość standardowy system dwóch porannych nurkowań, popołudniowego nurkowania i nocnego nurkowania na życzenie. Około 30 regularnie odwiedzanych miejsc jest częścią zewnętrznego łańcucha małych wysp i raf, który definiuje północny wschód North Male Atoll.

Te strony mają kilka wspaniałych nazw, takich jak Kagi Kuda Kangu i Boda Gaa Faru. Jeśli nadal logujesz swoje nurkowania, to są to słowa, które przyjemnie się pisze.

Młody żółw szylkretowy przygląda się Richardowi Aspinallowi

Nurkowania popołudniowe często odbywają się bliżej ośrodka, w bardziej osłoniętych miejscach. Prądy mogą być silniejsze po południu, chociaż pora roku i pływy utrudniają przewidywanie. Przed każdym nurkowaniem przewodnik sprawdza prąd, co decyduje o tym, jak podejść do miejsca. Na szczęście normą jest pójście z prądem.

Nasze pierwsze nurkowanie odbyło się przy ścianie, która tworzyła jedną stronę kanału lub kanduKanały mogą być świetną zabawą z szybkimi prądami, ale często są nieekonomiczne dla fotografów, gdyż odciągają ich od fotografowanych obiektów!

Na szczęście tego dnia prąd był słaby i już po kilku minutach dostrzegłem pierwszego żółwia, a ja oddałem się radosnemu rytmowi nurkowania.

Oddałem się kilku rafom koralowym, po czym wszedłem na płytsze wody, by przez ostatnie pół godziny 60-minutowego nurkowania nacieszyć oczy ławicami ostrobokowatych, lucjanów błękitnych i motyli obrożnych.

Dla mnie płycizny to miejsca, w których rafy koralowe Malediwów naprawdę błyszczą. Piaskowe dno opadające w głąb nie jest zbyt interesujące, choć zawsze warto mieć oko na nie, ponieważ zobaczylibyśmy kilka czarnopłetwych i białopłetwych rekinów rafowych przepływających pod nami.

Kandus należą do typowych miejsc nurkowych na Malediwach. Nawet przy umiarkowanym prądzie mogą być bardzo relaksujące: trzymaj rafę po jednej stronie, podążaj za przewodnikiem i zostań ze swoim kumplem.

Tak, musisz przestrzegać wszystkich normalnych zasad, ale to łatwe nurkowanie. Przyszło mi do głowy, że jeśli to był twój pierwszy wyjazd nurkowy po uzyskaniu kwalifikacji, być może, lub wyjazd w celu poszerzenia twojej wiedzy i umiejętności, to nurkowanie było niemal idealne.

Ryba motylia obrożna

Nawet w pełnym słońcu tropikalnym sztuczne światło (tutaj zapewnione przez lampy błyskowe Richarda) wydobywa spektakularne kolory rafy koralowej

Tej nocy spałem dobrze, dzięki kilku mojitow barze, a moja żona opowiadała nam o spa bardzo dobrze.

Maha Tila

Najważniejszym punktem następnego dnia będzie Maha Thila, nurkowanie z doskonałą liczbą błazenków z lokalnego gatunku czarnonogiego i bardziej rozpowszechnionego błazenka Clarka. Te ostatnie są o wiele bardziej żywiołowe i łatwo je złapać, gdy zwijają się w ukwiał bąbelkowy – w tym przypadku wspaniały czerwony okaz.

Ryba błazenek czarnonogi

Gdy prąd lekko się wzmaga, podnosi się spódnica tej anemony

thilasą rodzajem rafy, którą najlepiej opisać jako podwodne szczyty i różnią się od giri ponieważ nie wystają ponad powierzchnię. Oba nadają się do nurkowania, a te mniejsze są idealne do zwiedzania przed zakończeniem postoju bezpieczeństwa na płyciźnie, gdzie często można zobaczyć odpoczywające żółwie.

Wśród kanałów, zakamarków i spadków na ścianach kandus, chciałem wyciągnąć mój obiektyw makro. Pierwsze nurkowanie „critter-spotting” na rogu rafy koralowej zakończyło się średnioprądowym dryfem pośród ławic lucjanów – piękne, ale nie takie, jakiego chciałem.

Musiałem czekać do następnego dnia, zanim mogłem zwiedzić miejscowe miejsce o nazwie Trix Caves. Nie są to właściwie jaskinie, bardziej przypominają głębokie nawisy, gdzie koralowce rzucają stały cień na to, co wydaje się być wielkimi wyżłobieniami wyciętymi w boku rafy.

Te zacienione „jaskinie” były pełne życia, a wśród koralowców biczowych, hydrozoanów i gorgoni. Świetnie się bawiłem polując na maleńkie babki i ślimaki nagoskrzelne.

Bardzo dobra widoczność pozwala Richardowi spróbować uchwycić szerszy krajobraz rafy

Latarki są niezbędne w takich miejscach, w przeciwnym razie są to nudne, nieciekawe miejsca, zagubione w mroku cieni. Nawet mała latarka ukazuje bogactwo czerwieni, różu i fioletów oraz niesamowity poziom szczegółowości w gatunkach cieniolubnych, które pokrywają skałę.

Babka koralowa

Robaki choinkowe

Jak w przypadku wszystkich nurkowań na Malediwach, może się zdarzyć wszystko, a na głębokości około 20 m i w połowie nurkowania znaleźliśmy parę rekinów pielęgniarek odpoczywających razem. Te tolerancyjne ryby można znaleźć w zasięgu ręki, ale po jednym Zostawiłem ich samych, żeby się zdrzemnęli.

Rekin wąsaty

Jaskinie Doris

Podobne nurkowanie w Doris Caves pewnego popołudnia ujawniło więcej życia makro, chociaż przeklinałem swój coraz słabszy wzrok. Zadowoliłem się kilkoma portretami ryb i podjąłem wyzwanie fotografowania bardzo płochliwych czerwonych babek ognistych, które żyją w norach w piasku koralowym.

Para czerwonych babek ognistych

Ryby jastrzębie, podobnie jak babki, są dobrymi obiektami portretowymi

Zanim się obejrzałem, byłem już w połowie podróży i wizyta w spa była konieczna. Nie jestem

jestem naturalną bywalczynią spa, ale zaczynam doceniać synergię spa/nurkowania i, jako że moje bolące plecy

zostałem pobity i popychany przez maleńką kobietę o nadludzkiej sile, rozmyślałem nad

co oferują ośrodki takie jak OBLU NATURE na tej cudownej wyspie Helengeli.

Dostępne są różne zabiegi, w tym gorące kamienie i masaż balijski. Zarezerwowałam dodatkowy zabieg przez aplikację na poranek naszego wylotu, aby ułatwić sobie lot powrotny. Było wspaniale!

Spa (OBLU NATURE Helengeli firmy SENTIDO)

Było to spokojne, łagodne nurkowanie, wolne od stresu i idealne zarówno dla doświadczonych nurków, którzy szukają odrobiny łatwego luksusu, jak i dla nowicjuszy pragnących poszerzyć swoje horyzonty i nabrać pewności siebie, być może zatrzymując się u członków rodziny lub ukochanej osoby (wspominałem, że jest tam willa dla nowożeńców?) i oddając się dużej liczbie nurkowań, a także spędzając wspólnie czas.

A skoro o tym mowa, muszę wspomnieć o restauracjach. The Grill, jak się ją nazywa, znajduje się przy plaży, łapie najlepsze wieczorne bryzy i zaspokaja wszystkie diety. Jeśli jesz ryby, to jest to idealne miejsce dla ciebie.

Moją ulubioną z trzech restauracji jest Raga Route. W pewnym sensie jest trochę jak Malediwy jako całość – pod wpływem indyjskiej kultury i jedzenia, ale z własnym akcentem. Jedzenie było wspaniałe, delikatnie przyprawione i bogate. Absolutna konieczność.

Większa restauracja typu bufet w ośrodku była również doskonała, z różnymi „stacjami” oferującymi kuchnię świata. Na szczęście siłownia w ośrodku pomoże w pewnym stopniu w zdobyciu nowych kalorii!

Rafa domowa

Dla wielu gości rafa koralowa może być pierwszym zetknięciem się z podwodnym światem. Goście mogą wypożyczyć bezpłatny zestaw do nurkowania i, o ile pozostaną w wyznaczonych obszarach, mogą spędzić cały dzień, obserwując przepływający podwodny świat.

Sama rafa jest zasadniczo przedłużeniem podwodnej części wyspy, długiej i cienkiej, pomiędzy dwiema większymi strukturami rafowymi. Spodziewam się, że wielu gości spróbuje swoich sił w nurkowaniu z rurką, zanim zdecydują się na sesję próbnego nurkowania z TGI. Zdobycie podstawowego certyfikatu tutaj, dla wielu, z pewnością byłoby lepsze od zimnego brytyjskiego kamieniołomu, choć jestem świadomy, że niektórzy ludzie by się ze mną nie zgodzili.

Węgorz moray

Langusta kolczasta

Rafa koralowa jest idealna do nocnych nurkowań i wypatrywania nowych stworzeń. Chętnie spędziłbym tam znacznie więcej czasu niż standardowe 45 minut nocnego nurkowania.

Radziłem sobie również bardzo dobrze z gazem i mogłem zrezygnować z 15-litrowego cylindra, o który prosiłem, ale dobrze wiedzieć, że są dostępne. Profile nurkowań z tego tygodnia oznaczały, że godzinne nurkowania z ciśnieniem ponad 50 barów na powierzchni były normą.

Czego się nie spodziewałem podczas nurkowania nocnego, to krótkie, ale cudowne spotkanie z rekinem rafowym białopłetwym. Zwykle nieśmiała, ta konkretna ryba, polująca w ciemności, podpłynęła do mnie i krótko sprawdziła mój aparat, po czym odpłynęła.

Rekiny rafowe białopłetwe są powszechne na Malediwach, ale rzadko można zobaczyć je tak blisko

Nurkowanie przy rafie koralowej w ciągu dnia jest również przyjemnością. W silnym tropikalnym świetle i doskonałej widoczności odbyłem kilka przyjemnych nurkowań pośród ławic lucjanów błękitnych, które rozdzielały się i ponownie formowały wokół mnie, nie do końca ufając temu niezgrabnemu intruzowi.

Charakterystyczna ławica lucjanów błękitnych

Warżka wschodnia

Kolory Malediwów

Snappery często żyją głębiej, więc płytkie spotkanie jest bardzo przyjemne, ponieważ mogą być liczone w tysiącach. One i orientalne słodkowargi są kwintesencją ryb Oceanu Indyjskiego, ich jasnożółte kolory na tle błękitu są tak silnym połączeniem, jak turkusowy ocean na tle białego piasku koralowego na powierzchni.

ukwiał

Oprócz przyjaznej obsługi, doskonałego jedzenia, cudownego spa, a nawet nietoperzy owocożernych, które latają między wyspami w poszukiwaniu dobrego pożywienia, myślę, że to właśnie kolorów na Malediwach jest pod dostatkiem.

Kolory oceanu, piasku, zieleni drzew na tle nieba są wyjątkowe, ale zanurz się pod powierzchnię wody i odkryj rafy. Kolor jest wszędzie.

Ryba spustowata

Chirurg

Od żółci i srebra ryb po czerwień gąbek i róż koralowców, pośród głębokiego oceanicznego błękitu – kolory są wszędzie.

Prawie dwie dekady temu powiedziałem pewnemu facetowi w moim klubie nurkowym, że jadę na Malediwy. On, będąc zatwardziałym wrakiem miłośnik, odrzucił to jako „zwykłą zabawę z rybami”.

Rzecz w tym, że miał rację, to zabawa z rybami. Tysiące z nich, w każdym rozmiarze, kolorze i kształcie, z cudownym luksusem tropikalnej powierzchni. Jeśli nie byłeś na Malediwach, koniecznie to zrób. To fantastyczne!

Willa Deluxe Beach z basenem (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) PLIK FAKTÓW DOJAZD DO: Richard leciał liniami Emirates z Newcastle do Male przez Dubaj. Bezpłatny transfer szybką łodzią do Helengeli trwa około 50 minut. NOCLEG: OBLU NATURE Helengeli marki SENTIDO (Ośrodki all-inclusive na Malediwach). NURKOWANIE: TGI Malediwy. Pojedyncze nurkowania zaczynają się od 114 USD (85 GBP). Można wypożyczyć sprzęt, a także 15-litrowe butle i nitrox. Dostępne są również skutery wodne, kajaki i inne sporty wodne. ELEKTRYCZNOŚĆ: Wszędzie zastosowano wtyczki typu brytyjskiego. WALUTA: Przydatne mogą okazać się banknoty o małych nominałach: rufii malediwskiej lub dolarów amerykańskich, choć większość turystów płaci kartą za wszystkie zakupy. CENY: Wszyscy goście zatrzymują się w OBLU Island Plan, który obejmuje zakwaterowanie, udogodnienia, posiłki i nieograniczoną ilość napojów, zajęć i wycieczek. Richard zatrzymał się w Sunrise Water Villa z basenem, gdzie ceny zaczynają się obecnie od 630 USD (470 GBP) za noc. Spodziewaj się zapłaty od 525 USD (390 GBP) za Deluxe Beach Villa do 1,335 USD (1,000 GBP) za Beach Suite z basenem (wszystkie dwie osoby dzielące). Wille na wodzie o zachodzie słońca (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

