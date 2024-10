Co się stało z Seaduction?

Egipski statek mieszkalny Uwodzenie nabrał wody i zatonął pod koniec października, na rafie Elba w pobliżu granicy z Sudanem. JOHN BANTIN wyjaśnia, dlaczego należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z drewnianych statków na Morzu Czerwonym

Nurkowie i doświadczeni żeglarze oceaniczni chcieliby, abyś uwierzył, że Morze Czerwone to dwa zupełnie różne miejsca.

Główne szlaki żeglugowe, które tworzą ważną arterię komunikacyjną między Oceanem Indyjskim a Zatoką Sueską i Kanałem Sueskim, znajdują się między Półwyspem Arabskim a pustyniami Afryki Północnej. Pusta Dzielnica Arabii staje się niezwykle gorąca, a powietrze w związku z tym się unosi.

Wciąga powietrze z afrykańskiej strony Morza Czerwonego, co powoduje silne wiatry, zwykle o sile około 8, z boleśnie nieprzyjemnymi krótkimi falami. Tylko w najgorętszej części roku pustynie na obu kontynentach są w równowadze, a w konsekwencji woda jest spokojna przez okres kilku tygodni.

Z drugiej strony, ci, którzy nurkują wokół raf Egiptu, cieszą się spokojną wodą, osłoniętą przez położenie pod osłoną lądu na zachód od niego. Nie dotyczy to tych, którzy wypływają z Dżuddy po stronie saudyjskiej, która cierpi z powodu wiatru wiejącego od lądu.

ETA: Nigdy

Na początku lat 1990. byłem członkiem załogi statku, który płynął na południe przez całą długość Morza Czerwonego. Było lato i mieliśmy nadzieję na spokojną pogodę. Niemniej jednak nie mieliśmy szczęścia do pogody płynącej na północ od Port Sudan.

Smukły kadłub naszego statku miał 60 lat, ale został wykonany z solidnej niemieckiej stali i zaprojektowany z myślą o mniej przyjaznych morzach północnej Europy, więc kontynuowaliśmy wyprawę.

Chociaż teoretycznie płynęliśmy z prędkością ośmiu węzłów, zdarzały się momenty, gdy niedawno zamontowany GPS pokazywał „ETA: Nigdy”, ponieważ nie robiliśmy żadnych postępów.

Wiele lat później odbyłem tę samą podróż w Egipcie Cesarz Królewski. Był to statek o stalowym kadłubie, który został wcielony do służby jako nurkowy liveaboard. Podróż na północ z Port Sudan była tak trudna, że ​​musieliśmy schronić się na jakiś czas za rafą, podczas gdy załoga wylewała wodę z kabin pod pokładem.

Pompy zęzowe nie były w stanie poradzić sobie z naporem. Gwałtowne uderzenia fal głową spowodowały nawet, że niektóre klimatyzatory spadły ze ścian salonu.

Dzięki temu możesz cieszyć się morzem płynąc na południe, ale droga powrotna jest tylko jedna.

Bezpieczeństwo w liczbach

Gdy egipski przemysł nurkowy wystartował, kilka zbudowanych w Egipcie statków mieszkalnych z optymizmem zapuszczało się na wyspy Brother Islands. Podróż powrotna na północ była tak intensywna, że ​​często dochodziło do ofiar.

Władze Egiptu zarządziły wówczas, że takie łodzie muszą płynąć w konwoju, tak aby móc przeprowadzić akcję ratunkową w przypadku awarii statku w trakcie podróży.

Egipcjanie budują ładne łodzie, ale robią je z drewna. Jeśli zderzą się z rafą, zwykle kończy się to śmiercią kadłuba, ale jeśli pozostaną w spokojnych wodach wokół raf na zawietrznej stronie wybrzeża Egiptu, powinno być OK.

Wypłyń głównymi szlakami morskimi, które są tak niesławne wśród żeglarzy oceanicznych, a wpadając do morza i płynąc na północ, często kończy się to uszkodzeniem konstrukcji i ewentualną utratą statku.

Statki o drewnianym kadłubie, które nie są przeznaczone do żeglugi morskiej, a mimo to podejmują się takiej podróży, cierpią z powodu niewiedzy lub pychy operatora.

Wiemy tylko o jednym egipskim statku mieszkalnym zbudowanym i prowadzonym zgodnie z przepisami SOLAS, nadającym się do podróży powrotnej z Elba Reef. Nie było to m/y Uwodzenie. Jest to stalowy kadłub m/y Królewska Ewolucja.

John Bantin jest starszym redaktorem podkład

Również w Divernet: EGIPSKI LIVEABOARD TONIE NA GŁĘBOKIM POŁUDNIU, ŁÓDŹ NURKOWA EXOCET ZATONĄŁA PO ZDERZENIU Z RAFĄ MORZA CZERWONEGO, ŁODZIK Z MORZA CZERWONEGO ZATONĄŁ W ABU NUHAS, „NASZ STATEK NURKOWY WYWRÓCIŁ SIĘ: CO TERAZ?”, JAK DOBRZE OBJĘTY JEST TWÓJ WYJAZD LIVEABOARD?