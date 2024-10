Chodźmy do zoo

Miejsce nurkowe nr 3 w Wakatobi, Zoo

Zoo to miejsce, z którego może korzystać każdy. Jest to więc odpowiednia nazwa dla jednego z ulubionych miejsc do nurkowania w Wakatobi. Zoo ma coś dla każdego. Znajduje się dość blisko ośrodka. Rejsy łodzią są krótkie, a warunki oceaniczne są na ogół spokojne. Różnorodny zakres głębokości sprawia, że ​​to miejsce jest idealne zarówno dla nurków, jak i osób nurkujących z rurką, w tym dla nowych nurków i rodzin, które chcą dzielić się podwodnymi cudami z dziećmi.

To miejsce jest naprawdę wyjątkowe ze względu na bogactwo twardych koralowców i bogactwo życia makro, które z pewnością zapewni zajęcie łowcom stworzeń i podwodnym fotografom.

Na terenie Zoo ogrody twardych koralowców rozciągają się od płycizn aż do głębszych partii rafy.

Zoo znajduje się w małej zatoce. Pod wodą rafa ma konfigurację przypominającą amfiteatr ze zboczami flankującymi centralną dolinę, która zaczyna się na płytkim płaskowyżu w zakresie od 3 do 10 stóp (1 do 3 metrów) i opada do ponad 100 stóp/30 metrów. Blisko brzegu nurkowie mogą eksplorować gaje zamieszkane przez koralowce rogate, liczne twarde koralowce z rodziny Porites i koralowce sałatowe. Obszar ten jest ogólnie dobrze zaludniony kolorowym asortymentem ryb rafowych wraz z mnóstwem mieszkańców dna, którzy preferują piaszczyste obszary między koralowcami.

Para mątwy szerokoklubowej na płyciźnie w zoo

Będąc w płytkiej strefie The Zoo, wypatruj mątwy szerokoklubowej, ponieważ prawie zawsze jest ich kilka. To również idealne miejsce do poszukiwania wyjątkowych znalezisk, takich jak krewetki modliszkowe, które mają wirujące oczy przypominające te z kosmosu.

W miarę jak zanurzasz się w środkowych głębinach, stok staje się bardziej stromy, a gęstość koralowców wzrasta. Linia rafy przechodzi w serię falistych stoków, a do mnóstwa ryb rafowych powierzchniowych, które roją się w tym miejscu, dołączają bardziej egzotyczne pojedyncze znaleziska, takie jak żabnica, iglicznica i skorpena liściowa.

Oprócz bogatej pokrywy koralowej, w głębinach Zoo można znaleźć mnóstwo ukwiałów, - gotowe pary błazenkowatych ryb. Innym ulubionym gatunkiem wśród entuzjastów makro są grzybowe koralowce, które zwykle są domem dla imiennika grzybowego koralowca. Ta mała biała iglica ma trójkątną głowę, która nadaje jej wygląd małego podwodnego pytona.

Nurek ogląda dużą gąbkę beczkowatą z jaskrawopomarańczowym liliowcem na górze.

Dalej w dół rafy, na opadającym urwisku, duże gąbki beczkowate zaczynają pojawiać się na głębokościach od 50 do 80 stóp (15 do 25 metrów). Te duże gąbki dają ciekawskim nurkom szansę na polowanie na małe skarby, które znajdują schronienie w beczkach.

Lauriea siagiani (Lauriea siagiani) to pospolity mieszkaniec dużych gąbek beczkowatych.

Jednym z mieszkańców gąbek, którego stosunkowo łatwo zlokalizować, jest różowy włochaty homar kucany, znany również jako krab wróżkowy. To delikatne stworzenie – które technicznie nie jest ani krabem, ani homarem – jest ulubionym obiektem fotografów makro. Jego niemal przezroczyste ciało lśni perłowym blaskiem i intensywnymi różowo-fioletowymi akcentami, podczas gdy warstwa delikatnych białych włosów przywołuje wygląd przypominający wróżkę.

Nurek badający głębszą część (głębokość 18.3 m/60 stóp) porośniętego koralowcami zbocza ogrodu zoologicznego.



Różnorodny teren i szeroki zakres głębokości w Zoo tworzą idealny scenariusz dla długich profili nurkowania wielopoziomowego, a dla większości nurków jest całkiem łatwo zarejestrować 70-minutowe nurkowanie bez wpadania w dekompresję — lub nudy, ponieważ nigdy nie brakuje interesujących tematów. A pokaz nie kończy się wraz z zachodem słońca.

Skorpena dwuplama (Dendrochirus biocellatus) to nocny łowca, który zazwyczaj nie wychodzi przed zachodem słońca.

Zoo jest jednym z ulubionych miejsc do nurkowania nocnego w Wakatobi. Pokaz zaczyna się tuż po zachodzie słońca, ostatnim podmuchem aktywności z dziennej zmiany, zanim udadzą się do nocnych schronień. Następnie, gdy zmierzch zamienia się w ciemność, nocni myśliwi i padlinożercy wyłaniają się ze swoich dziennych kryjówek. Mątwy i kałamarnice bobtail polują na rafy, podczas gdy ryby skorpeny dwuplamiste żeglują w poszukiwaniu kolacji. Ośmiornica wślizgują się na otwartą przestrzeń, skorupiaki wykorzystują osłonę ciemności do przeszukiwania dna morskiego, a błyszczące płazińce i nagoskrzelne powoli przemieszczają się po dnie. Zoo jest również preferowanym miejscem charakterystycznych dla Wakatobi nurkowań fluo, które prezentują rafy w zupełnie nowym świetle, ukazując koralowce i życie morskie w upiornych odcieniach świecącej fluorescencji.

Widok z lotu ptaka na ośrodek nurkowy Wakatobi Dive Resort i jego słynną rafę koralową tuż u jego progu.

Ośrodek nurkowy Wakatobi znajduje się w południowo-wschodnim Sulawesi w Indonezji, w sercu trójkąta koralowego. Znana ze wspaniałych i wysoce chronionych raf koralowych – od słynnej rafy House Reef i ponad 40 dodatkowych miejsc położonych w prywatnym rezerwacie morskim – ta idylliczna rajska wyspa jest łatwo dostępna przez prywatny lot gościa w ośrodku.

