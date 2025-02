WIDOCZNOŚĆ INFORMATYCZNEGO O PELAGIANIE

"Pelagian to prawdziwie pięciogwiazdkowe doświadczenie na pokładzie statku”… „7-gwiazdkowe doświadczenie nurkowe”… „Najlepszy zespół, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy.” To tylko próbka z setek wyróżnień, którymi obdarzyli nas goście Wakatobijacht nurkowy Pelagianin.

Dyrektorzy rejsów Pelagian Ramon Crivilles i Judith Terol Oto.

Co więc jest takiego w tym luksusowym liveaboardzie, że zbiera tak niezmienne pochwały? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spotkaliśmy się z dyrektorami rejsów jachtu Ramonem Crivillesem i Judith Terol Oto, którzy podzielili się spostrzeżeniami opartymi na ośmiu latach goszczenia gości na Pelagianin rejsy przez Archipelag Wakatobi.

Osobisty dotyk

Najczęściej chwalone aspekty rejsu pelagijskiego to serdeczna gościnność załogi i podwyższony poziom osobistej obsługi, który był możliwy dzięki ograniczeniu każdego rejsu do maksymalnie dziesięciu gości obsługiwanych przez 12-osobową załogę.Każdy członek załogi, od stewardów po kierowców przetargowych i Dive Experience Managers (DEM), jest w bezpośrednim kontakcie z gośćmi,– mówi Judyta. „Zapewniają idealną równowagę pomiędzy profesjonalizmem i przyjazną postawą, tworząc dla naszych gości domową atmosferę".

Jacht pelagijski na kotwicy (na górze), wnętrze głównego salonu (na dole po lewej), wodzowie pracujący w kuchni (na dole po prawej).

"To, co najbardziej podoba nam się w naszych stanowiskach dyrektorów rejsów wycieczkowych na Pelagianie, to możliwość indywidualnych interakcji z gośćmi– dodaje Ramon. „To pozwala nam skupić uwagę na spełnianiu próśb i przewidywaniu potrzeb bez zadawania pytań. Poza tym, oczywiście, naprawdę uwielbiamy mieć stanowisko kierownicze, które pozwala nam nurkować każdego dnia".

Prywatny, ekskluzywny i relaksujący

Kabina głównego apartamentu Pelagiana (na górze), kabina superlux (na dole po lewej) i kabina standardowa (na dole po prawej).

Prywatność i ekskluzywność to dwa główne powody, dla których goście wybierają Pelagiana. W przeciwieństwie do burt tej wielkości, które zawierają 10 lub więcej kompaktowych kabin, układ pięciu kabin i ograniczona lista gości Pelagiana zapewnia więcej osobistej przestrzeni w kabinach i innych obszarach jachtu. Podczas nurkowania liczy się wyłączność. „Odwiedzamy miejsca, w których jesteśmy jedynymi osobami pływającymi po tym obszarze,– wyjaśnia Judyta. „Oznacza to, że w pobliżu nie ma innych nurków, a rafy są mniej podatne na wpływ człowieka." Trasy pelagijskie zaprezentować różnorodne podwodne środowiska” – mówi Ramon. „Łączymy różne topografie nurkowe, dzięki czemu goście nie mają poczucia, że ​​nurkują zawsze w tym samym miejscu."

Typowy rejs pelagijski obejmie zbocza koralowców, piaszczyste laguny, ściany, sterczyny, pomosty i miejsca do nurkowania w błocie. „W błotnistym środowisku możemy spotkać wiele wyjątkowych stworzeń, które nieczęsto spotykane są w kurorcie," on mówi. Aby poprawić wrażenia, na noc przed nurkowaniami załoga organizuje prezentację nurkowania w błocie, a po wejściu do wody DEM szukają najlepszych znalezisk życia morskiego i dzielą się ze wszystkimi najlepszymi odkryciami dotyczącymi życia morskiego.

Innym ważnym punktem rejsu Pelagian, często wspominanym przez gości, jest relaksująca atmosfera. Dzięki profilom wielopoziomowym, które mogą przekraczać godzinę, trzem zaplanowanym nurkowaniom dziennie plus nurkowaniom nocnym, jest wystarczająco dużo czasu w wodzie, aby zadowolić nawet najbardziej entuzjastycznych miłośników nurkowania. Ale nawet przy całym tym dostępnym czasie dennym, jest wciąż mnóstwo czasu każdego dnia, aby się zrelaksować i cieszyć się prywatnym jachtem. Ramon zauważa, że ​​harmonogram pozwala na prawie dwie godziny między pierwszym a drugim nurkowaniem, dwie i pół godziny między drugim a trzecim nurkowaniem i godziny między trzecim a nurkowaniem nocnym. Ten harmonogram promuje atmosferę relaksu, a także zwiększa bezpieczeństwo dzięki dużym przerwom powierzchniowym, które pozwalają na dłuższe nurkowania powtarzalne.

Apel dotyczący posiłków

Judith mówi Judith, że żadna dyskusja na temat zadowolenia gości z Pelagii nie byłaby kompletna bez wspomnienia o posiłkach. Wszystkie posiłki serwowane są w formie indywidualnie podanej oferty, z trzydaniowym menu na lunch i kolację. „Zawsze jest przystawka. Sałatki na lunch — sałatki ogrodowe, sałatka z komosy ryżowej, sałatka Cezar, sałatka z pomidorów i bocconcini z redukcją balsamiczną, sałatka makaronowa i wiele innych — a kolacja zaczyna się od wyboru zupy — zupa z dyni, z zielonego groszku, ogon wołowy, mieszane warzywa, szparagi i tak dalej. Zawsze do wyboru są trzy dania główne – mięso, ryby lub krewetki oraz opcje wegetariańskie – zawsze można też zaproponować inne dania, które szef kuchni chętnie przygotuje".

Kolacja składająca się ze steków przygotowana przez szefa kuchni restauracji Pelagian.

Oprócz szerokiej gamy ulubionych międzynarodowych smaków i świeżych owoców, goście, którzy lubią indonezyjskie potrawy, mogą spróbować tradycyjnych dań regionalnych z pikantnymi sosami sambal. Ponadto zawsze uwzględniane są wszelkie ograniczenia lub potrzeby dietetyczne; goście mogą po prostu dać nam znać z wyprzedzeniem.

Ulubione nurkowania

Dwa samce mandarynki zapasowe, gdy zbliża się zmierzch w miejscu nurkowym Magic Pier.



Podczas gdy goście zazwyczaj opisują całe nurkowanie pelagijskie jako „wyjątkowe”, niektóre miejsca są często wymieniane jako szczególnie ulubione. Należą do nich chronione zatoki wyspy Buton. Judyta potwierdza. „W okolicy Magic Pier znajdziesz setki mandarynek i wiele innych fajnych stworzeń, takich jak mątwy, ośmiornice, skorpiony, młode kukły żółte, różne gatunki muren, żabnice malowane i iglice obrączkowane. Innym pobliskim ulubionym miejscem jest Cheeky Beach, która jest głównym miejscem polowań na ślimaki nagoskrzelne, iglice widma, kraby dekoratorskie, węgorze wężowe i krewetki modliszkowe".

Młody samiec węgorza błękitnego, schwytany w New Pier podczas rejsu Pelagian w zatoce Pasar Wajo.

Szczyt rafy w lagunie Karang Kapota.

Popularnym płytkim nurkowaniem, ulubionym miejscem fotografów szerokokątnych, jest laguna w Karang Kapota, gdzie monolityczne koralowe bommies wyrastają z białego piaszczystego dna morskiego. Równie fotogeniczna jest Rainbow Reef w Karang Kaledupa, która jest łańcuchem gór podwodnych połączonych grzbietami. Te formacje tworzą dramatyczne zdjęcia szerokokątne, podczas gdy gęsta pokrywa koralowa na grzbietach zawiera bogactwo obiektów makro, takich jak karłowate koniki morskie i żabnice.

Miejsce nurkowe Targ rybny, Wakatobi, Indonezja

Imponujący pionowy profil Orange Wall jest mocno ozdobiony miękkimi koralowcami i wachlarzami morskimi, a zwieńczony jest dziewiczym wierzchołkiem rafy porośniętej licznymi odmianami twardych koralowców. Kolorowe wachlarze morskie i gąbki to także charakterystyczny element grzbietów szczytów Hoga, które wznoszą się z głębokości 35 metrów. Na szczytach tych konstrukcji roi się od fizylierów, rogatnic czerwonozębnych, motyli piramidalnych i samicowatych.

Wszyscy są zakwaterowani

Nurkowie na każdym poziomie doświadczenia mogą cieszyć się Pelagianem, mówi Ramon i dodaje, że „im bardziej są doświadczeni, tym bardziej mogą cieszyć się nurkowaniem i tym bardziej rozumieją i cenią jakość raf.” Nowi nurkowie są mile widziani i przyjmuje się, że mogą potrzebować dodatkowej uwagi i pomocy, aby w pełni wykorzystać czas spędzony w wodzie. „Rekompensujemy brak doświadczenia dodatkową, osobistą uwagą ze strony jednego z naszych DEM, który pomoże w zakresie umiejętności takich jak pływalność, sprawi, że poczują się bezpiecznie podczas nurkowań oraz zapewni dobre odprawy i prezentacje na temat zachowań organizmów morskich, siedlisk i różnorodności koralowców".

Ramon mówi, że tygodniowe trasy rejsów są dostosowywane tak, aby wykorzystać najlepsze warunki sezonowe, a wszystkie wycieczki są planowane i dostosowywane do warunków pogodowych, pływów, prądów i pożądanego przez gości doświadczenia nurkowego. Trasy mogą również uwzględniać wycieczki, gdy na pokładzie są osoby nurkujące z rurką.Mamy trzy DEM na Pelagianie” – mówi Ramon – „dzięki czemu możemy jednocześnie opiekować się nurkami i snorkelerami".

Przewaga na początku sezonu

Pelagiański jacht nurkowy

Ramon twierdzi, że rejsy pelagijskie czasami wyprzedają się z wyprzedzeniem, ale w niektórych oknach rezerwacji większa szansa na dostępność i doskonałe warunki do nurkowania. „Od marca do maja mamy zazwyczaj spokojne morze, brak wiatru, dobrą widoczność i ciepłą wodę. To czas, kiedy możemy nurkować w miejscach, których nie odwiedzamy w innych miesiącach.” Ten okres nazywa się porą deszczową, ale Ramon twierdzi, że nie oznacza to, że pada deszcz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. „W nocy przeważnie pada deszcz, więc nurkowanie nie stanowi większego problemu".

"Wycieczki zawsze planujemy zgodnie z prognozą pogody,– mówi Ramon. „Do wyboru mamy ponad 100 różnych miejsc nurkowych, dzięki czemu zawsze możemy nurkować w miejscach, gdzie jesteśmy chronieni przed wiatrem i falami".

