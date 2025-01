Maksymalizacja w Wakatobi

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 11: 55 pm

Odwiedzający Wakatobi często chwalą nieskazitelny stan raf koralowych i wyjątkową różnorodność życia morskiego w prywatnym rezerwacie morskim należącym do kurortu.

Piękny bukiet twardych i miękkich koralowców na skraju uskoku na rafie House Wakatobi.

A dla niektórych zapalonych nurków i osób uprawiających snorkeling, nie tylko jakość podwodnych wrażeń sprawia, że ​​Wakatobi jest klasą samą w sobie, ale także ich ilość. Dowiedzieli się, że przy odpowiednim planowaniu można spędzić większą część dnia bezpiecznie i wygodnie w wodzie i pod wodą w ośrodku.

Długonosy jastrzębiak ładnie siedzi w miękkim koralu.

Jak opisuje to gość Paul Moliken: „Mój harmonogram na jeden niesamowity dzień w Wakatobi to: wstanie, nurkowanie z rurką w trawie morskiej, zjedzenie śniadania, złapanie łodzi nurkowej, przekąska na łodzi podczas przerwy na powierzchni, ponowne nurkowanie, zjedz lunch, nurkuj na rafa domowa, zanurkuj po raz trzeci, zjedz kolację, po zmroku ponurkuj na molo, prześpij się.”

Choć harmonogram Paula pod wodą może wydawać się niektórym ambitny, podkreśla on możliwości nurkowania i snurkowania stworzone przez unikalne połączenie podwodnej topografii i usług ośrodka Wakatobi. Chodzi konkretnie o miejsca nurkowe idealne dla profili wielopoziomowych, harmonogramy, które obejmują wydłużone czasy nurkowania i całkowity dostęp do rafy koralowej, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości nurkowania pod wodą.

W wielu miejscach nurkowych w prywatnym rezerwacie morskim Wakatobi formacje rafowe zaczynają się już kilka metrów od powierzchni i szybko opadają w głąb wzdłuż stromych zboczy lub ścian.

W wielu miejscach nurkowych w prywatnym rezerwacie morskim Wakatobi formacje rafowe zaczynają się kilka stóp od powierzchni i szybko opadają w głąb wzdłuż stromych zboczy lub ścian. Korzystając z wielopoziomowych profili, które umożliwia ta topografia, można znacznie wydłużyć czas spędzony na dnie bez wchodzenia w etapową dekompresję. Te hojne czasy spędzone na dnie są również możliwe dzięki harmonogramowi nurkowania z łodzi w ośrodku, który zapewnia gościom wystarczająco dużo czasu na dwa spokojne nurkowania przed lunchem oraz jedno popołudniowe nurkowanie.

Kluczem do dłuższego i przyjemniejszego czasu spędzonego pod wodą w Wakatobi, jak twierdzi Paul, jest utrzymanie większości nurkowania na średnich głębokościach. „Niektórzy nurkowie chcą zejść na głębokość 100 stóp”, mówi, „ale rzeczywistość jest taka, że ​​kolory tam są mniej żywe, a co najważniejsze, czas spędzony pod wodą jest znacznie krótszy. Naprawdę nie ma potrzeby zanurzania się na głębokość i kończenia nurkowania trwającego 20–30 minut, gdy świetna akcja ma miejsce powyżej 70 stóp, co pozwala na 70-minutowe nurkowania”.

W wielu miejscach nurkowych w prywatnym rezerwacie morskim Wakatobi formacje rafowe zaczynają się już kilka metrów od powierzchni i szybko opadają w głąb wzdłuż stromych zboczy lub ścian.

„Wakatobi zbiera mnóstwo pochwał od swoich gości”, mówi Paul, „ale jeden aspekt doświadczenia wakacyjnego, który wydaje się niedoceniany, to jak cudownie jest mieć trzy 70-minutowe nurkowania dziennie. To takie spokojne i przyjemne, i nie musisz się martwić o zużycie powietrza lub dekompresję”.

Drugi element strategii Paula na maksymalny czas w wodzie leży tuż przed ośrodkiem w postaci House Reef. „Jeśli wybierzesz pakiet nurkowy Wakatobi, będziesz mieć również nieograniczony dostęp do niesamowitej House Reef o długości dwóch boisk futbolowych” – mówi, która jest konsekwentnie uznawana za jedną z najlepszych na świecie. „Z pewnością jest zdrowsza, bardziej kolorowa, bardziej pełna ryb i bardziej oszałamiająca niż jakakolwiek inna, jaką widziałem, czy to w Lembeh, czy na Karaibach”.

Molo w ośrodku nie tylko służy jako miejsce zaokrętowania floty łodzi nurkowych Wakatobi, ale także stanowi kluczowy punkt dostępu do nurkowania House Reef, który rozciąga się na setki stóp w obu kierunkach.

„Ty i Twój kumpel możecie nurkować na wspaniałej rafie House Reef w Wakatobi tyle razy, ile Ty komputer pozwoli”, mówi Paul. „A nawet jeśli nie korzystasz z niego do nurkowania, nurkowanie z rurką na House Reef nigdy nie rozczarowuje. Możesz zacząć od brzegu lub wślizgnąć się z pomostu, kiedy tylko chcesz. Są też taksówki wodne ośrodka, które są dostępne każdego dnia. Po prostu wskocz, wybierz się na krótką przejażdżkę do swojej ulubionej części rafy, a następnie dryfuj z powrotem, kiedy tylko chcesz”.

Najlepszy czas na znalezienie miękkich krabów koralowych wśród gałęzi koralowców miękkich jest po zachodzie słońca, co jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na wiele niezapomnianych znalezisk, które można dokonać podczas nocnego nurkowania w Wakatobi.

Paul mówi, że uwielbia również nocne nurkowanie z rurką w okolicach długiego molo Wakatobi. „Podczas moich wieczornych nurkowań z rurką widziałem listę moich pierwszych osobistych przygód, w tym łączenie się w pary ośmiornica, larwa węgorza i setki pirosomów.

„Byłem w Wakatobi wiele razy, odkąd zadzwoniłem do mnie po raz pierwszy w 2015 roku, i mogę potwierdzić wiele niesamowitych aspektów tego ośrodka: jedzenie, luksus, życzliwość i wiele więcej” – mówi Paul. „To tylko niektóre z powodów, dla których wracam w grudniu i nie mogę się doczekać!”

Więcej informacji na temat Wakatobi Dive Resort można znaleźć na stronie wakatobi.com