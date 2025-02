Nurkowanie na molo mandarynkowym z jachtem nurkowym Wakatobi, Pelagian

Zachód słońca był już blisko, a my szykowaliśmy się do nurkowania o zmierzchu na Magic Pier w zatoce Pasar Wajo na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Buton w południowo-wschodnim Sulawesi w Indonezji. Regularnie odwiedzane przez Jacht nurkowy Pelagian firmy Wakatobi, molo słynie z czegoś naprawdę wyjątkowego – mandarynek!

Ryba mandarynka (Synchiropus splendidus) należy do rodziny smoczykowatych.

Jeśli jeszcze nie widziałeś mandarynki (Synchiropus splendidus), oto, co tracisz. Mandarynka, członek rodziny smoczych, jest wyjątkowo uderzająca dzięki jaskrawemu ubarwieniu składającemu się z żywych zielonych wirów na szczycie przeważnie pomarańczowego ciała otoczonego ciemnoniebieskimi frędzlami z żółtymi akcentami wokół głowy.

Chociaż mandarynki nie są szczególnie rzadkie w tropikalnej zachodniej i indo-pacyficznej części Oceanu Spokojnego, znalezienie ich w jakiejkolwiek wiarygodnej formie stałości jest nieco ograniczone. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoim celem jest uchwycenie ich obrazów podczas ich bardziej miłosnych wyczynów.

Podczas podróży na Filipiny do Puerta Galera zabrano mnie do „gorącego punktu mandarynek”. Niestety, miejsce to było również dobrze znane każdej operacji nurkowej. Doświadczenie to nie było dla mnie produktywne ani przyjemne ze względu na dużą liczbę nurków, co również zamieniło miejsce w gigantyczną kulę śnieżną z cząstek.

Samiec i samica Mandarinfish (Synchiropus splendidus) należący do rodziny smoczek.

Dla porównania, środkowa część tygodniowego planu podróży Pelagiana obejmuje dwa dni w zatoce Pasar Wajo w Buton. Obszar ten jest oddalony od utartych szlaków innych łodzi nurkowych, a także od ośrodków nurkowych. Głównym elementem jest nurkowanie w błocie, które oferuje różnorodne życie morskie, jakiego zazwyczaj nie znajdziesz w siedliskach raf koralowych. A główną atrakcją są dziesiątki mandarynek, które zamieszkują podstawę stanowiska Magic Pier.

Nurkowanie rozpoczyna się 15 minut przed zachodem słońca, aby umożliwić nurkom zajęcie odpowiednich pozycji na dnie, w połowie wysokości dużej sterty gruzu pod molo.

Nurkowałem tu już dwa razy i wciąż jestem pod wrażeniem, jak wiele tych bogato zdobionych ryb, wielkości połowy mojego kciuka, znajduje się w tym miejscu.

Ryba mandarynka (Synchiropus splendidus) wyłaniająca się z licznych szczelin w stosie skał pod Magic Pier.

Filmik z Magic Pier Mandarinfish: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Oprócz grupy około siedmiu osób na tym nurkowaniu, było jeszcze więcej osób wyłaniających się z wielu szczelin po mojej prawej i lewej stronie. Większość z nich to kobiety kręcące się w oczekiwaniu na przybycie zalotnika – lub w tym przypadku zalotników, którzy pojawili się w krótkim czasie.

Jedyną prawdziwą wskazówką pozwalającą na identyfikację płci mandarynki jest jej wielkość, ponieważ dojrzałe samce są zazwyczaj większe od samic. W większości książek o identyfikacji ryb, średnia długość samicy mandarynki wynosi 1-1/2 cala, a samce są tylko nieznacznie większe. Zaskakujące jest to, że duża liczba samców w Magic Pier jest… cóż, powyżej średniej i wydaje się mieć blisko 3 cale długości, co sprawia, że ​​zastanawiam się, co te osobniki jedzą.

Paradują w swoich rzeczach

Z nieskrępowaną pewnością siebie samce zaznaczą swoje przybycie odrobiną fantazji i płetwami piersiowymi trzepoczącymi jak u kolibra. Jednocześnie „pracują w pokoju”, ciasno krążąc wokół samic w sposób zalotny.

Trójka mandarynek (Synchiropus splendidus) w czasie zalotów.

Zazwyczaj w tej fazie zalotów taniec może obejmować do trzech ryb – jednego samca i dwie samice. Jednak gdy bardziej chętne osobniki z grupy przejmują kontrolę, pary zaczynają spiralne wznoszenie się na wysokość dwóch do trzech stóp nad koralowcem. Celem tego manewru jest to, że mandarynki są rozsiewaczami tarła; zarówno jaja, jak i plemniki są uwalniane jednocześnie do kolumny wody, aby zostały uniesione przez prądy. Aby osiągnąć optymalne zapłodnienie, samica musi zbliżyć się jak najbardziej do płetw brzusznych samca w szczytowym momencie ich wspinaczki, gdzie następnie uwolni jaja.

Ryby te składają ikrę rozsiewając ją w postaci rozsiewu; zarówno jaja, jak i plemniki są uwalniane do wody jednocześnie, a następnie roznoszone przez prądy.

Mając aparat uzbrojony w światła modelujące ustawione na tryb czerwonego światła, mogłem łatwo śledzić wznoszący się postęp par, nie gubiąc ich w kadrze podczas robienia zdjęcia. W momencie, w którym można by pomyśleć, że będą kontynuować wznoszenie, pary nagle zrywały kontakt i szybko opadały z powrotem do miejsca startu.

Opublikowałem krótki artykuł na temat fotografowania tych pięknych ryb, które możecie zobaczyć tutaj Kliknięcie Tutaj

Dwa duże samce mandarynki (Synchiropus splendidus) mierzą się wzrokiem, przygotowując się do walki.

Spojrzałem w dół i spodziewałem się, że pokaz się skończy, ale byłem zaskoczony, widząc innego samca, który już to robił, wykonując ruchy na kolejnej dostępnej lasce. W tym samym czasie dwa duże samce nie zgadzały się co do tego, kto powinien zostać, a kto odejść. Z wyprostowanymi płetwami grzbietowymi, obaj mierzyli się wzrokiem, próbując ustalić, który z nich jest większym twardzielem, co wydało mi się zabawne, biorąc pod uwagę ich nadmiernie ekstrawaganckie ubarwienie. Spodziewając się, że zobaczą futro, a nie płetwy, ich zachowanie w kwadraturze nagle zakończyło się remisem.

W ciągu około 35 do 40 minut cały obszar w obrębie tego nasypu skalnego pod molo wyglądał jak huśtający się klub singli mandarynek, w którym nawet 3 do 4 różnych samców pomyślnie kopulowało z nawet 6 różnymi samicami. Można powiedzieć, że niektórzy faceci mają mnóstwo szczęścia.

